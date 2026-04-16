施羅德投資策略研究部主管Duncan Lamont指出，滯脹常被視為對股市最不利，但投資者無需恐慌。該行研究數據顯示，滯脹時期股市表現往往不俗，僅表現亮眼程度不及其他經濟階段。

施羅德投資提到，低經濟增長會直接拖累企業銷售，企業與消費者均會收縮開支。需求疲弱疊加高通脹的雙重壓力下，企業難以像經濟暢旺時期一樣將上升的投入成本轉嫁給消費者，利潤率因此承壓，進一步帶來盈利下行壓力。

與此同時，各國央行通過減息刺激需求的操作空間受限：通脹高企階段，央行通常傾向於加息以平抑通脹，而非通過減息拉動經濟，但加息可能加劇經濟停滯狀態；若選擇減息，則可能進一步推高通脹水平，政策陷入兩難局面。

隨著滯脹風險上升，市場相關討論熱度攀升，部分股票投資者出現恐慌情緒。不過，施羅德投資的研究結果顯示，這類擔憂或許言過其實。滯脹時期的股市表現雖弱於其他階段，但二者在統計層面的差距並不顯著，從歷史數據來看，該時期股市回報不僅跑贏現金收益，同時能夠跟上通脹上漲步伐。即使市場對該階段的強勁回報預期較低，也無需對股市表現持完全悲觀的態度。

事實上，乜脹都好，有錢就不怕通脹或滯脹，A股的銀行股就被不少大佬看好，所以怕脹就考慮銀行。

A股銀行股集體上漲，其中，蘇州銀行(深:002966)漲近4%，農業銀行(滬:601288)、寧波銀行(深:002142)漲約2%，其他銀行股表現見附表。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）