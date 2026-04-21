馬英九傳罹老人癡呆，宜優雅地退隱

今年元旦開始，人口老化問題嚴重的台灣正式踏入「超高齡社會」，這個攸關未來社會眾多走向的議題，最近因為76歲的前領導人馬英九疑似因年紀大出現老人癡呆症，格外引發關注。

馬英九基金會的前執行長，也是老馬長期親信的現任國民黨副主席蕭旭岑，遭馬英九基金會大動作指控在任期間違反財政紀律、薪資自肥等問題。當時輿論解讀為蕭旭岑曾因軍購議題，公開嗆聲美國在台協會(AIT)處長谷立言，馬英九此舉是為了與蕭的激進言論切割，向美方表態以保護在美家人的安全。亦有媒體分析指出，蕭旭岑接任國民黨副主席的過程可能未獲馬英九完全認可，且馬英九意圖藉此與現任黨主席鄭麗文的特定兩岸路線保持距離。綠營立即藉此大做文章，渲染鄭麗文因與北京過度親近引發黨內鬥爭。

然而蕭旭岑在自辯時提到，「很多事情馬『前總統』忘記了」，包括忘記了答應過給他的高薪和某些支出等，被外界解讀為暗示馬英九患有失智症或記憶力衰退。多位媒體人也先後發文曝光，指證馬英九健康狀況「怪怪的」。例如在幾個月前拜訪時，突然問熟悉的學者「你畢業了沒？」，記憶疑似出現斷片，且常停留在台北市長任內。

馬英九2016年卸任後，仍活躍於政壇。

馬英九好友、作家楊渡，以《為了馬英九，請熄燈吧！》為題在facebook發文，披露馬英九兩年前出席他《暗夜傳燈人》新書發表會時，在致詞中說了一段抗戰歷史。然同樣的內容，馬英九開頭說一次，結尾又重覆一次，讓在場朋友覺得他已有一點退化。楊渡指出，去年中秋節聚會，馬英九席間把同一話題重提四五次。餐會後，大家都感到有些不安，只覺他的退化未免有點太快。

楊渡勸馬英九家人和基金會董事應主動「熄燈」，別讓一生潔身自愛的君子在昏聵中被告終。

巧合的是馬英九當年副手吳敦義，早在2019年就傳出疑患上老人癡呆症。當時吳敦義在替立委洪孟楷輔選時，曾被拍到身體搖晃、眼神呆滯、說不出話，面對問題放空數秒，最後在攙扶下離開的畫面，引發對其健康狀況的聯想。2020年更有著名政治評論員爆料，吳敦義看到人有時會叫不出名字。

「島內首對遭傳失智正副領導人」相關標題，陸續出現在各傳媒版面。

2008年馬英九當選後，大批來台採訪的香港記者搶著和他合照。

現在大家看到的，都是透過媒體報道或轉述，得知馬吳兩人情況，並非醫學報告，無法確認他們是一般的年老記憶衰退，抑或有其他問題。對比兩人離開政府職務後選擇的生活方式，吳敦義急流勇退，幾乎完全離開政壇，加上有太太悉心照護，退隱江湖，算是平靜安享晚年。反觀年輕時以「靚仔」聞名的馬英九，一直以馬英九基金會名義繼續活躍在大眾面前，他曾經吸粉無數的帥氣「美貌」不復當年，更顯得歲月不饒人。

2020年馬英九接受眼瞼下垂及眼袋切除手術，術後評價兩極，外界主要認為其眼皮割太多、眼皮緊繃無法完全閉合、看起來不自然等，出席公開場合都配戴太陽眼鏡遮掩，被部分網友與醫界合理懷疑有手術後遺症。此外，近幾年馬英九身材更顯富態，穿短褲跑步的英姿也多年沒有出現在鏡頭前，身材管理明顯走樣。

馬英九公布馬年春聯時，看起來身材管理明顯走樣。（馬英九fb圖片）

根據世界衛生組織(WHO)的定義，所謂「超高齡社會(Super-aged Society)」是指65歲以上老年人口，佔總人口比例超過20%，意味著每五人中就有一人是長者。島內截至2025年底，65歲以上老年人口已高達約467萬，人口老化問題已經到了危急程度。

生老病死本是常態，但是如何優雅老去、從容淡出，卻需要大智慧與機緣。對於曾經叱吒風雲、絕頂傑出的那群人，又是難上加難。