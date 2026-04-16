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母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌
美食情報
美食優惠

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:美心、Häagen-Dazs

　　母親節蛋糕推介！5 月重要的慶祝節日一定係母親節，美心新推「All for Mom母親節蛋糕系列」，夢幻永生花首飾盒蛋糕、心形杜拜朱古力蛋糕，以及手工立體忌廉「瑰麗花束」蛋糕，最啱打卡系母親大人，早鳥預訂更有85折優惠。Häagen-Dazs母親節蛋糕限時4月16日至19日快閃八折優惠，專門店預訂更有免費手寫朱古力牌，大家要把握著數優惠！

 

　　母親節將至，美心西餅4月17日至5月10日呈獻「All for Mom母親節蛋糕系列」，推出共10款精緻蛋糕，4月17日至5月7日，美心西餅推出母親節早鳥折扣：Eatizen會員於門市預訂享85折、Eatizen會員於網店預訂及一般顧客享88折。另外，Eatizen會員於活動期間即日購買現售蛋糕，亦可享恆常9折優惠。 All for Mom母親節蛋糕系列於4月24日起門市陸續推出，想睇蛋糕實物可於門市留意。

 

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

「永恆的愛」蛋糕 原價 $288、一般早鳥預訂88折 $253.5

恆常Eatizen美心薈會員價9折 $ 259.2個、Eatizen美心薈會員早鳥預訂85折 $244.8個

 

　　三款重點推介蛋糕包括「永恆的愛」蛋糕，以夢幻粉嫩色調搭配三色忌廉花蕾與新鮮士多啤梨，造型高貴優雅，口感層次豐富，頂部更設有永生花首飾盒，可藏入小飾物，為她送上驚喜！「甜心杜拜」蛋糕以浪漫心形粉嫩造型登場，打卡一流，蛋糕夾層特別加入開心果麵絲脆脆及濃郁香滑的朱古力甘納許，完美重現杜拜朱古力那層次豐富的香脆口感。蛋糕內層是士多啤梨慕絲、士多啤梨啫喱與士多啤梨醬層層堆疊，香甜滿分！
 

 

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

蛋糕頂部更特設有玫瑰永生花擺設的珠寶盒，可將飾物藏入珠寶盒的小抽屜中。
 

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

「甜心杜拜」蛋糕原價$268，早鳥預訂88折$235.9

恆常Eatizen美心薈會員價9折$241.2、Eatizen美心薈會員早鳥預訂優惠85折$227.8

 

　　「瑰麗花束」蛋糕網上限量訂購限量300個，全手工立體忌廉花蕾，配以夢幻色系的糖皮「花紙」，完美還原真實花束的優雅形態。蛋糕內裹滿載雜果與香滑牛油忌廉，清爽不膩口。

 

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

「瑰麗花束」蛋糕網上限量訂購蛋糕 （限量300個）原價 $458、一般早鳥預訂88折$403.1

恆常Eatizen美心薈會員價9折$412.2、Eatizen美心薈會員早鳥預訂85折$389.3

 

美心西餅  x  VICACCI母親節獨家禮遇

 

　　凡購買任何母親節系列蛋糕，即享$368優惠價加購VICACCI「璀璨連心鑽影頸鏈」，產品由VICACCI聯同星級媽媽陳凱琳共同合作設計，核心概念源自「4個心」的緊密結合與變幻。閉合時，四顆心型緊緊相依，化作象徵幸運的四葉草；展開時則成為四顆連心，寓意子女與母親心心相印，溫暖而深刻。
 

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

頸鏈採用S925銀手工精製，鑲嵌璀璨鋯石，提供白金（高雅大氣）與玫瑰金（溫柔知性）兩種選擇。

 

美心西餅母親節蛋糕早鳥折扣優惠

日期︰4月17日至5月7日

內容︰Eatizen會員於門市預訂享85折、Eatizen會員於網店預訂及一般顧客享88折。Eatizen會員於活動期間即日購買現售蛋糕，亦可享恆常9折優惠

售賣點︰各大美心西餅分店及網上商店

https://www.maximscakes.com.hk/tc

 

Häagen-Dazs母親節蛋糕 八折預訂

 

　　今年母親節，Häagen-Dazs以「春風花語 愛意常在」為主題，推出兩款全新雪糕蛋糕「馨柔花語」及「花卉盛宴」，前者是首款三層口味雪糕蛋糕包括芒果、藍莓與士多啤梨，是酸甜清新的完美組合，而「花卉盛宴」由八件精緻的預切雪糕蛋糕拼成，內含四款匠心挑選的雪糕口味，包括比利時朱古力、士多啤梨、藍莓和芒果，大家庭一家人分享更輕鬆。凡於4月16日至19日快閃期內訂購母親節蛋糕，即可享八折優惠，於專門店預訂更可享有手寫朱古力牌。
 

 

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

馨柔花語 $539
 

母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

花卉盛宴 $699

 

Häagen-Dazs™ 母親節雪糕蛋糕快閃優惠

日期︰2026年4月16至19日

銷售點：全線Häagen-Dazs™專門店及網上商店 https://eshop.haagendazs-gifting.hk

查詢︰2629 6116

 

Tags:#母親節2026#美心蛋糕#Haagen-Dazs#母親節蛋糕#美食情報#美食優惠
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