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特朗普鮑威爾 | 宮鬥
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宮鬥

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美國總統特朗普的宮鬥是：如果美聯儲局主席鮑威爾未能按時離任，他將採取行動將其解職。根據聯邦儲備法，總統可以「因正當理由」罷免理事會成員，但這一標準並未被明確界定。

 

　　特朗普這一最新言論表明，特朗普政府與美聯儲局之間的緊張關係可能進一步加劇。

 

　　雖然鮑威爾作為美聯儲局主席的任期將於5月15日屆滿，但他作為理事會成員的任期將持續到2028年1月。按照慣例，即將卸任的主席在領導職務結束後會從該機構完全辭職，但鮑威爾3月曾表示，他將留任理事，直到司法部調查「以透明和最終的方式」得到解決。

 

　　司法部為其對聯儲局工程的審查進行了辯護。檢察官皮羅在一份聲明中表示，接近80%的成本超支值得更仔細的審查，並補充稱，此事引發了對負責美國貨幣政策的機構監督的更廣泛質疑。

 

　　這些事態顯示出，美國司法部並未放棄對鮑威爾的調查。今年1月，美國司法部向鮑威爾發出傳票，就美聯儲局總部大樓翻新工程有關問題進行刑事調查。這項調查的核心在於美聯儲局耗資25億美元對兩棟歷史辦公建築進行的翻修工程，以及鮑威爾去年夏天就該建設項目向國會作證的證詞真偽。

 

　　不過，在本月早些時候作出的裁決中，美國地方法院法官博斯伯格認定，該調查目的在騷擾並向鮑威爾施壓，逼逼其屈服於特朗普要求其減息或辭去央行領導職務的意願。博斯伯格還維持了撤銷針對鮑威爾的傳票的相關裁決。皮羅則已承諾對該裁決提出上訴。

 

　　如果特朗普所屬意的沃什未能在5月15日之前獲得確認成為下任聯儲局主席，鮑威爾表示他打算擔任臨時主席，並可能繼續擔任他的另一個關鍵職位--負責制定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)主席。這意味著，特朗普政府繼續推進調查不僅可能推遲對沃什的確認，還可能讓鮑威爾保留對貨幣政策的重大控制權。

 

　　沃什上任後，利率可能會下降嗎？

 

　　美國財長貝森特最新表示，「最終，美聯儲局會進一步減息」，他直言對肥料價格將會下跌充滿信心，目前核心通脹呈下降趨勢。

 

　　早先，美國前財政部長、前美聯儲局主席耶倫稱，她仍然認為美國今年稍後可能減息，盡管伊朗戰爭引發的油價衝擊為經濟前景增添不確定性。

 

　　留意關鍵詞是「最終」可能減息，特朗普的終是今年9月便要減息，不然便不利共和黨的中期選舉。如沃什不理通脹而硬要減息，金融界未必肯買單。

 

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#聯邦儲備局#傑羅姆·鮑威爾#唐納德·特朗普#聯邦法律#美國司法部#利率#政治#貨幣政策#金融市場#重新提名#聯邦公開市場委員會#特朗普#川普#鮑威爾#凱文·沃爾什#沃什#FOMC
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