GLOBAL Wednesday｜美伊重啟二次談判港股可借勢再上？ | 美股V彈能否持續？| 電車股大檢閱

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國總統特朗普透露收到伊朗方面致電後，新一輪談判預計在未來兩日內在巴基斯坦展開，美股進一步反映憧憬談判預期，隔晚延續升勢。亞太股市普升，恒指早盤企上兩萬六關口，惟於26200點前止步，美伊談判即將重啟，港股可借勢再上？

明天（16日）內地將公布重磅經濟數據，專家將同大家搶先前瞻數據風向。彭博綜合市場預測，中國今年首季經濟增長4.8%，較去年第四季增長4.5%顯著加快。「三頭馬車」方面，市場預測3月份工業增加值按年增長5.3%，社會消費品零售總額增長2.4%；首季固定資產投資增長1.9%。

影片網址：https://www.youtube.com/live/LDpIXCvp9eI?si=nLcQ5xcLqk0MiEaF

►把時間軸拉到01:08開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8