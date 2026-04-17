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上日提到，美國總統特朗普於2月底聯同以色列攻打伊朗，導致油價飆升，間接令美國的通脹重燃，或多或少都會影響他迫美國聯儲局大幅減息的如意算盤。
理財智慧

認識10年期債息的意義

基金債券攻略
凌風
基金債券攻略

　　上日提到，美國總統特朗普於2月底聯同以色列攻打伊朗，導致油價飆升，間接令美國的通脹重燃，或多或少都會影響他迫美國聯儲局大幅減息的如意算盤。

 

　　從美伊戰事的最新發展來看，有理由相信，無論伊朗或者美國都不想戰事持續（表面上大家都吹噓自己可以摧毀對方的一切，背後卻想坐下來談判）。從伊朗的角度，在戰事上的損失當然巨大，除了戰火破壞導致的損失外，因為封鎖霍爾木茲海峽導致的經濟損失也不菲。

 

　　至於美國和特朗普方面，除了油價上升導致通脹升溫外，美國民間對於特朗普貿然向伊朗開戰，已經愈來愈不滿。如果戰事持續，對於特朗普的民望，也會造成很大傷害，最終會影響共和黨今年的中期選舉。

 

　　另外，特朗普已經定了下月中去中國，和習主席見面。如果戰事糾纏下去，當特朗普去見習主席時，手上的談判籌碼可能減少了。因此，美伊在表面上都不示弱，但實際上，兩者都想打退堂鼓。

 

認識10年期債息的意義

美國10年期債息可反映投資者對美國經濟前景的看法 (Shutterstock)

 

　　也因此，正如上次我在本欄指出，美國債券市場的孳息曲線一早反映此項預期，因為今時今日的美國債券孶息曲線，雖然不算是一條最正常的曲線，但比起2024年時已經頗「正常」了，預示近期油價飆升只是短期現象，戰事很快可以結束，經濟也會復常。

 

　　在此，我想和大家重溫其中一個債券知識，準確來說是美債的知識，那就是10年期債息的意義。

 

　　以美國的債券年期來說，10年期剛好是長短期債券的分水嶺，因為短年期的債券，某程度是現金，對利率反應不太敏感；而10年期以上的債券，又對利率過度敏感。10年期的債券，剛好反映投資者對經濟前景的看法。

 

　　現時美國的10年期債息已經回落至5%以下，而10年期以下的債息，更回落至4%以下，10年期以上的債息才挨近5%附近，反映美國短期仍有減息空間。

 

　　不過，這是否真的可以用來預測美國經濟的變化也說不清，因為經過疫情之後，這個世界真的變了，變得難以再用過去的一套方法去解釋今時的經濟現象了。

Tags:#基金債券攻略#地緣政治#美國-伊朗關係#特朗普#油價#通脹#利率#美國債券市場#美國10年期債息#美國經濟
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