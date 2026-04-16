歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
滯脹 | 對抗滯脹買銀行
股市動向

對抗滯脹買銀行

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　施羅德投資策略研究部主管Duncan Lamont指出，滯脹常被視為對股市最不利，但投資者無需恐慌。該行研究數據顯示，滯脹時期股市表現往往不俗，僅表現亮眼程度不及其他經濟階段。

 

　　施羅德投資提到，低經濟增長會直接拖累企業銷售，企業與消費者均會收縮開支。需求疲弱疊加高通脹的雙重壓力下，企業難以像經濟暢旺時期一樣將上升的投入成本轉嫁給消費者，利潤率因此承壓，進一步帶來盈利下行壓力。

 

　　與此同時，各國央行通過減息刺激需求的操作空間受限：通脹高企階段，央行通常傾向於加息以平抑通脹，而非通過減息拉動經濟，但加息可能加劇經濟停滯狀態；若選擇減息，則可能進一步推高通脹水平，政策陷入兩難局面。

 

　　隨著滯脹風險上升，市場相關討論熱度攀升，部分股票投資者出現恐慌情緒。不過，施羅德投資的研究結果顯示，這類擔憂或許言過其實。滯脹時期的股市表現雖弱於其他階段，但二者在統計層面的差距並不顯著，從歷史數據來看，該時期股市回報不僅跑贏現金收益，同時能夠跟上通脹上漲步伐。即使市場對該階段的強勁回報預期較低，也無需對股市表現持完全悲觀的態度。

 

　　事實上，乜脹都好，有錢就不怕通脹或滯脹，A股的銀行股就被不少大佬看好，所以怕脹就考慮銀行。

 

　　A股銀行股集體上漲，其中，蘇州銀行(深:002966)漲近4%，農業銀行(滬:601288)、寧波銀行(深:002142)漲約2%，其他銀行股表現見附表。

 

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

對抗滯脹買銀行

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#經濟#通脹#滯脹#施羅德#Duncan Lamont#央行#利率#A股#銀行股#農業銀行#寧波銀行#蘇州銀行
Add a comment ...Add a comment ...
央行都不減息了
更多政政經經文章
央行都不減息了

投票區

美國封鎖伊朗港口施壓
183
|
1

你認為美國針對伊朗港口實施封鎖，會否令衝突進一步擴大？

80%
不會
18%
無意見
2%
投票期：2026-04-13 ~ 2026-05-13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處