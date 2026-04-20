金像獎2026得獎名單｜梁家輝第5度封帝孫仔吻賀，廖子妤首奪影后，《風林火山》橫掃8獎成大贏家

香港電影界年度盛事《第44屆香港電影金像獎頒獎禮》於昨日（19日）順利舉行，今年3套「都市傳說」《風林火山》、《再見UFO》及《尋秦記》成為焦點，前兩者在頒獎禮上大豐收，獲獎無數，《再見UFO》更奪得「最佳電影」。廖子妤首奪影后，而梁家輝入行44年，今次第5度奪得「最佳男主角」，更獲得一位重要人物祝賀。

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《第44屆香港電影金像獎頒獎禮》於尖沙咀文化中心舉行，今年入圍的電影之中有3套被指為「都市傳說」的電影，包括《風林火山》、《再見UFO》及《尋秦記》，當中《再見UFO》最遲上映卻走勢凌厲，大獲口碑。電影充滿本土情懷，最後橫掃5個大獎奪得「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳女配角」、「最佳原創電影歌曲」。《尋秦記》意外地並沒有得到任何獎項。

《再見UFO》獲「最佳電影」、衛詩雅憑這戲奪得「最佳女配角」。

衛詩雅去年成為影后，今年憑《再見UFO》奪得「最佳女配角」，雖然這個角色是「執二攤」，但她於台上感謝電影一眾幕後團隊，她特別感激大家在7年前相信自己的演技邀請加入拍攝。

「雷聲最大」的《風林火山》成為今屆大贏家共奪得8個獎項，不過飲恨未能奪得「最佳電影」，而麥浚龍在「新晉導演」獎項輸給舒淇執導的《女孩》。8個獎項包括「最佳男配角」、「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」、「最佳原創電影音樂」。

麥浚龍作為《風林火山》的「主腦」，與女友一同出席頒獎典禮。

大會刻意安排韋羅莎及陳茂然導演頒發「最佳剪接」獎，二人對話時韋羅莎沒開電影名自嘲在《風林火山》中的戲分被刪掉，陳茂然導演安撫「電影為上，大局為重」，不過最後取笑她頒發這獎最適合。惜張叔平並未到場領獎，韋羅莎更笑言親自送獎給對方。

韋羅莎自嘲在《風林火山》中被刪掉戲份。

梁家輝憑《捕風追影》成為今屆的「最佳男主角」，他從影以來15次入圍金像獎，並第5度封影帝，他領獎感言：「我加入電影圈44年，今年得到呢個獎別具意義」。他當日為宣傳這套戲時，笑言自己是「武打新星」，他感謝成家班以及武術指導讓他在電影中的動作亮麗。梁家輝的女兒梁靜曦（Nikkie）在家中觀看節目，當得知父親得獎感開心，而孫仔Thibeaux亦興奮得手舞足蹈，一家人立即視像通話分享喜悅，而今日梁家輝一早便獲得孫仔吻賀。

梁家輝第五度成為影帝，得獎後立即跟家人視像通話分享喜悅。

「最佳女主角」由廖子妤憑《像我這樣的愛情》奪得，之前已經在《第32屆香港電影評論學會》奪「最佳女演員」，及《香港電影導演會年度大獎》獲頒「最佳女主角」。在金像獎上，她的對手相當強勁，包括有馬麗、章子怡、陳法拉及許恩怡，入行逾10年演技不斷受到讚賞，2022年憑《梅艷芳》中飾演「梅愛芳」奪得「最佳女配角」，今年再下一城封后。她得獎時十分激動，感謝父母的支持，希望跟家人分享這次獎項，最後感激男友盧鎮業。

廖子妤成影后。

此外，今屆的頒獎嘉賓陣容鼎盛，有周潤發「白馬王子」Look出場頒發「終身成就獎」給朱家欣，網民笑言周潤發的造型似KFC代言人。陳奕迅與一班新生代藝人開場時歌舞表演，之後跟老友馮德倫一起任頒獎嘉賓，他喜感十足爆金句：「一齊企硬，支持香港電影。」更帶領台下觀眾一齊做動作支持香港電影。

