香港迪士尼樂園︱魔雪奇緣世界小白機械人5月現身！二人同遊門票75折＋精品美食推介＋灰熊山谷新體驗

超級可愛！小白機械人將於5月香港迪士尼樂園現身！Fans有機會於魔雪奇緣世界，首次與小白機械人互動及打卡甚至對話，非常令人期待。想入園一睹雪人小白機械人最萌的一面，要把握機會享用港人專享二人同遊門票75折優惠，樂園同時有一系列新主題商品及美食登場。還未欣賞香港迪士尼20周年壓軸慶典的粉絲，不可錯過6月7日前最後機會！

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迪士尼樂園優惠︱港人專享二人同遊門票75折！Duffy與好友主題美食＋商品＋打卡位率先睇

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華特迪士尼幻想工程研發部門透過運用強化學習科技（Reinforcement Learning）的新一代機械人技術，為小白施展魔法並賦予生命。Olaf機械人不但可原搖晃走路、眨眼和揮手，外觀有雪感閃爍如真雪，還能與人互動打招呼，而且表情聲音神還原，就如動畫熒幕中走出來，超級可愛。「小白」是在英偉達GPU上進行模擬運算、透過一套名為「Newton」的全新開源物理引擎及開放平台Omniverse學習如何走路，令迪士尼的角色成為機械人，現身真實世界。

其實，迪士尼角色雪人小白（Olaf）實體機械人早於英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在Nvidia年度GTC技術大會時驚喜現身，並與黃仁勳互動。巴黎迪士尼樂園「魔雪奇緣」主題園區3月開幕時，實體Olaf已首度公開亮相，今次各位fans可於香港迪士尼「魔雪奇緣世界」園區，親身見一面相當幸福！

作為阿德爾的雪人親善大使，小白會在阿德爾居民的陪同下於阿德爾森林不定時現身，賓客不但有機會親眼目睹他標誌性的笑容與招牌小碎步，亦可與小白聊天互動，令人期待。

與此同時，魔雪奇緣世界滴答精品店新推出一系列主題商品，包括播放著小白最愛歌曲的全新音樂盒，以及香港迪士尼獨家小白夏季系列紀念品。此外，阿德爾港畔餐廳及極光糖果屋推出特色佳餚及全新的主題甜品。

迪士尼樂園門票優惠

香港迪士尼樂園有何最新門票優惠？即日至5月3日，香港居民可同享專屬的「快樂同遊」門票預訂優惠，兩位或以上賓客同遊可享正價1日門票75折優惠，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券，二人同遊可節省高達港幣470元。6月7日前把握最後機會參與香港迪士尼20周年壓軸慶典慶祝活動，包括「迪士尼好友Live：城堡派對」、度假區史上最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，以及璀璨夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」。

「快樂同遊」門票預訂優惠（香港居民專享）

預訂日期︰即日起至2026年4月30日（需提前3天預訂）

入園日期︰即日起至2026年5月3日

優惠對象︰此優惠只適用於持有有效香港身份證之賓客：

(a) 持有有效的香港身份證；或(b)（就3至11歲小童而言）有效的香港出生紙及由香港學校近期發出附帶照片的學生手冊。

內容︰2人或以上同遊可享正價1日門票75折優惠，及享額外餐飲及商品折扣優惠券

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/advance-purchase-ticket-deal/

灰熊山谷冒險之旅新體驗

樂園最新主題活動推介，鋼牙奇奇與大鼻帝帝幸運淘金桶，憑著轉出不同的礦石粒，換取不同的限定獎品！你更可於灰熊山谷加入調皮的鋼牙奇奇、大鼻帝帝及克莉絲的「搗蛋淘金大熱鬥」齊齊尋寶狂歡。



鋼牙奇奇、大鼻帝帝與時尚的克莉絲亦換上全新冒險家造型。

挑戰互動遊戲鋼牙奇奇與大鼻帝帝幸運淘金桶，有機會贏取限定獎品。

幸運黃金石小食亭炸雞粒配粟米片、港式奶茶沙冰配軟雪糕，每款美食均換上全新冒險家造型的鋼牙奇奇、大鼻帝帝與克莉絲主題包裝。

一系列以鋼牙奇奇與大鼻帝帝和克莉絲全新冒險家造型為主題設計的商品

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