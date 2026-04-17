Huawei Mate 80 Pro │全能旗艦回歸，第二代紅楓影像真色彩攝力最強

Huawei Mate 80 Pro是Mate系列在香港市場回歸的旗艦型號，針對追求高階配置與全面體驗的用家而設。手機以影像、熒幕、續航與耐用度作主打，並加入更多AI拍攝功能，整體走向仍是Mate系列一貫的全能旗艦路線。

Mate 80 Pro延續系列標誌性的對稱美學，以雙環設計配合直邊全面屏，有更未來感的外觀，機身支援IP68、IP69防水防塵，兼備有晨曦金、雲杉綠及曜石黑三色機身選擇。與其他手機不同之處，是Mate 80 Pro把3D ToF傳感器與前置鏡頭系統整合於熒幕頂部，兼顧解鎖速度與AI手勢識別。

Mate 80 Pro把3D ToF傳感器與前置鏡頭系統整合於熒幕頂部，兼顧解鎖速度與AI手勢識別。

Mate 80 Pro延續系列標誌性的對稱美學，備有晨曦金、雲杉綠及曜石黑三色機身選擇。

配置第二代紅楓原色影像系統，擁有5,000萬像素超聚光、4,800萬像素超聚光微距長焦與4,000萬像素超廣角鏡頭。

Mate 80 Pro搭載Kirin 9030 Pro處理器，內置16GB記憶體及512GB儲存，安兔兔實測得分157萬多，效能表現屬旗艦級數。手機設有2,832 x 1,280解像度的6.75吋OLED HUAWEI X-True熒幕，以第二代崑崙玻璃保護，支援1-120Hz LTPO自適應刷新率、3,000尼特峰值亮度及1,440Hz高頻PWM調光。此外，Mate 80 Pro內置5,750mAh大電池，並支援100W有線及80W無線快充。

機頂只設有麥克風。

音量鍵及整合指紋辨識功能的電源鍵均設於機身右側。

機底有USB Type-C介面，支援100W有線及80W無線快充。

Mate 80 Pro設有雙SIM卡插槽，並沒有主SIM與副SIM之分。

Mate 80 Pro搭載EMUI 15，功能與其他Huawei手機相同。

Mate 80 Pro的攝影功能同樣是今代重點，配置了第二代紅楓原色影像系統，擁有5,000萬像素超聚光、4,800萬像素超聚光微距長焦與4,000萬像素超廣角鏡頭。其中超聚光與超聚光微距長焦鏡頭均支援OIS 光學手震，提供四倍光學變焦及100倍數碼變焦，適合不同場景拍攝的需要。手機亦加入AI消除、AI最佳表情，以及新加入的AI構圖功能，讓手機智能判斷最佳拍攝角度。

相機提供不同的拍攝模式，未來更可透過軟件升級支援AI構圖功能。

備有不同的AI相片後製功能，包括AI消除、AI最佳表情等。

Mate 80 Pro搭載Kirin 9030 Pro處理器，安兔兔實測得分157萬多，效能表現屬旗艦級數。

Mate 80 Pro 能拍攝出層次感豐富的照片，這與Huawei的影像技術有直接關係。

總結

Mate 80 Pro的攝力勝過其他手機是不爭的事實，給筆者的感覺是一台相機多於手機，主要是能拍攝出層次感豐富的照片，這與Huawei的影像技術有直接關係。另一方面，購買Mate 80 Pro港澳行貨，可獲贈FreeClip藍牙耳機及升級尊享保養服務，總值約$2,500。

作業系統：EMUI 15

處理器：Kirin 9030 Pro 2.75GHz九核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,832 × 1,280像素，6.75吋 多點觸控LTPO OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/48

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：1,300 萬像素前置（前置） / 5,000萬像素超聚光 + 4,000萬像素超廣角 + 4,800萬像素超聚光微距長焦 + 第二代紅楓原色

影像（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器

電池：內置 5,750mAh

體積：161.85 x 76 x 7.95 毫米

重量：219克

售價：$7,888

查詢：Huawei 8128 8810