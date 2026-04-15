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香港快運來回機票$170起！11個航點包括：東京、高松、台北、富國島（附滙豐信用卡獨家優惠碼可「折上折」）
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香港快運來回機票$170起！11個航點包括：東京、高松、台北、富國島（附滙豐信用卡獨家優惠碼可「折上折」）

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　油價不斷上升，燃油附加費加完又加，不過，旅行還是要去的！想減輕一點「肉痛」的感覺，就要把握航空公司或旅遊平台推出的機票減價優惠。和記旅遊（hutchgo）、香港快運（HK Express）及「易賞錢」MoneyBack剛剛推出聯乘快閃優惠，由即日起易賞錢會員經hutchgo預訂香港快運指定航點機票，來回票價低至$170，航點更涵蓋日本、韓國、泰國及台灣等熱門旅遊勝地。

 

　　這次優惠指定航點包括：三亞（SYX）、東京羽田（HND）、石垣（ISG）、小松（KMQ）、高松（TAK）、檳城（PEN）、亞庇（BKI）、大邱（TAE）、台北（TPE）、布吉（HKT）、富國島（PQC）。

 

　　會員於hutchgo網頁完成易賞錢帳戶綁定，即可看到標示為「易賞錢會員限定」的獨家優惠票價，操作步驟如下：

 

　　1.    經hutchgo網頁按「用戶登入」，輸入已登記電郵及登入密碼

　　2.    經hutchgo進行驗證──輸入手機號碼並按「獲取驗證碼」，收到短訊後輸入驗證碼，按「驗證手機號碼」 (所輸入的手機號碼必須跟「易賞錢」App賬戶相同。如非相同，你可更改現有易賞錢App賬戶的登記手機號碼，或重新申請易賞錢App賬戶)

　　3.    經易賞錢進行驗證──輸入由「易賞錢」送出的手機驗證碼，按「綁定易賞錢帳戶」

　　4.    已成功綁定易賞錢App賬戶，可專享易賞錢會員專屬香港快運航空優惠及使用易賞錢積分於hutchgo兌換機票，酒店或自由行套票

 

香港快運來回機票$170起！11個航點包括：東京、高松、台北、富國島（附滙豐信用卡獨家優惠碼可「折上折」）

 

優惠期：即日起至2026年4月16日（數量有限，售完即止）

旅遊日期：2026年4月21日至7月12日

購買網址：https://tinyurl.com/yc8872kc

 

　　想慳得更多，憑指定滙豐信用卡預訂，並於付款前輸入對應電子優惠碼，即可享額外折扣。優惠碼每月名額有限，先用先得，額滿即止。

消費金額（連稅） 折扣金額 電子優惠碼
HK$1,000-$4,999 HK$80 HSBCGO80
HK$5,000-$9,999 HK$300 HSBCGO300
HK$10,000或以上 HK$500 HSBCGO500

 

Tags:#香港快運#易賞錢#東京羽田#高松#台北#富國島#旅遊世界#著數優惠#平機票#hutchgo#HK Express#限時優惠
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