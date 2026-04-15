西沙親子好去處︱GO PARK 2森林樹屋遊樂場＋7米雙子塔滑梯 ＋DJ少爺占咖啡限定店

西沙GO PARK是不少親子家庭的假日玩樂好去處之一，最近又有新嘢玩，第二期商場GO PARK 2全新戶外森林樹屋主題親子遊樂場「樹屋小天地」新登場，小朋友可以大玩旋轉滑梯、鞦韆及攀爬架，超放電！大朋友周末來到，必要一訪DJ少爺占的全新咖啡品牌Treble Coffee周末期間限定店，品嘗手沖咖啡及曲奇，另可選購Totebag及寵物用品等。

西沙GO PARK第二期商場GO PARK 2，全新戶外森林樹屋主題親子遊樂場——「樹屋小天地」新登場，佔地約5,000平方呎，以兩座近7米高的樹屋雙子塔滑梯為主打，兩座樹屋分別高達近7米及6米，連接旋轉滑梯與開放式滑梯，孩子可從3.6米高的滑梯一滑而下，都幾刺激！場內其他遊玩設施還包括叢林鞦韆、蘑菇攀爬架及波浪平台，挑戰孩子的平衡能力與膽量，同時訓練手眼協調，增進多感官與體能訓練。

整個公園色彩與圖案採用鮮明色系與地面圖案（蘑菇、湖泊、花叢），打卡一流！

叢林鞦韆

繩網陣

波浪平台

此外，GO PARK引入人氣DJ少爺占的全新咖啡品牌「Treble Coffee」周末期間限定店。外型獨特的「芝寶狗」咖啡車駛入GO PARK戶外空間，主打手沖高質冷乾咖啡粉咖啡，新推出晨橙及椰青咖啡，陸續推出新品，如趣朱曲奇、Tote Bag、寵物用品/咖啡等。

少爺占亦會不定時驚喜現身，親臨GO PARK親手沖咖啡。

「芝寶狗」咖啡車

萬寧、Uuro、一人燒肉館等將陸續進駐GO PARK 2。

西沙GO PARK 2同時匯聚多元教育體驗，包括MC Music美斯音樂學院、星林學院、MathConcept及Little Prince Art等多元學習中心，即日起至4月30日期間，The Point 會員以電子貨幣報名恆常課程，即送HK$220 一田及GO PARK餐飲贈券及平日免費泊車券。

西沙GO PARK 2樹屋小天地

開放時間：西沙 星期一至四 9am-8pm、星期五至日及公眾假期9am -9pm

地點：西沙海映路9號西沙GO PARK 2 LG層

親子市集

日期：5月2日至5月3日

時間： 12nn-7pm

地點：GO PARK中央廣場

www.goparksaisha.hk