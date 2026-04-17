1周部署 | 姚浩然：港股4月料上試高位，看好滙控、寧德

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

港股續於兩萬六大關爭持，亨達財富管理董事總經理姚浩然於「一周部署」表示，美伊周末大概率開始新一輪談判，吸取去年關稅戰教訓，市場往往對壞消息快速消化，一有好消息則現大反彈，惟中資科技股弱勢限制恒指升幅。

過去一周看，長線投資者入市、淡倉補倉等推動部分大型科技股造好。如恒指能升破並企穩26300點水平，後市有望上試26800至27000點的阻力位。可以留意的板塊包括國際金融股，如滙控(00005)回調至137、138元水平，具中長線投資價值，寧德時代(03750)前景亦看高一線。至於最近熱炒的中資新科技股，如瀾起科技(06809)、天數智芯(09903)表現強勢，不妨留意。

總體而言，外圍市場4、5月料偏好為主，港股亦具上試高位條件。

影片網址：https://youtu.be/endxQbiesDM

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8