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62歲林祖輝做「打工仔」幫朋友經營食店，曾建立童裝王國擁6間舖
娛樂新聞

62歲林祖輝做「打工仔」幫朋友經營食店，曾建立童裝王國擁6間舖

娛樂
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TEXT:wong lin lin rachel

　　90年代亞視小生林祖輝，前年被揭與結婚18年的姚嘉妮離婚。分開後二人仍然共同撫養一對子女，各自展開新生活。姚嘉妮除了演藝事業之外，還在內地經營旅館並開設分店。而林祖輝則已淡出娛樂圈多年，近日接受李婉華 YouTube 頻道《型男會客室》訪問，透露自己已轉戰澳門飲食業。

 

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　　曾經是當紅亞視小生的62歲林祖輝，與姚嘉妮結婚多年，前年爆出二人離婚消息，結束18年婚姻，雙方和平分手共同撫養一對子女。大家各自開拓新生活，姚嘉妮除了做演員之外，亦開始從商於內地經營旅館，生意不俗還開設分店。

 

62歲林祖輝做「打工仔」幫朋友經營食店，曾建立童裝王國擁6間舖

 

　　至於林祖輝早年已淡出幕前，加上與姚嘉妮離婚後更沒有新消息。近日，林祖輝接受好友李婉華的YouTube頻道《型男會客室》直播，二人聊天期間，林視輝已經不及當年勇，從鏡頭看他比以前略為發福，而且頭髮較稀疏，談及自己最新狀況時卻從容自在，原來他已低調轉戰澳門飲食業。 

 

62歲林祖輝做「打工仔」幫朋友經營食店，曾建立童裝王國擁6間舖

 

　　2011年林祖輝開始從商，曾代理知名童裝品牌並有6間分店，還計劃公司上市，當時有傳他有過億身家。不過後來零售業環境出現不少挑戰，林祖輝的童裝生意也相繼結業。不過，近年開始轉戰飲食業，他在直播中透露在澳門新濠天地為朋友打理日本燒肉店。

 

62歲林祖輝做「打工仔」幫朋友經營食店，曾建立童裝王國擁6間舖

 

　　林祖輝把工作基地轉移到澳門，甚至由連鎖店大老闆變到幫人管理公司，公司安排他居住在氹仔宿舍、返工搭巴士，變回草根生活，但林祖輝沒有因為自己的遭遇而氣餒，心態豁達。林祖輝與澳門「有緣」，之前分別為兩位澳門人寫自傳：「有個Project幫朋友run 餐廳，由零開始，由裝修、餐牌設計、餐廳請人、攞牌，收費系統等等都要跟，開咗接近半年，而家開始做Marketing宣傳，餐廳喺氹仔，而家澳門好似拉斯維加斯，我一星期有4、5日喺呢個珠光寶氣地方工作，燈紅酒綠好得意。」仍然在工作上找到滿足感，亦享受在當地生活，與鄰近街坊相處的人情味。

 

62歲林祖輝做「打工仔」幫朋友經營食店，曾建立童裝王國擁6間舖

62歲林祖輝做「打工仔」幫朋友經營食店，曾建立童裝王國擁6間舖

 

　　林祖輝擁有高學歷，1990年畢業於香港大學文學院主修經濟及哲學，在讀書期間於商台任DJ，之後獲亞洲電視藝員部經理何其穎招手加入亞視，曾擔任《今日睇真D》記者及演出多部劇集。1996年被曾勵珍借將在TVB《壹號皇庭V》特別演出了半年。林祖輝同時亦曾在其他電視台效力，2007年任東亞衛視製作總監，監製電影評論節目《光影三人行》。2009年東亞衛視結束後，他轉任TVB電視藝員發展科助理藝員經理。之後淡出幕前從商，2019年曾復出為ViuTV的劇集《理想國》與吳綺莉飾演夫妻，內容採討科技與人性關係。

 

Tags:#林祖輝#姚嘉妮#澳門#影視娛樂#娛樂新聞#氹仔#李婉華
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