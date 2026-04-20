立法會需要更深入的磨合

新一屆立法會至今已經運作3個多月，在完善選舉制度後，議會的面貌與過去相比有了明顯的不同，大量新議員加入，同時不少資深議員退場，令立法會正經歷一場深刻的轉變。這不只是人事上的更替，更涉及議事文化、行政與立法的互動方式，以及整體管理模式的重塑。在行政主導的大框架下，議員與官員、主席與議員之間的互動，正處於一個需要磨合和探索的階段。

首先，資深議員的退場，帶來了權力結構上的變化。過去，許多資深議員憑藉豐富的經驗和政黨支持，能在議會中起到定海神針的作用，尤其在主持委員會時展現出強大的權威。如今，隨著新面孔大量出現，另外不少資歷尚淺或者不夠「硬淨」的連任議員需要接任主席職位，在這種情況下，如何維持會議秩序和莊嚴，成為一個新的挑戰。新議員在議事過程中偶爾會出現不熟悉規則的情況，俗稱「蝦碌」，過往資深的主席可以直斥其非，新議員不得不服，但現今主席若過於強硬，可能會擔心傷害到同僚的面子，若過於退讓，又會削弱權威。這種拿捏的難度，正反映出新形勢下議會管理的複雜性。據悉，立法會主席近期分批約見新議員，提醒他們遵守議事規則和禮儀，顯示高層已意識到建立新秩序的迫切性。

立法會正經歷議事文化、行政立法互動方式及整體管理模式的重塑。(AP)

同時，資深議員退場而產生議會權力的變化，亦容易引起新的爭執。早前陳克勤主持財委會會議時，與何君堯因發言程序問題發生爭議，並延伸至社交媒體，引起社會關注。其實類似的爭執近日亦曾發生，只是外界未有關注。有關事件本身並不算重大，但卻凸顯了在新一屆議會內，議事規則的執行和權威的塑造仍需磨合。

其次，行政與立法的互動模式也出現了新的趨勢。上屆議會中，官員在答覆議員提問時態度客氣，耐心解釋，逐步建立起行政主導的新常態。然而近期有議員反映，官員在議會上的表現更為直接，甚至顯得強勢。這種現象可能源於新議員與官員之間尚未建立互信，亦可能是官員在行政主導下更自信地表達立場，當然亦可能是一場誤會。無論原因如何，部分議員認為官員未有充分聽取他們的意見，這種感受若持續，可能會影響行政與立法之間的互動氛圍。行政主導雖然是制度設計的方向，但若缺乏良好的溝通，議會的監察功能便難以充分發揮。因此，如何在行政效率與議員參與之間找到平衡，將是未來的重要課題。

總體來看，新一屆立法會正處於一個「破舊立新」的關鍵時刻。制度上的改變，帶來了新的政治環境，但議會內部的秩序重建、新議員的議事素養提升，以及行政與立法之間更務實的互動，都是未來必須面對的課題。隨著磨合期的推進，立法會必須建立起一套既專業又高效的新文化，回應社會對新局面的期待。