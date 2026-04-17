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AI龍頭易位時刻？Anthropic 300億美元營收遠超OpenAI！拆解 Claude如何在企業市場狂勝ChatGPT！
數碼創科

AI龍頭易位時刻？Anthropic 300億美元營收遠超OpenAI！拆解 Claude如何在企業市場狂勝ChatGPT！

智城物語
方展策
智城物語

　　Anthropic在成立之初只被視為「OpenAI 備胎」或「道德理想主義者」，懷抱對AI安全的使命感，卻缺乏清晰商業路徑；但5年後的今天，該公司以300億美元（約2,340億港元）的年化營收，首度超越OpenAI，震驚整個華爾街，成為軟件產業史上成長最快的公司之一。這場逆轉，遠比任何人預料的都來得迅猛。究竟Anthropic 憑甚麼強勢崛起？這對AI軟件龍頭 OpenAI將構成多大威脅？

 

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以AI安全掛帥的公共利益公司

 

　　Anthropic創辦人達里歐·阿莫戴（Dario Amodei）曾擔任OpenAI研究副總裁，負責AI安全與政策研究，並主導 GPT-2、GPT-3 模型的開發。他在公開訪談中多次提及，OpenAI在創立初期曾以「造福全人類、不受財務回報約束」為圭臬，但隨著與微軟（Microsoft）的深度合作，以及AI技術競賽的白熱化，對安全研究的投入愈來愈少，於是決定離開OpenAI，另起爐灶。

 

　　2021年，Anthropic以美國特拉華州公共利益公司（PBC）形式成立，宣稱在面對「災難性風險」時，公共利益優先於股東回報；同時又引入「長期利益信託」治理機制，由無財務利益的外部成員管理，確保公司不會在極端競爭壓力下背棄原則。這樣的公司架構既是信念的展示，也是吸引特定類型投資者與企業客戶的獨特賣點。
 

AI龍頭易位時刻？Anthropic 300億美元營收遠超OpenAI！拆解 Claude如何在企業市場狂勝ChatGPT！

在阿莫戴領導下，Anthropic的年化營收持續攀升，預計2026年將首度產生盈利；至於對手OpenAI，預估要到 2030年始能實現盈利。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

 

吸引亞馬遜、Google先後注資

 

　　2023年9月，亞馬遜（Amazon）宣布投資最高40億美元，並於2024年11月再追加40億，使亞馬遜對Anthropic的總投資達到80億美元（約624億港元）；Google亦在2023年10月承諾投入20億美元（約156億港元）。

 

　　這些資金的注入，帶來的不只是資本，更是生態系統的整合。Anthropic旗下AI模型Claude被納入AWS Bedrock服務，讓亞馬遜的企業雲端客戶能夠直接採用。如今Claude是唯一同時在亞馬遜AWS、Google Cloud與微軟Azure三大雲端平台提供服務的AI模型，這種多雲端布局為Anthropic帶來罕見的分銷優勢，也讓企業採購決策者少了一道切換平台的障礙。

 

憑Claude Code搶佔企業市場

 

　　Anthropic早期產品策略在市場上顯得有些曖昧。Claude以流暢的對話風格和「憲法式AI」（Constitutional AI）設計著稱，後者的核心構想是讓模型依照一份涵蓋世界人權宣言等文件的「行為憲法」進行自我評估，在無人監督下趨向無害與誠實。這套框架讓研究者興奮，但在商業轉化上，初期難以形成決定性的差異優勢。

 

　　轉捩點來自AI代理「Claude Code」。這個面向軟件工程師的編程代理工具，研究預覽版本於2025年2月公開後，吸引大量開發者蜂擁而至；到同年年底，已創造逾10億美元（約78億港元）的年化營收；到2026年2月，這個數字更翻倍至約25億美元（約195億港元）。在企業AI編程這個關鍵市場，Claude取得42%的市佔率，OpenAI則僅為21%。

 

　　2026年1月，Anthropic發布「Claude Cowork」，將AI代理能力從開發者延伸至一般知識工作者，涵蓋財務、法律、推銷與市場營銷等領域，進一步擴展在企業中的應用情境。這個動作的殺傷力不在於單一功能的優劣，而在於商業邏輯本身：傳統SaaS軟件按人頭計費的商業模式，在一個AI代理可以完成數人工作的前提下，正面臨根本性的崩解。

