特朗普灰頭土臉訪華，北京堅壁清野防搗亂

伊朗戰爭打到第七周之時，習特會也已進入了最後一個月的倒數準備。隨著中東戰事持續，輿論開始關注特朗普會否再次延後訪華時間。其實，他不來倒也罷了，重要的是勿給中國及周邊地區製造新的麻煩。

習近平邀請鄭麗文訪問大陸，對台釋出善意。（美聯社）

特朗普本來打算通過閃電戰，一個周末打垮德黑蘭政權，之後又說四個星期結束戰鬥，如今卻打成了進退不得的泥漿戰。他原擬在3月31日，拎著攻克委內瑞拉和伊朗的「兩大戰果」，以勝利者姿態前往北京。然而攻伊失算，白宮先是表示擬將行程延後1個月，之後又改口稱延至5月14日訪京。

特朗普不會承認對伊戰事失利

換言之，特朗普其實已經兩度延後訪華行程，如果再次生變，無異於向全世界公開承認，對伊作戰失利了。但反過來說，如果對伊久攻不下，特朗普仍要硬著頭皮訪華，那麼他就會落得一副灰頭土臉的狼狽相。以他「輸打贏要」的性格，他會甘願向北京認下風嗎？

近日，英美媒體不約而同吹風，或稱中國向伊朗提供了「間諜衛星資料」，及單兵武器裝備，或稱中國向伊朗運送軍工原料。而特朗普本人也公開表示，已就中國可能對伊朗提供軍援的問題，致信中國國家主席習近平。與此同時，美國財長貝森特也指摘中國繼續購買伊朗石油，揚言要制裁兩家提供交易融資服務的中資銀行。

這既說明，特朗普政府正在把伊朗戰爭失利諉過於中國；也說明，習特會隨時都有可能被美方搗亂。例如：特朗普可能以中方援助伊朗為口實，為其作戰失利製造一個面子上過得去的借口；又或者，他可能在中國周邊製造新的事端，既轉移國際輿論對伊朗戰事的關注，又可以推高新的談判籌碼來為難北京。

北京上演密集外事活動

西班牙首相桑切斯到訪小米總部。（美聯社）

北京又不是第一天和特朗普打交道，怎會不提防他「翻手為雲，覆手為雨」？就在本月7日至14日的短短一周內，北京上演了密集的兩岸互動及外交來往，依時序來看，包括：

．7日，中國國民黨主席鄭麗文應邀訪問大陸，中共總書記習近平親自接待。

．9日，中國外長王毅時隔7年應邀訪問朝鮮。

．11日，中國協助巴基斯坦，促成了在伊斯蘭堡舉行的美伊首輪和談。

．14日更是熱鬧非常，習近平上午分別會見了阿聯酋阿布扎比王儲哈立德、任內第四度訪華的西班牙首相桑切斯。當天下午，越共總書記、國家主席蘇林抵京。

14日還有一個壓軸的外交活動，就是俄羅斯外長拉夫羅夫也飛抵了北京，與外長王毅舉行會談。克宮發言人佩斯科夫當天透露，中俄雙方官員正在籌備普京總統訪華事宜，時間將及時宣布。

上述活動由兩岸伸延至朝鮮半島、南亞、中東、東南亞、歐洲和俄羅斯，顯然就是要在特朗普訪華之前，由習近平親自牽頭，展開密鑼緊鼓、堅壁清野式的戰略戰術部署，力求穩定中國周邊及亞歐大陸整體形勢，及早打消特朗普政府及華府鷹派勢力在習特會前後再生事端的念頭。

堅壁清野五條戰線

習近平迎接越共總書記蘇林。（美聯社）

其要點可以歸納為：一、拉高台海及朝鮮半島和平態勢。台海和朝鮮半島是東亞兩個最主要的潛在衝突熱點。伊朗遭受突然襲擊後，這兩個熱點會否發生連鎖反應備受關注。習近平主動邀請鄭麗文訪京，向台島釋出了重要的信息 － 兩岸本是一家人，只要回歸九二共識，反對台獨，台海和平可期。

