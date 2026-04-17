歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

香港迪士尼樂園︱魔雪奇緣世界小白機械人5月現身！二人同遊門票...
玩樂旅遊 玩樂假期

香港迪士尼樂園︱魔雪奇緣世界小白機械人5月現身！二人同遊門票...
白飯不是糖尿病的敵人:懂配搭才是控糖關鍵！
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

白飯不是糖尿病的敵人:懂配搭才是控糖關鍵！
開市Good Morning

特朗普發表重要講話

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
榜首冠軍大戰︱曼城4月往積勝一籌，阿仙奴求和爭冠有利
娛樂新聞

榜首冠軍大戰︱曼城4月往績勝一籌，阿仙奴求和爭冠有利

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　今周歐洲足壇的焦點，無疑是歐聯八強次回合。四組對賽之中，有意料之中的勝負，也有令人錯愕的出局；當然那不乏真正勢均力敵、讓人見識何謂頂級對決的經典。當中，巴塞隆拿黯然止步、阿仙奴艱辛過關、利物浦幾乎毫無還擊之力，而拜仁慕尼黑與皇家馬德里這場「決戰」，更是把競爭實力比拼推到最高層次。

 

　　歐聯戰罷，勝者晉級，但未必是名氣上的強者；而出局的一方，亦不是偶然失手，而是累積問題在高強度對決中出現。

 

　　巴塞隆拿在八強出局，對不少球迷而言仍然帶點意外。畢竟在賽前，大部分分析仍然把巴塞放在略高一線的位置。然而，足球從來不是單靠帳面實力決定，特別是當對手是馬德里體育會這種極度熟悉你的球隊。

 

　　馬體會今次兩回合的部署非常清晰：不搶控球率，不比拼節奏，而是用最穩妥的防守，等待巴塞出錯，然後用最直接的方式反擊。更關鍵的是，巴塞在兩回合均有球員被逐，這並不單是紀律問題，而是反映球隊在被壓迫時，心態與節奏控制仍未成熟。

 

榜首冠軍大戰︱曼城4月往積勝一籌，阿仙奴求和爭冠有利

馬體會在今屆歐聯有一個特點，對手預期入球率場均約 3.5，但馬體會實際失球 1.86 左右，代表馬體會可以容許你攻門，但其實都是低質量的攻門，不會影響自己，而且都是在能夠撲救的範圍以內。

 

　　當一支球隊過於相信「自己一定踢得贏」，而又面對一個早已研究透你走位和習慣的對手，任何一點運氣不足，都足以成為致命因素。巴塞輸的不是實力，而是處境與時機。

 

　　阿仙奴最終能夠淘汰士砵亭，理論上是合理結果，但從球賽本身而言，這樣晉級實在談不上有說服力。兩回合面對實力明顯低兩班的對手，阿仙奴竟然合共只取得一個入球，場面佔優卻始終無法把機會轉化成實際優勢。

 

　　問題並不在於阿仙奴踢得差，而在於踢得過份保守——前場流動不足，中場傳遞節奏偏慢，真正敢於冒險的時間有限。這種「怕失控球、不想輸」的心態，在淘汰賽中往往非常危險。

 

榜首冠軍大戰︱曼城4月往積勝一籌，阿仙奴求和爭冠有利

阿迪達被批評over manage，其中一個現象可以反映在不時看到阿仙奴球員在場上「望向邊線尋求指示」，而不是依靠經驗即時作決定。這並非球員能力問題，而是領隊過度介入，令球員失去本能反應的空間。

 

　　晉級當然重要，但若以爭標球隊的標準來看，這樣的表現並未消除外界對阿仙奴的疑問：當無法改變賽果的時候，阿仙奴是否仍然有第二、第三種破門方法？

 

　　利物浦對巴黎聖日耳門的八強對決，最終結果兩回合顆粒無收，合共失四球，而且在場面上處於下風。這不只是被淘汰，更是一種全面被比下去的感覺。

 

　　更令人失望的是比賽內容。無論是控球、轉換速度，還是高位逼搶的連貫性，利物浦都明顯慢半拍。巴黎聖日耳門固然踢出高水準，但這樣的差距，實在難以對得起「上屆英超冠軍」的身份。

 

