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觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒
數碼創科

觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　4月12日，一則消息在日本科技界引發了不小的震動。

 

　　軟銀、NEC、Honda、Sony集團 —— 這四家代表著日本通信、IT、汽車、電子四大支柱產業的巨頭，聯合宣佈成立一家名為「日本AI基盤モデル開発」的新公司。這不僅是企業層面的合作，更是日本在全球AI競賽中正式轉入主動姿態的標誌性事件。

 

觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒

觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒

 

　　而這一戰略的核心，不僅在於追趕大語言模型，更寄望於Physical AI（物理AI），其中最耀眼的試驗場，便是位於富士山麓的豐田未來城 (Woven City)。

 

　　回顧過去三年多，當OpenAI在2022年11月推出ChatGPT後，美中兩國迅速掀起大模型軍備競賽，人類與AI的關係從此被徹底重寫。此後短短三年，美國的OpenAI、谷歌、微軟、Anthropic，中國的阿里、百度、DeepSeek，一個接一個地砸下重注，構建起各自的大模型生態。

 

　　而這段時間裡，日本在做甚麼？

 

　　坦率地說，日本一直在觀望，在討論，在開會——然後，依然在觀望，再討論，再開會。

 

　　美國頭部AI企業每年訓練投入據稱超過1000億美元，中國企業也以國家級資源全力跟進。

 

　　而日本呢？ NEC、富士通、NTT各自開發過日語大模型，軟銀也在生成式AI上有所布局，但這些努力如同孤島，缺乏規模與協同，難以撼動美中構築的AI壁壘。

 

　　正因如此，這家新公司的誕生，標誌著日本終於從「各自為戰」走向「國家級整合」。

 

　　與以往日本AI項目相比，這一次有幾個關鍵不同。首先，參與企業層級極高，孫正義領導的軟銀在AI上押注堅定，本田與索尼則看到了實體應用場景的巨大價值。

 

　　而在這一戰略藍圖中，豐田未來城 (Woven City) 無疑是日本最重要、最具象徵意義的AI試驗場。織之城位於靜岡縣裾野市富士山麓，原為豐田舊工廠用地，2025年9月正式啟動第一階段，已有約300名豐田集團員工及家屬入住，計劃逐步擴大至2000人。

 

觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒

觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒

 

　　這不是一座普通的智慧城市，而是一個真正「活的AI實驗室」—— 一個讓AI、機器人、自動駕駛與人類日常生活深度融合的動態測試環境。

 

　　織之城的設計理念是「編織」——將人、建築、移動、交通、能源與資訊徹底交織在一起。

 

　　整個城市由氫燃料電池提供清潔能源，住宅配備先進感測器與AI系統，能夠實時監測居民健康、預測需求，並透過機器人提供照護服務。

 

　　理想與現實之間，從來都橫著一道溝壑。日本這一次是不是雷聲大雨點小？ 

 

觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒

 

　　這一次，有幾個訊號讓我覺得，或許與以往不一樣。

 

　　一，參與者的層級夠高。軟銀的孫正義近年來在AI方向的押注之重有目共睹。本田和索尼若非真正看到了應用場景的價值，不會願意把自己的核心產品戰略綁上一條還未驗證的船。

 

觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒

 

　　二，政府的支持力度1兆日圓不是一個空洞的口號，NEDO的採購機制意味著這筆錢有較為清晰的落地路徑。

 

　　這對於日本高齡化社會具有極高現實意義。街道上，自動駕駛車輛、物流機器人、個人移動設備與人形機器人共同運行，產生海量真實世界互動數據。

 

　　而日本AI人才的長期短缺問題，不是成立一家新公司就能解決的。 但有時候，方向比速度更重要。

Tags:#AI 發展#日本#軟銀#日本電氣#本田#索尼#實體 AI#豐田未來城#OpenAI#ChatGPT#AI 軍備競賽#AI 生態系統#AI 語言模型#智慧城市#老齡化社會
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