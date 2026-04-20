今次美以伊戰爭，怕特朗普和內塔尼亞胡是最合了《紅樓夢》章回那句：「身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭」的人。

美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡一定不會公開悔，但私下定悔，悔以為伊朗是軟柿子。

打伊朗十來天，伊朗便趴，便可彰顯MAGA(Make America Great Again)，使美國再偉大，和以色列可百年安好。

事後資料看來，知悉內塔尼亞胡在2026年1月份秘訪白宮，向特朗普及關鍵幕僚推銷可以用快速狂炸戰術，摧毀伊朗高層，誘使伊朗人民起義推翻伊朗政權，屆時，美國--應是特朗普--便可以成為解放者，為伊朗帶來所謂的「西方自由」。

伊朗不好拿捏

據悉，在場的軍方高層認為，內塔尼亞胡是畫大餅、亂噏，這之後便導致了一眾的美軍高層被辭退之因，因為他們逆了特朗普之意。

日前，前美國國務卿布林肯(Blinken)公開表示，在克林頓、奧巴馬、拜登等前總統任內期間，以色列都曾經游說美國去攻打伊朗，但一一被拒，原因是伊朗並不好拿捏。

為何特朗普又允出兵？極可能是美國國內情況惡化、通脹、滯脹、經濟不前、俄烏戰情不順，特朗普便豁出去，希望一戰凱旋，萬事吉。

內塔尼亞胡亦急於在對伊朗方面尋求一勝，好抵住以色列國內對他貪污等等罪行的審判。

兩個具私心的人便發動了場連教宗也譴責的2月28日對伊朗的戰爭。

美國年初假談，早就想打伊朗

在2月28日前，美伊正在討論伊朗的發展核計劃。在2月25日，伊朗已答允可將濃縮鈾運交俄羅斯，此即代表無意發展核武，但仍要求可以像聯合國所有會員一樣，可以發展核的和平用途。

這個要求，跟之前美伊核協議是一樣的，只不過此協議年前被特朗普單方撕毀，今時要還原(restore)便是。

伊朗這個允將濃縮鈾交由俄羅斯監管，將美以逼瘋了，因為美國在1月便跟軍火商洛克希德．馬丁(Lockheed Martin)(US.LMT)簽了2700億美元合約，將愛國者導彈由年產90多枚增產逾340%至400枚，原因簡單，打完伊朗要補充彈藥庫嘛！

所以，這個今年2月美伊的核會談，只是個幌子，用來麻痺伊朗的。無論談不談得攏，美以都會打伊朗。

內地衛星民企早有啟示

伊朗又知不知這個2月之談是個局？可以知，亦可以不知，但國內有家出售衛星圖像的民營機構四維（圖一），就在2月28日的53天前，就從飛機飛行情況，發現美國各種類軍機向中東集結，之前筆者也有文介紹過有覓熵、中科星睿等。在美國方面亦有類似的出售商業衛星圖像的公司，麥克薩科技(Maxar Technologies)(US.MAXR)、行星實驗室(Planet Labs)(US.PL)、BlackSky Technology(US.BKSY)，SpaceKnow等。大家都是商業民用，到最近有美國官員謂中國企業向伊朗提供美軍的衛星圖像，以抹黑中國參戰伊朗，對這些指控，筆者視之為無腦或忘本，忘記了美國有Maxar、Planet Labs等，而他們跟美軍方是有軍事合約的。

