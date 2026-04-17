抹茶焙茶美食6大優惠︱酒店下午茶最平每位 $157起！IKEA新地筒$6＋7仔聯乘伊藤久右衛門新品

各位茶控召集！無論你係抹茶、焙茶、伯爵或烏龍茶的粉絲， 今個春日都有不少主題美食選擇，黃金海岸酒店茶香物語下午茶最平每位 $157起好超值，YAMM 春日花見抹茶下午茶自助餐以櫻花與抹茶為靈感，即製抹茶窩夫專區任你食，唯港薈 GREEN京都焙茶主題下午茶則包主菜夠晒飽。想即時止抹茶癮，必試近期網上熱話IKEA一系列回歸的抹茶甜品及雪糕，而7仔亦聯乘伊藤久右衛門推出宇治抹茶新品，即睇以下六大推介！

1 YAMM 春日花見抹茶下午茶自助餐

尖沙咀THE MIRA HONG KONG Yamm行政糕餅總廚 Alexis Watrin，以櫻花與抹茶為靈感，打造一系列精緻甜點，呈獻春日花見抹茶下午茶自助餐，品嘗淡雅櫻香與頂級宇治抹茶的甘醇微澀，手工精緻甜點包括輕盈的慕斯、軟糯的麻糬，以至經典的蜂蜜長崎蛋糕，現場更設即製抹茶窩夫專區，配搭任食精選Haagen-Dazs雪糕，來一場洋溢浪漫粉紅與清新青綠的美食之旅。





YAMM 春日花見抹茶下午茶自助餐

日期︰2026年3月6日至4月26日，逢星期六及日

時間︰下午3時半至5時45分

收費︰成人$348 、60歲或以上長者$248、3-11歲小童$198（須提前預訂，以上價格另收加一服務費）

註︰Mira Plus會員尊享75折優惠

地點︰尖沙咀彌敦道118-130號THE MIRA HONG KONG

https://www.themirahotel.com/hong-kong/tc/offer/dining/spring-pause-sakura-matcha-afternoon-tea-buffet/

2 黃金海岸酒店「茶香物語」下午茶$314/兩位

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳聆渢咖啡廳推出「茶香物語」下午茶，凡於網上訂購並全數付款可享低至5折優惠，最平$314起/兩位，即係每位$157起，好抵食！下午茶讓你一次過主廚精心設計的抹茶、烏龍茶及伯爵茶鹹甜美，鹹點方面鮮美嫩滑的龍蝦鉗茶碗蒸、外香內嫩的茶燻鴨胸酥，以及清新爽口的抹茶大蝦沙律撻，呈現細膩而平衡的風味層次。甜點包括酥脆香滑的烏龍茶吉士撻、鬆軟芬芳的抹茶瑪德蓮，以及口感細緻的紅茶西米布甸。

「茶香物語」下午茶

供應期︰2026年1 月12日至12 月31日

地點︰屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

收費︰兩位用$628，提前網上預訂可享高達半價優惠！

預訂：https://shorturl.at/mF7YI

查詢：2452 8448

3 唯港薈 GREEN京都焙茶主題下午茶

焙茶同樣有不少擁躉，最近唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN首度以「日本焙茶」為概念，推出全新三道菜「京都焙茶物語」下午茶，即日起至 7 月 12 日期間限定供應。是次最大的賣點是甜點以180年歷史的製茶老字號的「京都宇治焙茶」入饌，更以低升糖配方製作，選用無乳糖牛奶、杏仁粉及蓮藕粉等健康食材，提供更健康選擇。下午茶同時包括低升糖及高蛋白質食材前菜與主菜，有飽足感之餘，亦可品嘗免費法國氣泡酒乙杯！





酒店下午茶︱唯港薈 GREEN京都焙茶主題＋低升糖配方甜點＋主菜三選一＋送法國氣泡酒

4 香港維港凱悅尚萃Cruise x Matchali 抹茶下午茶

抹茶控注意！香港維港凱悅尚萃酒店Cruise 空中餐廳及酒吧，聯乘本地人氣抹茶品牌 Matchali 合作推出全新下午茶，套餐包鹹甜美食之外更可任食紅豆鯛魚燒及雪糕。



酒店下午茶︱香港維港凱悅尚萃Cruise x Matchali 抹茶下午茶8折＋任食鯛魚燒＋雪糕＋免費3小時泳池通行證





5 IKEA新地筒$6起自選抹茶濃度

繁忙工作中來一點甜吧！ IKEA抹茶新地筒$6起好抵食，更可自選抹2.5%或12%抹茶濃度，立即提升生活中的小確幸幸福感！另外，抹茶fans不可錯過全新抹茶米麻糬新地，米麻糬口感煙韌唔錯喎！香港美食站與餐廳同步推出六款抹茶甜品，包括抹茶忌廉蛋卷、抹茶巴斯克蛋糕及抹茶意式芝士蛋糕，還有抹茶奶凍、抹茶吉士號角及抹茶覆盆子比高包！

IKEA 抹茶甜品祭︱新地筒$6起自選抹茶濃度＋抹茶米麻糬新地＋抹茶忌廉蛋卷、奶凍、巴斯克蛋糕

6 7-SELECT x伊藤久右衛門宇治抹茶美食

除此之外，最近7-Eleven自家品牌7-SELECT與日本宇治抹茶名店——伊藤久右衛門再度攜手合作，推出11款期間限定宇治抹茶甜品及烘焙食品，新品推介宇治抹茶忌廉麻糬感蛋糕卷、宇治抹茶布丁及抹茶紅豆巴斯克芝士蛋糕，而兩款日本製造的甜品宇治抹茶忌廉泡芙及宇治抹茶忌廉紅豆銅鑼燒人氣回歸。