出品已到藝術級的大班樓：神來之作「老腐乳鹹魚臭豆腐」、銷魂「樟木煙燻黑腳鵝」

讀大學，教授指出，任何學科，去到頂峰時，就是一項藝術，一項哲學。其實，我肥碌覺得世上任何知識領域，都可以成為藝術，成為哲學，包括運動及廚藝。

小弟一年外出食飯以百餐計，幾乎全香港中上級的食肆，皆在射程範圍。多年下來，味蕾已是一個最佳測試器，菜式一入口，便可分辨廚師水平屬哪一個級數。

香港廚師以萬計，行業就似一個三角形，中下層的佔大多數，愈近頂峰數目愈少。

頂尖廚師最基本做到的，是樣樣要求一絲不苟，由食材到刀工，由醃製到烹調，由擺盤到視覺，在未上枱前，都要求做到百分百。

頂尖頂的，更屬永不停步研發的幾位，有如大學研究院內的教授，終身希望有所突破。

基於食得密食得多，故此，香港最top的廚師出品，基本上全試勻，除咗一間——大班樓。點解？因排隊訂位半年以上，也不設房間，小弟屬冇耐性排隊者，加上晚飯時喜歡高談闊論，故多年來皆與大班樓無緣。

直至本月初，好友S叔宴客，才初次踏足這間在國際間極具江湖地位的——The Chairman。食完，私下寫咗一個服字。

雖然不設房間，但其設計、擺枱及隔音安排，絕不會有任何噪音感覺。事實，這種卡士餐館，任誰也不會失儀，氣氛令你自動收斂。

大班樓並沒有房，但擺枱、設計及氣氛，令客人有私隱感。

侍應全部專業有禮，令客人感覺受尊重。當然，最重要是——出品得唔得先？

肯定，整個廚房團隊，由上至下，皆追求完美之輩，絕容不下任何失手之作離開廚房。

主人家S叔豪氣地寫下十四道菜菜單，幾多人食？六位，怎不飽到呼吸也有困難。坦白，雖則如此，在座者冇一位願意放過任何一道菜，最少食一半，打包一半。

當晚品嚐了十四度菜，全部95到100分，爆曬燈。

十四道菜中，最難忘為：炭火原切叉燒、台式老腐乳鹹魚臭豆腐、剁椒鹹肉蒸魚嘴、雞油花雕蒸花蟹配陳村粉、樟木煙燻黑腳鵝及蟹肉櫻花蝦糯米飯。

以上全部，小弟味蕾給予——藝術品級數，正到爆燈，無話可說，只問，點解可以正成咁？例如，我輩年紀，食臭豆腐長大的，食足幾十年，今次遇見這件一口裝的，內混老腐乳及霉香鹹魚後，境界立即提升不少，配以陳年佳釀，立時有神仙級享受。

這件陳年腐乳霉香鹹魚臭豆腐，神來之作！

大魚嘴並非貴價食材，也不難做，家庭主婦已懂得蒸。但大班樓竟用佢做主菜，當然能夠另創彩虹。一件入口，肥美香滑，不知哪裡來貨，可如此極級，神采是混了紅椒、葱粒、薑蓉及蒜蓉的醬汁，是為我肥碌歎過最具魅力的蒸魚頭。

從未嚐過如此鮮滑美味的蒸魚頭，醬汁調配充滿奧秘。

鮮拆蟹肉樱花蝦糯米飯，靚到不忍下箸，但一下箸，即無法停下。

不得不提那隻樟木煙燻黑腳鵝，正是聞所未聞，食所未食。廚師煙燻功力非常勁，拿捏精確，才會有此銷魂效果，究竟此鵝何來，會如此嫩滑又充滿肉汁，更可溶入口中。

是晚高潮中的高潮為這隻樟木煙燻黑腳鵝，論質素，已經到了巔峰。

一餐既罷，步出大班樓，我向天深深一鞠躬，呢餐食神賜恩，永不忘懷。不過，你叫我再排隊訂位，仍是——咪喇！

大班樓

地址：中環威靈頓街198號威靈頓中心

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