至於朝鮮半島，平壤在美以偷襲伊朗，發動斬首攻勢後，就處於高度緊張的戒備狀態。朝鮮領導人金正恩強調要大力發展核威懾力量，並觀摩了一系列新型彈道導彈和集束彈的試射。在此情況下，王毅訪朝當然是要給半島的安全與穩定派定心丸，防止發生不測。從金正恩親自接近並歡送王毅的情況來看，北京的這個使命也達到了。

值得一提的是，韓國總統李在明亦在此期間採取了不挑釁，不對抗的對朝政策，公開駁斥有關美國可能對朝發動「伊朗式軍事打擊」的說法，並因此罕有獲得北方讚賞。更「有趣」的是，無論是平壤還是首爾，都批評了美以對伊朗的攻擊，使得朝鮮半島南、北雙方，極為罕有地展現出外交政策的一致和默契。

二、致力落實《南海行為準則》，推進與東南亞國家的「命運共同體建設」。越共總書記蘇林訪華期間，中越領導人達成共識，推進落實中國與東盟制定的《南海行為準則》框架，建立和平解決南海衝突的機制。

在蘇林訪華之前，泰國公主詩琳通已於4月初訪華一周，她重點參觀了多個高科技項目，涵蓋科技、農業、醫學等領域，並表示此行「收穫很大」。中方則表示願在有關領域加強合作，推動中泰命運共同體建設。

三、更為積極地參與中東促和，提出四點主張。美以對伊朗不宣而戰，給全球政治、經濟安全帶來巨大變數。在戰事陷入持久，並導致全球能源危機惡化的背景下，北京在中東促和工作中的角色日趨上升。

海灣阿拉伯國家與中國關係友好，他們希望北京除了支持巴基斯坦擔任和談中間國之外，在中東事務上扮演更重要角色。作為回應，習近平向到訪的阿布扎比王儲哈立德提出中東和平「四點主張」，堅持和平共處、國家主權、國際法治、統籌發展與安全，作為未來北京參與中東和平進程的指導思想。

四、與建立歐洲「政治同道」關係，瓦解西方反華聯盟。西班牙首相桑切斯今次訪華，出現了一個重要的看點 － 在過去，西方國家元首訪華，普遍被視為只是為了在經貿問題上拿好處。但這一回，桑切斯是在嚴厲批評美以攻擊伊朗，並拒絕為美國提供軍事基地的情況下訪華。

特朗普在伊朗戰場失算，落得灰頭土臉。（美聯社）

正所謂「道不同不相為謀」，國際關係除了經貿利益，其實也要考量在政治上是否為「同道」。這在過去一直是困擾北京和西方國家發展穩定良好外交關係的絆腳石。

隨著特朗普政府對外發動關稅戰、染指加拿大和格陵蘭主權、又對伊朗發動戰爭，美國與西方盟友開始分道揚鑣，北京的國際聲譽迅速提高，為中歐建立戰略合作支點提供了契機，可望削弱美國拉攏盟國，對華發動極限打壓的實力。

五、牽引大國關係，重塑多極世界秩序。作為當前全球最主要的大國之一，北京的使命並不是在美方的各種生戰生亂下被動接招，而是要主動撥亂反正，出手建構平等、合理的多極國際秩序。

為此，北京有必要與美、俄兩個大國維持合作與溝通。因此在「習特會」進入最後籌備階段時，拉夫羅夫訪京，開始為「習普會」鋪路。俄方消息稱，預計「習特會」結束後，普京緊接著就會訪京。

如果特朗普以誠懇的態度訪問北京，共同探討由伊朗、烏克蘭戰場的和平出路，那麼中國並將攜手美俄，為世界打開一扇寶貴的和平窗口，避免更多生靈塗炭。否則，接下來的「習普會」就需要好好探討進一步加強戰略合作，為更為惡劣的國際形勢做好準備。