 

AI龍頭易位時刻？Anthropic 300億美元營收遠超OpenAI！拆解 Claude如何在企業市場狂勝ChatGPT！

代理式AI編碼工具Claude Code自2025年5月推出以來，已為公司帶來超過25億美元的年化營收。（圖片來源：Anthropic官網）

 

OpenAI五大招數反攻企業市場

 

　　目前Anthropic約有 80% 的收入來自企業客戶，超過1,000家企業客戶每年支出逾百萬美元，而財星500強前 10 名企業中更有8家已深度整合Claude。根據AI財務數據公司Ramp的資料，在企業訂閱市場，2026年初Anthropic的新增企業佔比高達73%，月成長率達4.9%；同期OpenAI的訂閱市佔率則下滑1.5%，創下單月最大跌幅。

 

　　面對Anthropic在企業市場的領先優勢，OpenAI開始感到焦慮。2026年4月，OpenAI營收長丹妮絲·德雷瑟（Denise Dresser）在發送給內部員工的備忘錄中，批評Anthropic將與Amazon、Google的營收分潤以總額而非淨額入帳的會計手法，使其年化營收從原本220億美元，上漲至對外宣稱的 300 億美元，遠高於OpenAI的250億美元（約1,950億港元）年化營收。Anthropic回應指，此舉符合GAAP會計準則，因在交易中Anthropic扮演的是主體角色，而雲端平台只屬分銷渠道。

 

　　為求在企業市場追趕Anthropic，德雷瑟在備忘錄上披露5大反擊招數：首先，推出代號「Spud」的新一代模型，專攻企業辦公場景；其次，致力將代理式 AI 平台「Frontier」塑造成企業預設的 AI 基礎建設；第三，藉助 Amazon 雲端服務擴大市場版圖；第四，將ChatGPT for Work、Codex、API 與 Frontier進行深度整合，變成統一產品堆疊；最後，建構「DeployCo」引擎，幫助企業快速導入並部署 AI 解決方案。看來OpenAI 終於意識到，單一產品易被取代，唯有建立多入口的通路平台才是最終生存之道。

 

AI龍頭易位時刻？Anthropic 300億美元營收遠超OpenAI！拆解 Claude如何在企業市場狂勝ChatGPT！

OpenAI營收長德雷瑟表示，OpenAI將會從AI模型供應商，轉型為AI平台基礎設施公司。（圖片來源：OpenAI官網）

 

以平台霸權壓制開源競爭對手

 

　　2026年2月，Anthropic拒絕美國國防部要求，移除Claude模型護欄，讓其AI更適用於自主武器系統；同年３月，該公司遭軍方列為供應鏈安全風險，國防部與其承包商不得再在政府相關系統中使用 Claude。但此事件卻意外地提高了 Claude 的市場能見度，帶動部分企業與用戶轉向，更一度進佔蘋果 App Store 免費軟件排行榜榜首，形成另一種商業紅利。

 

　　另一方面，Anthropic 開始以強硬手段的平台封鎖，以鞏固其領先地位。面對熱門開源AI代理系統 OpenClaw的挑戰，該公司先為Claude Code推出新功能「Channels」，能夠直接接入Telegram與Discord，讓開發者透過手機傳訊息給 AI來指派任務，完全複製OpenClaw操作方式；隨後更修改產品使用條款，不再容許Claude訂閱使用額度可用於OpenClaw等第三方工具，逼使OpenClaw用戶要改用昂貴的 API 計費方式。

 

　　這展現了 Anthropic 可怕的雙重面孔：對外，它是高舉道德與安全大旗的 PBC 企業；對內，它毫不手軟地行使平台霸權，掐死依附其上的開源工具。由是觀之，AI公司之間的市場角力，早已超越模型跑分的層次，升級為底層話語權與渠道控制的零和博弈。

 

Tags:#AI #Anthropic#OpenAI#Claude#ChatGPT#數碼創科
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