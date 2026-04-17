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潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉做地產
娛樂新聞

潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉做地產

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　80年代TVB藝人潘宏彬傳出逝世消息，死訊在「第44屆香港電影金像獎」特刊中的「永垂懷念·已故影人」欄目中披露。1998年退出娛樂圈，甚至與圈中人包括多年傳出過從甚密的劉德華斷絕來往。根據維基資料顯示，潘宏彬終年62歲，原本4天（21日）後是他的生辰。

 

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　　娛樂圈再傳來噩耗，繼施明於3月31日傳出離世消息後，80年代TVB出身男藝人潘宏彬亦傳出離世消息，終年62歲，在「第44屆香港電影金像獎」特刊中「永垂懷念·已故影人」欄目中被揭露其死訊，而根據以往金像獎安排，約於1個月前會印製特刊，相信潘宏彬於本年較早前逝世。

 

第44屆香港電影金像獎│潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉軌道做經紀

第44屆香港電影金像獎│潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉軌道做經紀

 

　　潘宏彬在1981年參加TVB第10期藝員訓練班，同屆同學包括劉德華、黃耀明、梁家輝、戴志偉及徐錦江等。拍過的作品包括《獵鷹》、《再見十九歲》、《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》、《畫出彩虹》等，而在《新紮師兄》中飾演反派「陳厚德」，成為他的代表作。他亦曾效力亞視，拍過《愛情蝙蝠俠》和《隔世天師》。在1988年他開始發展台灣市場，曾拍攝當地劇集《射鵰英雄傳》飾演「楊康」。

 

第44屆香港電影金像獎│潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉軌道做經紀

第44屆香港電影金像獎│潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉軌道做經紀

 

　　潘宏彬在1982年開始，亦有機會在電影圈發展，當中包括《靚妹仔》、《第一次》、《最佳福星》、《應召女郎》、《殺手的童話》。1998年退出娛樂圈後，曾在2014年拍攝《微交少女》。

 

第44屆香港電影金像獎│潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉軌道做經紀

 

　　潘宏彬有不少演出機會，可惜星途一般未能大紅大紫，反而他與劉德華的緋聞卻成了多年來的話題。潘宏彬與劉德華相識於藝員訓練班，之後十分老友，甚至發展「同居」。直至1997年潘宏彬退居幕後，但仍然時常陪伴劉德華出入，一起去南華會打保齡球，他們懶理緋聞不介意被人見到。不過，在1982潘宏彬曾透露自己有位圈外女友，比自己細3歲，對方是日本人，在當地教芭蕾舞，二人在日本餐廳內認識。

 

第44屆香港電影金像獎│潘宏彬被揭離世終年62歲，與劉德華關係曖昧多年，中年轉軌道做經紀

 

　　1998年，潘宏彬退出娛樂圈，轉軌道當地產經紀，並突然跟圈中所有人斷絕聯絡；在2009年劉德華結婚消息曝光，有傳媒追訪潘宏彬，他提到跟劉德華的關係，表示沒有遺憾，不能夠保住這份友誼，但仍然甚有情義：「一日係朋友，終身都係朋友。」至於盛傳多年的緋聞，潘宏彬未有正面回答。

 

Tags:#潘宏彬#劉德華#影視娛樂#娛樂新聞#斷背
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