日本菜推介︱申子居酒屋8道菜嘗味餐單$688＋廣島蠔盛宴＋牡丹蝦脆脆＋油封夢王多士配雞肝醬

日式居酒屋美食是不少人的心水之選，最近申子居酒屋重整過百款料理的全新菜單，除了必點三大人氣菜式，大廚精心新創作的牡丹蝦脆脆、油封夢王多士配雞肝醬色香味俱全，口感豐富值得一試。餐廳更首推 8 道菜嘗味餐單$688包清酒，性價比高！喜歡杯中物的朋友，可以試清酒配對套餐，六款惹味菜式配搭四款精選清酒暢飲一番，而季節限定的日本廣島蠔盛宴同步登場。

申子居酒屋與日本多個縣政府合作，於兩大分店都可以食到日本直送的沖繩海葡萄、廣島蠔、鹿兒島及沖繩和牛等過百款食材。總廚 Ian 曾於大阪居酒屋學藝，對選材與烹調格外嚴謹，而且著重創新，憑著 20 年廚藝經驗，擅於在傳統菜式中注入創新意念，同時兼顧精細烹調與健康潮流，帶來重重驚喜。

3大人氣必點菜式

全新菜單有過百款料理，人氣菜式推介有三重芝士吉列千層豚肉卷，以香脆多汁豚肉包著芝士，「拉芝」震撼畫面打卡一流，入口肉香中爆出芝香。極上鹽燒牛舌芯是必點美食，精挑日本牛舌中心最厚部分，入口爽嫩，近年於網上爆紅的燒左口魚邊，大廚選用肥美大條的，火灸後再加醬汁煮，做成汁煮左口魚裙邊，甘香不膩。

三重芝士吉列千層豚肉卷 $238

極上鹽燒牛舌芯 $128



汁煮左口魚裙邊 $158

創新牡丹蝦脆脆、油封夢王多士配雞肝醬

最新創作菜式著重多重口感享受，日式特製牡丹蝦脆脆將蝦的精華氣於一身，大廚先將北海道牡丹蝦去殼後，將蝦頭與蝦殼煎出蝦膏和蝦油，同時將日本甜蝦炸香磨細，拌牡丹蝦，配三文魚子、黑魚子和北海道鱈魚乾吃，味道層次十足！

日式特製牡丹蝦脆脆 $198

油封夢王多士配雞肝醬做法最精細，夢王蛋經低溫慢煮，大廚更花心機把新鮮雞肝去筋再浸牛奶，加香料炒香做成醬，抹在香脆法包上，甘香幼滑又惹味。大廚分享兩個食法，可以將夢王蛋稍為壓扁，與雞肝醬滋香更為融合，或者直接整件油封夢王多士配雞肝醬入口，吃出蛋黃軟滑綿密口感，各有滋味。



油封夢王多士配雞肝醬 $108



海膽炒飯 $238，除了用北海道七星米製作，更增設蒟蒻米版本$268，低碳低卡美味健康。

8 道菜嘗味餐單

以上介紹是否花多眼亂、三心兩意？申子首度推出 8 道菜嘗味餐單（港幣 $688 / 位），解決你的選擇困難症。8 道菜嘗味餐單當中包括海葡萄冰菜沙律、芝士甜蝦、牡丹蝦脆脆、煙熏鯛魚、一口千層豚肉球、滋養蠔、鯛魚茶漬飯或海皇炒蒟蒻麵和甜品，菜單更配上兩杯精選清酒或特製 Sake Cocktail！

芝士甜蝦



滋養蠔$178，滋養蠔在店中極人氣，肥美飽滿廣島蠔浸在高級橄欖油和香蒜中，蠔鮮味封存，入口油潤滑溜

清酒配對套餐

來居酒屋當然想一嘗不同種類清酒，申子本身是清酒專家，老闆網羅日本不同級別、產地、大小品牌清酒放在店中。店舖特別推出清酒配對套餐（港幣 $1,788 / 2 位），以 6 款甘香惹味菜式配搭 4 款精選清酒，食菜式包括網燒明太子、赤身春菊沙律、油封夢王多士配雞肝醬、麻辣牡丹蝦或煙熏鰹魚、絹豆腐和一品山藥，唎酒師會按季節、客人個性和口味以及菜式味道，挑選合適的生酒配對，生酒更會隨時令轉換,保證每次來都有新發現！

赤身春菊沙律

麻辣牡丹蝦

絹豆腐

廣島蠔盛宴10 倍蠔滋味

廣島蠔盛宴（港幣 $1,488 / 2 位）專為各位蠔迷而設，賣相出位的特色外星生蠔打頭陣，手掌般大的生蠔水潤 creamy，澆上以原隻廣島蠔打成的蠔醬汁，鮮味升級!配以三文魚子、黑魚子和日本海苔天婦羅吃，層次十足。申子特製 10 倍特濃廣島蠔沾麵，顧名思義就是送上 10 倍蠔鮮味!以 10 隻廣島蠔打成濃汁，麵條沾上，每一口都是鮮味精華！盛宴還包括廣島蠔鍋、蠔春卷和蠔福袋，蠔迷必定大滿足。



申子特製 10 倍特濃廣島蠔沾麵

特色外星生蠔$138

申子居酒屋

地址︰銅鑼灣渣甸街 50 號渣甸中心 9 樓、旺角黑布街 74-76 號地下 1 號舖

電話︰5998 9188

營業時間︰12nn - 12am

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