開打了，美以摧毀了N個伊朗雷達站、導彈發射塔、飛機、船隻，這是否就可以認定為戰果輝煌？只有極自大的人，才認為自己Win、Win、Win。

伊朗的打擊科技更勁

伊朗的飛機、船隻是60年代的，怎可與2026年的美國軍事科技抗？雷達站是座地，導彈發射塔也是座地，被美高科技打掉，不是代表美軍事科技好叻。

伊朗打掉美國座地的鋪路爪（圖二）（可監察全伊朗境內導彈發射情況的雷達站），打掉N個薩德導彈發射站（哎呀，是可以移動的呀），是否代表伊朗的打擊科技更勁！？

的確更勁，因為伊朗在防空與反防空的發展上，走自己艱苦奮鬥的土路，而此路在今次美以伊戰爭中，在實戰上是有成果的。

伊朗有足夠的陸軍和海軍，獨缺空軍，因為，造飛機不易，全球能造飛機引擎的只得美國、俄羅斯、中國這3個國家。要訓練個機師，更是不易，非20年不為功。

可是，造無人機和導彈就簡單得多，結果就出現了今時人人都講的不對稱打擊/還擊/作戰。這個不對稱作戰，不是亂湊合出來，而是伊朗在1979年之後的半世紀被制裁下，被逼出來的「不動，藏於九地之下；若動，就動於九天之上」的誅美以戰略。

美以為私利出師，藉口常變幻

在過去半個世紀，以色列一心想誅死伊朗，伊朗深知肚明，甚麼的不許伊朗發展核武都是藉口。美以的炸小學、炸醫院、炸大學、炸民樓，哪裏是跟核子扯上關係，都是要扼殺伊朗的下一代，滅其子孫才是目的，而這亦是教宗所要指摘的無良心之舉。

以色列一方面指摘納粹滅猶太人，但今時又自己要滅波斯人（伊朗），這筆血債伊朗是必定要美以還的。

特朗普可能是近墨者黑，在4月8日謂「要滅去一個世界文明」之言一出，立招來全球喝打，不得不在要滅波斯這個世界文明之前兩小時，要TACO（Trump Always Chickens Out，即是「特朗普總是臨陣退縮」），要縮手，又再多給兩周的停火。

由2月28日美以發動侵伊朗以來，特朗普給出的出兵藉口，五時花六時變：

一謂不許伊朗擁核，但一如上文所述，伊朗已於2月25日謂可將濃縮鈾交俄羅斯，不發展核武。

一時又謂要打通霍爾木茲海峽，哎，如無2月28日美以之攻，霍爾木茲海峽就是自由航行。

一時又謂要解放伊朗，人家伊朗國內家事，關你乜事。屠殺人民？對以色列屠殺加沙、巴勒斯人民又不管？

反反覆覆，師出不是無名，而是不可以說明，此仗是為特朗普與內塔尼亞胡的私利而起。

反之，伊朗之迎戰，是伊朗生死存亡之戰，是過去半世紀以來，伊朗不得不作出的備戰，所以才有藏在700公尺深，可抵禦美國鑽地彈轟炸的地堡。但光守不成，要還擊，所以就花盡心思去造導彈、無人機。此中的發展路途是熬人的，但伊朗不能不熬。

美攻擊無以為繼，慌找下台階

4月11日，CNN謂有3位美軍軍官密函背書指中國售先進武器予伊朗，中方三度否認，這個CNN 4月11日的報道，是在4月10日美國中央司令部（United States Central Command，USCENTCOM）在記招上表示「史詩狂怒」(Operation Epic Fury)的行動（即2月28日之戰）已結束。（哈哈哈，不少傳媒無報道這個呀！）

為甚麼戰要結束？因為唔夠打唄，因為要炸伊朗的，已炸到炸無可炸。美國的中東前沿基地又被伊朗愈來愈精準的導彈拔掉，連F15、F35的隱身機都被伊朗打下，美國又彈庫空虛，仲打，就只會愈來愈出醜。

在又要靜雞雞話戰事結束，又唔想被傳媒細查，就最好由CNN作個報道來抹黑中國，及轉移美軍的棚尾拉箱。

不過，中國真售武器予伊朗又如何？聯合國對伊朗的武器禁運於2020年10月18日終止，之後再無跟續禁售武。

CNN的對中國向伊朗售武之抹黑指控，一方面是CNN沒有細跟聯合國文獻，另方面是一如美軍一樣，不相信伊朗會有厲害的防空武器，而這亦是使美國近日，日日都有勁飛機被伊朗擊落之因。此中就涉及枚伊朗358型肩托式導彈打落架F15的故事。