陳奕迅及馮德倫擔任頒獎嘉賓。

古天樂應節目要求搞氣氛，跟宣萱和郭羨妮作狀親吻。

而滕麗名及陳國邦一起上台頒獎，陳國邦以《尋秦記》中「李斯」的造型出場頒發「最佳音響效果」，更以泰語讀出來自泰國的得獎團隊，帶給觀眾驚喜。

《第44屆香港電影金像獎》完整提名及得獎名單：

最佳電影：

《世外》

《再見UFO》 （得獎）

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄・懸案》

最佳導演：

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》 （得獎）

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》

最佳編劇：

郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《離奇命案》

舒淇《女孩》

楊寶文《世外》

江皓昕、錢小蕙《再見UFO》 （得獎）

周汶儒《私家偵探》

最佳男主角：

古天樂《私家偵探》

張繼聰《金童》

梁家輝《捕風追影》（得獎）

古天樂《尋秦記》

陳家樂《像我這樣的愛情》

最佳女主角：

馬麗《水餃皇后》

許恩怡《無名指》

廖子妤《像我這樣的愛情》 （得獎）

章子怡《醬園弄・懸案》

陳法拉《贖夢》

最佳男配角：

陳湛文《UFO 離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德偉《風林火山》 （得獎）

最佳女配角：

鄧濤《女孩不平凡》

惠英紅《水餃皇后》

衛詩雅《再見UFO》 （得獎）

鮑起靜《風林火山》

滕麗名《尋秦記》

最佳新演員：

鄧濤《女孩不平凡》 （得獎）

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》

新晉導演：

舒淇《女孩》 （得獎）

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳攝影：

余靜萍《女孩》

梁銘佳《再見UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》 （得獎）

謝忠道《尋秦記》

包軒鳴《醬園弄・懸案》

最佳剪接：

許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》

張叔平《風林火山》 （得獎）

張一博《捕風追影》

黃海、陸志灝《尋秦記》

張叔平、張一博《醬園弄・懸案》

最佳美術指導：

張小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》 （得獎）

林偉健《尋秦記》

孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》

最佳服裝造型設計：

文念中、蘇進欣《他年她日》

蘇柏傑、王汁《風林火山》 （得獎）

張兆康《尋秦記》

吳里璐《醬園弄・懸案》

王寶儀《贖夢》

最佳動作設計：

黃偉亮《金童》

鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》

蘇杭《捕風追影》 （得獎）

洪金寶《尋秦記》

羅浩銘《觸電》

最佳音響效果：

姚俊軒、張文愷《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》 （得獎）

王硯偉、劉貝兒《捕風追影》

石俊健《尋秦記》

James Ashton《蛟龍行動》

最佳視覺效果 ：

陳迪凱《再見UFO》

伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》 （得獎）

郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》

梁仲文《觸電》

楊敏杰、楊文傑《贖夢》

最佳原創電影音樂：

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

朱芸編《他年她日》

崔展鴻《再見UFO》

坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》 （得獎）

陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》

最佳原創電影歌曲：

普通人《女孩不平凡》

作曲、填詞、主唱：陳蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填詞：馮穎琪

主唱：秋彤

瞬間的瞬間《他年她日》

作曲：朱芸編、林俊傑

填詞：林怡鳳

主唱：林俊傑

華富一號《再見UFO》 （得獎）

作曲：崔展鴻

填詞：梁栢堅

主唱：黃淑蔓

永遠的失眠《贖夢》

作曲：雷頌德

填詞：朱琳

主唱：張家輝

專業精神獎：

姚敏琦

終身成就獎：

朱家欣

最佳衣著

杜德偉、衛詩雅