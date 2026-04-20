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莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相
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莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港藝術館

　　法國印象派大師莫奈《睡蓮》真跡免費睇！香港藝術館「園美生活——中外園林藝術」展覽將於4月24日起舉行，展覽重點之一是莫奈兩幅睡蓮真跡，同場亦展出乾隆皇帝、法國國王路易十四、莫奈和張大千等名人所打造的中外園林。今個春夏之間，大家可以細賞以園林為題材的靈巧之作，「園遊」探索箇中美學和哲思。

 

莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

 

　　展覽首度在港匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館合共106件套精選畫作和文物，以造園、遊園、賞園為軸，帶領觀眾參觀清帝乾隆、法國國王路易十四等王公貴胄的豪華花園，漫遊克勞德・莫奈、張大千及文徵明等文藝大師筆下的浪漫庭園。

 

莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

《睡蓮》莫奈

 

莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

《睡蓮池》莫奈

 

　　古今中外多地園林的設計和風格各異，但都反映出園林的核心價值，既是普羅大眾嚮往的休憩勝地，也是帝王的權力舞臺、官商的品味空間、文人的精神家園，包括文徵明《蘭亭修禊圖》及張大千《八德園迎客徑》等。

 

莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

《蘭亭修禊圖》文徵明

 

莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

《八德園迎客徑》張大千

 

莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

《恩克拉多斯噴泉》佚名

 

莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

《避間山莊圖》冷枚

 

「園美生活——中外園林藝術」展覽

日期︰2026年4 月24日至7 月29日

時間︰星期一至三及星期五上午10:00至下午6:00、星期六、星期日及公眾假期上午10:00至晚上9:00；星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

地點︰尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館2樓專題廳

免費入場

查詢︰2721 0116

網址 https://hk.art.museum/tc/web/ma/exhibitions-and-events/blooming-the-art-of-gardens-in-east-and-west.html

 

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#尖沙咀#香港藝術館#莫奈#睡蓮#張大千#玩樂旅遊熱話
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