F15被打落，證伊朗反防空力量不薄

F15被打落，機師跳傘，美軍出動155架飛機去救人（救人怎用上155架飛機，是想去偷伊朗之鈾，但偷不成，才要救人），美方謂該F15是被伊朗的358導彈擊落。

在伊朗的導彈名單中，是沒有358型的。2019年11月25日，美福雷斯特。謝爾曼號驅逐艦(USS Forrest Sherman)，截查了隻由伊朗港口駛去也門的貨船，搜出軍火及358枝唔知係乜的導彈，美國就起個編號叫做358型（哈，美國給伊朗導彈起名）。

美國原以為這是反坦克用的，因為只1.8米長。10公斤，單兵可攜。但實則這個美國叫的358，射程15公里（很短），可飛高3000米，但最勁的是它發射後可以慢速巡航4小時，不受任何電子儀器操控，亦即不會為敵方無線電誘捕、干擾，只由其導彈上的光學鏡頭和紅外線傳感器去獵殺敵機。

伊朗的「土炮」導彈

用大白話講是在預期的美軍機飛越範圍，守株待兔，一有敵機近，便立啟動第二節火箭撞向敵機。由於導彈細，飛機雷達難察覺，一到被盯上，其紅外線感應就死盯不放。

伊朗這種「土炮」約9萬美元一枚，平過任何一架美國的F15、F35、MQ-9等等。

此358在2016年也門上空，2022年在也門和敘利亞上空，2026年在土耳其上空，都曾打瓜過不同類型的無人機，不過美軍一直認為是伊朗死好彩，未予重視。

直到3月31日之後，日日都有美機被擊落，這才驚覺，伊朗的反防空力量不薄，立即不敢亂出機去炸伊朗了。

這358，反映出伊朗軍方的創新力，導彈不是要求快，但伊朗這個358，就是要在空中停留，等你飛機撞上來，這個守株待兔，好難諗到啫。

執筆時（上周四），美伊仍在談，談成點已不重要，重要的是：

1. 阿聯酋王儲於4月13日訪華談合作；

2. 巴基斯坦已派軍駐沙特，替美軍換防；

3. 美國與北約有裂痕；

4. 沙特、土耳其、伊拉克、巴基斯坦四國聯席討論中東事務，美國無份參與；

5. 歐洲德、法、英等國談解決霍爾林茲海峽事件，但美國無份；

6. 土耳其謂要跟以色列開戰；

7. 以色列全境被炸到飛起，是以色列自建國以來最糟的，要重建都怕要$xxxxxxxxxxxxM；

8. 美國在中東前沿的基地雷達站全被毀，重建要8年至9年，此期內，美國在中東勢力全起身；

9. 美大企業谷歌(Google)(US.GOOG)、亞馬遜(Amazon)(US.AMZN)、英偉達(Nvidia)(US.NVDA)等等的數據中心全被毀；

10. 今戰美國損失近百架飛機，是僅次於越戰所損；

11. 被全球睇穿美以的「厲害」防空系統是空的。

伊朗必報仇

伊朗又如何？打仗是打經濟，伊朗經濟細到可憐，必被美國撳。特朗普和內塔尼亞胡是言而無信者，利用此和談時刻，就調足導彈和兵力，在稍後應又謂談不攏，又再打。會否出兵登陸？不知。伊朗又會否有足夠伊奸，去做帶路黨？又不知。總之，有特朗普和內塔尼亞胡的無良心人存在，就是人類災難，教宗鬧完無用，因為教宗手無導彈。

可是，如伊朗可爭取到解除禁運，只要伊朗再可經濟逢生，十年、二十年之後，美以伊之戰應再起，伊朗必報仇。

中東局勢一日一個樣，但怕特朗普與內塔尼亞胡只得「忘縮手．想回頭」的一個樣。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

