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老友記搭飛機都有兩折！香港快運精選12航點機票低至2折：廣島、名古屋、首爾、台北、富國島
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老友記搭飛機都有兩折！香港快運精選12航點機票低至2折：廣島、名古屋、首爾、台北、富國島

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:香港快運航空

　　老友記除了搭車「兩折」，搭飛機都有兩折！香港快運剛剛推出「60+老友記限定兩折優惠」，年滿60歲或以上的香港及澳門居民，可以低至2折的超優惠價，購買中、日、韓、台等12個精選航點的機票，如果打算與老伴出遊，或是跟一班老友記齊齊飛，今次的優惠絕對是入手平機票的好時機！

 

　　凡年滿60歲或以上的香港及澳門居民，由即時起到4月20日晚上11:45，可透過香港快運指定優惠訂購專頁，以優惠票價購買來往以下12個精選航點的機票：廣島、名古屋、首爾（仁川）、濟州、台北、高雄、富國島、河內、檳城、吉隆坡（梳邦）、寧波以及無錫。

 

　　這次的優惠旅遊日期由4月27日起至10月24日（無錫由7月17日起），不設訂購次數上限，想飛幾多次都得！59歲的老友記，只需於出發前夠60歲都可以使用這次的優惠。但要留意，未夠60歲的同行親友，要分開買飛。

 

香港快運「60+老友記限定兩折優惠」

預訂日期：即日起至2026年4月20日（香港時間23:45）

旅遊日期：2026年4月27日至10月24日（無錫由7月17日起）

網址：https://www.hkexpress.com/zh-HK/campaign/seniorcitizens_flashsale_20260417

 

老友記搭飛機都有兩折！香港快運精選12航點機票低至2折：廣島、名古屋、首爾、台北、富國島

 

Tags:#長者優惠#旅遊世界#著數優惠#平機票#香港快運#HK Express#老友記#銀髮族
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