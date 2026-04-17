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七月
啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》
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四月
金鐘太古廣場｜RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚目登場 金鐘太古廣場｜RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚目登場
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海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略
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海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE考生優惠＋預購攻略

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:海洋公園

　　海洋公園水上樂園5月16日回歸！準備入場的朋友必要留意入場優惠，即日至6月30日，即可以優惠價$98起購買2026年7月3日前入場的門票全日玩，應屆DSE考生只需$72即可購入首日之門票，優惠門票數量僅限 3,000 張！樂園亦搞搞新意思，推出「First Hon Summer激玩畢業祭」，大小朋友可免費特製畢業袍打卡，每逢星期六、日更有教練穿上畢業袍示範衝浪，以及全新放大版遊戲區登場。

 

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略

 

水上樂園門票著數攻略

 

　　海洋公園水上樂園將於5月16日強勢回歸，首日100名入場探險家更可獲贈神秘禮物，數量有限，先到先得！點樣買海洋公園水上樂園門票最著數？4月16日至6月30日低至$98，即可購買適用於2026年5月16日至7月3日入場之門票。

 

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略

 

應屆 DSE 考生低至$72入場優惠

 

　　如果你是應屆 DSE 考生， 2026年4月16日至5月16日只需$72即可購入2026年5月16日重開首日之門票（原價$144），優惠門票數量僅限 3,000 張，訂票要早！留意，每名 DSE 考生限購兩張優惠門票，並須於入場時出示有效的應屆 DSE 准考證（影印或電子副本）以供核對。

 

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略

 

　　水上樂園5月16日至6月30日推出「First Hon Summer激玩畢業祭」，大小朋友可穿上免費特製畢業袍（大人小童碼都有齊），於珊瑚大堂或水上樂園最具標誌性的設施 —— 八彩天梯前打卡，拍下獨一無二的香港夏日畢業相。

 

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略

　　2026年5月16日及17日，大家更可自備畢業袍，於兩個指定打卡位拍照留念，上載至IG並標註水上樂園官方帳號（@waterworldoceanparkhk），即可獲贈小禮物一份！

 

　　除此之外，5月及6月期間每逢星期六、日「衝浪先鋒」教練將會穿上畢業袍，上演最強衝浪示範。而放大版遊戲區亦會登陸水上樂園，四款益智遊戲包括層層疊、西洋棋、連環四子棋以及俄羅斯方塊拼圖，等大家前來一決高下。

 

海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE 考生優惠＋預購攻略

 

香港海洋公園水上樂園網站

https://waterworld.oceanpark.com.hk/

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot Deals#海洋公園#水上樂園#DSE
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