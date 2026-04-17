地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

美國與伊朗同意自4月8日起停戰兩周，4月11日兩國代表在巴基斯坦的安排下在伊斯蘭堡展開談判。正如預期，談了21小時後雙方無法達成協議。

這次美、以、伊戰爭，對全球構成的風險之高，遠超俄烏戰爭，足以改變全球整個地緣政治格局，我們不可不察。我先總結一下當前形勢，再討論風險之所在，並探討一下有無化解之道。

伊朗、美國及以色列是三個主要持份者，我們先從伊朗的角度去分析形勢。伊朗這一個多月的反擊，是2月28日美以暗殺了大批伊朗領導人及大肆轟炸伊朗平民所觸發的。換了新領導人後，伊朗無論從戰術及戰略上都脫胎換骨，取得了極大優勢。伊朗用低成本的無人機及導彈耗盡了中東美軍基地及以色列的防禦能力，還把霍爾木茲海峽封鎖了，佔盡了上風。美以雖仍能轟炸伊朗本土，但伊朗人民悍不畏死，這些轟炸改變不了局面。

美以伊戰爭對全球構成的風險之高，遠超俄烏戰爭，足以改變全球地緣政治格局。(Shutterstock)

伊朗佔上風，和談條件不吃虧

作為佔了上風的一方，他們在談判中的要求當然不會讓己方吃虧，其10點建議包括美軍要撤出中東、把被凍結的伊朗資產解凍、對伊作出戰爭賠償、經過霍爾木茲海峽的船隻伊朗有權收費，並要聯合國安理會以決議形式確認。至於伊朗可否繼續發展濃縮鈾，則不同版本有不同說法，也許這顯示出伊朗政府還在評估此事的影響。這些要求可視為勝利者的宣言，也是在美國總統特朗普(Donald Trump)宣稱要抹掉伊朗文明、將其打回石器時代後，伊朗嗤之以鼻的回應。既然伊朗佔了上風，她並無多少誘因會停火，除非她的訴求能得到滿足。

美國方面，從特朗普表現出的慌張及進退失據，他應已明白他已輸了。美國原本的目標包括把伊朗轟炸至人民揭竿起義推翻政府，惟已被證明了現實剛好相反，伊朗人民的反美情緒更加高昂，親美派不敢說三道四。美國本也想摧毀伊朗的長程導彈及濃縮鈾，並要伊朗限制她盟友的軍事活動，但一個目標也達不到。反之，美軍在中東的基地基本上已被摧毀。據土耳其的官方媒體Anadolu Agency在3月30日所整理的數據，伊朗一個月內共發動過起碼5471次導彈或無人機對美軍基地的襲擊。3月23日《華爾街日報》報道，這些基地的不少人員已撤至歐洲的美軍基地，3月25日《紐約時報》則有報道，部分人員已分散躲到酒店或辦公室工作，原來的基地已被炸至不能用。

美進退失據，冀早脫身輸少當贏

基地被毀，海峽被伊朗控制，特朗普卻用德國納粹黨領袖希特拉(Adolf Hitler)及意大利獨裁者墨索里尼(Benito Mussolini)也不敢用的詞語，說要摧毀伊朗文明、將其打回石器時代。對呼籲和平的教宗也大肆攻擊，又用AI生成照片，把自己比作耶穌。這是一個頭腦清醒的大國總統能做的事嗎？要知道，美國有7000萬天主教徒，在國際上，連他原本的粉絲意大利總理梅洛尼(Giorgio Meloni)也忍不住，直斥特朗普針對教宗的言論「不可接受」。

意大利報章廣泛報道特朗普對教宗的大肆批評 (AP)

特朗普素來面皮甚厚，輸了也會理曲氣壯的說已贏了，為何顯得這麼慌張？在伊朗公布了上述10點要求後，他竟表示這可作為討價還價的可用基礎(workable basis on which to negotiate)，這可把他的幕僚嚇壞了。他在害怕甚麼？第一，他民望插水，國內反戰的人數遠多於支持者，今年11月的中期選舉若失利，下任總統競選時，他更無把握把能夠保護他的人推上下任寶座。本來這也沒甚麼，但他官司纏身，雖可預先赦免自己的聯邦犯罪，但卻無法免掉州政府的檢控，這意味著他下台後，他的對手會發狠地對付他，坐牢的機會不低。

更有甚者，愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)事件他捲入多深，外人不知，但我相信他不大可能完全無涉，他的第一夫人近日無端跑出來說自己與愛潑斯坦無關，使人不禁生疑。這位愛潑斯坦與以色列特務機構關係似乎密切，特朗普是否有痛腳被以色列政府掌握？也許不久的將來我們會知道。美國及特朗普本人應已有足夠理由早日從伊朗戰爭的泥沼中脫身，打這場戰爭對美國十分不利，早退一點，輸少當贏。但以色列卻是不容許美國退出。

以色列是這場戰爭真正的背後搞手。美國駐以大使赫卡比(Mike Huckabee)是著名的視以色列利益為優先的官員，他近日竟公開表示以色列的國土應包括近乎整個中東，此種「大以色列」的思想亦確實與以色列的擴充國土政策吻合。伊朗是以色列此目標的最大障礙，兩個民族之間的仇恨亦有數千年歷史，外人難以替他們化解。以色列終於把美國拉了下水，是不會希望美國與伊朗和談成功的。

專家警告，以色列倘敗或用核武

最使人擔憂的，是以色列雖從不承認自己有核武，但一般估計，她有近百核彈頭，而伊朗卻沒有。以色列的非核軍力再加上美國的幫助，若能遏制著伊朗甚至將其滅絕，那麼以色列的確不用動用核武。但正如美國著名政治學家米爾斯海默(John Mearsheimer)所指出，以色列視伊朗為自己生存的威脅，形勢不妙時，大有動用核武的可能，而米氏相信，美國政府不會因此而譴責以色列。現時以色列正自感面對戰敗的可能性，美國又想脫身，以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)亦有貪腐官司纏身，此種個人前途灰暗的人最易鋌而走險。若如是，世界危矣哉！核戰很易擴散。

以色列視伊朗為威脅，當形勢不妙，大有可能動用核武。(Shutterstock)

假若伊朗也有核武，以色列便絕不敢用核武了；但伊朗沒有，其他國家也不見得樂意看到她擁有核武，如何化解這失衡？也許可行的方法，是俄羅斯或中國把伊朗納入核保護傘中，並及早保證，誰首先用核武對付伊朗，便會用核武還擊這個國家。此種博弈並非好事，中國可能不願參與，俄羅斯的機會大一些，但若非如此，伊朗便有強烈誘因自己發展核武，但未成功前，可能以色列已把世界拖入核戰死胡同中，奈何！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【知識庫】美伊戰爭若再拖，影響哪些板塊？

－能源板塊：戰爭導致石油與天然氣供應不穩，油價長期高企，油企利潤短期增加，但下游行業成本大增。

－航運與航空：霍爾木茲海峽等航道受封鎖，航運運費與保險費急升。航空公司因燃油成本上升而盈利受壓。

－製造業與供應鏈：全球供應鏈延誤，化工、汽車、電子等依賴能源與零部件的行業受累。

－金融市場：股市波動加劇，能源股短期受惠，美元與黃金成為避險資產。

－消費與旅遊：中東及周邊地區旅遊需求大降。能源成本推高通脹，削弱消費力。

（本文原載於4月17日《香港經濟日報》）