榜首冠軍大戰︱曼城4月往積勝一籌，阿仙奴求和爭冠有利

比較兩隊的預期入球數據，PSG 約 3.49；利物浦約 2.55，PSG 在兩回合中整體攻擊效率更高；PSG 在戰術設計上強調第一時間控球、迅速反擊、效率把握，而利物浦的強度與射門創造受限，加上未能把握，最終兩回合都以 0 入球慘敗。

 

　　這輪對決反映了利物浦目前的真實狀態：一支仍有個別頂級球員，但整體動力、壓迫強度與心理專注度已經下滑的球隊。

 

　　四組對決中，最讓人欣賞，也最沒有讓人失望的，正是拜仁慕尼黑對皇家馬德里。這場原本更像決賽或四強級別的對賽，提早在八強上演，對球迷而言固然可惜，但能夠完整觀賞兩回合高質量的對攻，其實亦是一種運氣。

 

　　從場面上看，兩隊的實力、球星數量、戰術素養其實非常接近，皇馬依舊擅長在細節中找突破，拜仁則展現出極高的整體紀律。然而真正拉開差距的，是比賽成熟度。

 

　　拜仁今季的狀態、配合默契、以及攻守之間的銜接，都明顯比皇馬更穩定。這不是一朝一夕的臨場靈感，而是一整季磨合的成果。在這樣的強強對話中，拜仁的出線，是實至名歸。

 

榜首冠軍大戰︱曼城4月往積勝一籌，阿仙奴求和爭冠有利

比較兩隊的數據，控球率來看，首回合大家打和，但次回合拜仁 68%，皇馬 32%，證明皇馬完全被壓制；而預期入球方面，皇馬約 4.32，拜仁約 5.44。拜仁在兩回合均能創造更高質量入球機會。首回合皇馬射門多但效率低；次回合拜仁射門密度與控球力雙高，決勝局面掌握更全面

 

　　進入四強，賽事正式來到最殘酷的階段。阿仙奴對馬德里體育會，絕非上上籤。馬體會既能淘汰巴塞，就完全有能力壓制阿仙奴的進攻節奏。阿仙奴若依舊缺乏入球效率，很可能會被拖入對手最擅長的陣地戰。

 

　　另一方面，拜仁慕尼黑與巴黎聖日耳門的碰撞，絕不比對陣皇馬輕鬆。兩隊目前的狀態、技術層次與比賽氣勢都屬頂級，這是一組真正沒有秘密、只能拼執行與臨場調整的對決，也勢必成為今屆歐聯最精彩的戲碼。

 

本週焦點

 

　　焦點回到英超聯賽，本週的焦點當然是曼城主場迎戰阿仙奴。單論近況與氣勢，曼城略勝一籌，尤其是4月向來是他們得分能力最穩定的階段，歷史數據亦顯示，哥迪奧拿的曼城在這個月份的勝率（接近70%）高於阿迪達領軍的阿仙奴（30%）。

 

　　從牌面來看，曼城確實更值得被看好，而且有主場優勢；但阿仙奴並非毫無還手之力。近季在強強對碰中，阿仙奴不再像以往那樣輕易崩盤，關鍵仍然在於阿迪達的部署與臨場判斷。

 

　　如果阿仙奴能夠保持反擊的效率，作客和波肯定理想結果；但若重演歐聯八強中「贏場面、輸入波」的劇本，曼城自然更有把握攞到分數。

 

榜首冠軍大戰︱曼城4月往積勝一籌，阿仙奴求和爭冠有利

兩隊近五次交鋒中，尤以 2:2、0:0 與 1:1 等和局為主，但曼城錄得 2 勝 3 和；而預期入球率，曼城約1.75，而阿仙奴約1.72，射門效率略勝曼城，xG 表現旗鼓相當，但阿仙奴在轉化層面持續略遜。

 

Tags:#曼城#阿仙奴#歐聯#巴塞隆拿#利物浦#拜仁慕尼黑#皇家馬德里#足球
Add a comment ...Add a comment ...
領隊太保守，又欠老將壓陣；北倫敦打吡，阿仙奴怕失分
更多足球俱樂部文章
領隊太保守，又欠老將壓陣；北倫敦打吡，阿仙奴怕失分

投票區

傳惠康擬收購百佳
67
|
1

你認為百佳與惠康合併最終是否有可能實現？

有可能
58%
不太可能
40%
無意見
2%
投票期：2026-04-20 ~ 2026-05-20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處