求職貸款騙局｜64歲退休人士於「Moovup好工速遞」搵工，被要求以個人名義借貸，損失超過$500萬

無論是全職或兼職，近年大家都習慣使用網上求職平台揾工，但網上求職陷阱多，於過去兩星期，警方接獲超過60宗網上求職騙案，騙款超過1,600萬港元！

騙徒手法

● 編造五花八門職位：行政助理、大型活動搞手、後勤助理、文書、客服人員等

● 刊登廣告：在各大求職平台或社交媒體刊登廣告

● 主動聯繫：於WhatsApp聯絡受害人，初期以專業形象回應求職者查詢，並發出僱傭合約，看似與真公司無異

● 快速要求借貸：入職後不久，便以各種「緊急理由」*要求受害人用個人信用卡、現金貸款、銀行借貸等方式借錢，並即時轉帳到指定銀行戶口

● 不斷加碼：一旦事主開始轉帳，騙徒便以「公司會承擔債務」「支付高額報酬」或「銀行申報失實」等說法，誘使事主繼續借貸或支付更多款項，甚至假冒財務機構人員進行勒索，直至他還不出錢或察覺被騙

騙徒的「緊急理由」

當受害人相信自己成為員工後，騙徒便會以各種藉口請求受害人以個人名義申借貸，並保證公司「很快會歸還款項」，甚至提出每筆轉帳都會返還佣金。

● 藉口例子1：幫大老闆融資或買奢侈品

● 藉口例子2：借貸協助籌集資金，返還總數5%作報酬

● 藉口例子3：公司資金在內地，要求幫忙周轉，每單可獲10%至15%佣金

● 藉口例子4：公司要搞大型活動，要求墊支費用

（圖片來源：反詐騙協調中心）

近期案例1：被騙一年 退休人士失500萬

一名64歲退休人士於2024年8月在網站moovup.com瀏覽求職廣告，對一個文書職位感興趣，遂主動透過WhatsApp聯絡對方，對方自稱在香港為內地客戶籌募資金。

至同年12月，事主收到兩筆貸款通知，分別為60萬元及43萬元。事主隨即聯絡對方，對方表示公司會承擔有關債務，並指示事主繼續以個人名義借貸以協助募資，承諾事成後支付總金額的5%作為報酬，事主其後再申請另外5筆貸款。

騙徒其後又假扮財務公司負責人，以「申報失實」為由勒索事主。2025年9月起，騙徒失去聯絡，事主最終損失超過500萬元。

近期案例2：100元時薪變400萬債務

一名30歲售貨員於2025年12月初在Moovup平台張貼個人簡歷，數天後接獲騙徒透過WhatsApp聯絡，對方表示有意以時薪100元聘請她擔任在家辦公的行政助理，工作內容為整理表格、對比官網及二手網站價格，並稱公司主要業務為買賣手錶。

至2026年2月，騙徒指示事主申請多筆貸款，並承諾會將所有款項全數歸還。事主不虞有詐，陸續申請貸款並轉帳至指定銀行戶口，事主最終損失超過400萬元。

近期案例3：25歲女文員助「融資」損失逾200萬元

一名25歲女文員於2026年1月初透過網站www.parttime.hk尋找兼職工作，其後接獲騙徒聯絡。該職位表面為文員，主要負責報價及處理文件等日常行政工作。

至2月底，騙徒開始要求事主為公司融資，並要求事主到不同財務公司申請貸款，再將款項轉帳至指定銀行戶口。

及至4月初，騙徒又稱「銀行發現事主多次借貸，將以詐騙罪名追究」，事主因感到恐慌，遂動用家中100萬元積蓄，並向銀行借貸100萬元，合共轉帳200萬元至指定戶口，最終損失超過225萬元。

警方呼籲

● 求職者切勿輕信陌生來電，應主動核實公司背景

● 對不拘學歷經驗、彈性在家工作等職位要特別小心

● 切勿輕易提供身份證副本、住址證明、銀行戶口資料予未經確認的公司或個人

● 合法公司不會要求僱員以個人名義借貸或墊資費用。若遇上此類要求，應立即拒絕

● 懷疑受騙，請致電「防騙易18222」熱線查詢