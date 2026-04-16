溫傑星期四｜強勢業績擊碎配股陰霾寧王可追入？ | 搶先拆解褐皮書及內地經濟數據

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

寧德時代公布，截至3月31日止第一季純利約207.4億元人民幣，升48.5%，每股盈利4.58元人民幣，收入達1291.3億元人民幣，按年上升52.5%，再創歷史新高，公司將其歸因「主營業務持續增長」。另外，擬投資設立全資子公司時代資源集團（廈門），將定位為新能源礦產領域的專業投資運營與管理平台，擬定註冊資本300億元人民幣。 寧德時代績後強勢破頂，惟配股陰霾下寧王仍可追入？

聯儲局褐皮書稱，中東衝突被視為不確定性的主要來源，導致企業招聘、定價和資本投資決策變得複雜，許多公司採取觀望態度。內地方面，中國公布了首季GDP以及3月份三頭馬車數據，兩大重磅信息，專家如何解讀？

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