寵物情報︱九巴寵物巴士5大路線＋七日票任搭優惠＋阿棍屋年長狗狗首踏沙灘

九巴於前年推出「寵物巴士團」推動人寵共融，大受寵物主人歡迎，即日起九巴寵物巴士團5大路線擴展至每天出發，以西九文化區和西沙GO PARK為中心，並新增香港島上落車地點，周末及公眾假期延長服務時間，同時新增七日票任搭優惠，出行更靈活有彈性！最近「寵物巴士」與照顧遺棄及流浪動物團體阿棍屋合作，義工帶同阿棍屋中心收養的14隻年老狗狗，乘坐寵物巴士到訪馬灣享受陽光與海灘，毛孩的晚年留下開心快樂回憶，溫馨又暖心！

是次參與的14隻年老狗狗中，全部都已年屆十歲或以上，換算成人類年齡已有六十多歲，首度乘搭巴士的狗狗，感覺一切新奇有趣，不時外望窗外風景。到達馬灣後，義工帶領狗狗到訪馬灣珀麗灣碼頭旁的小沙灘，第一次遊沙灘的狗狗興奮地四處奔跑，盡情探索，甚至躺在沙灘上。即使是下半身癱瘓、出入依賴寵物手推車的狗狗，亦有機會親身踏上沙灘。

Music已年屆十二歲，當來到沙灘時變得雀躍興奮，四周探索，仿佛回到年輕的時候。

不少狗狗都興奮地四處奔跑，盡情探索，甚至躺在沙灘上，或是一嘗走到淺水區，感受冰涼的海水

愛要及時，如果你都想同毛孩有更多快樂時光，可以與牠們乘搭寵物巴士外遊出行。據知，「寵物巴士團」現已擴展至恆常每天出發，並更新至全新五條路線行程，以西九文化區和西沙GO PARK為中心，往返港九新界不同地方，更新增西營盤、鰂魚涌及太古為恆常「寵物巴士團」的上落車地點，香港島寵物主人更方便。至於周末及公眾假期延長服務時間，班次亦會加密至每45分鐘一團。

• 西沙 GO PARK PB1團（以旅遊巴士服務）

西沙GO PARK ⇋ 馬鞍山* ⇋ 沙田 ⇋ 白石角 ⇋ 大埔 ⇋ 粉嶺* ⇋ 上水

• 西沙 GO PARK PB2團（以旅遊巴士服務）

西沙GO PARK ⇋ 西貢 ⇋ 將軍澳 ⇋ 觀塘 ⇋ 啟德 ⇋ 中九龍繞道 ⇋ 西九文化區*

• 西九文化區 PB3團（以旅遊巴士服務）

西九文化區 ⇋ 西營盤 ⇋ 中環 ⇋ 灣仔 ⇋ 北角 ⇋ 鰂魚涌 ⇋ 太古*

• 西九文化區 PB4團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）

西九文化區 ⇋ 荃灣 ⇋ 深井* ⇋ 黃金海岸* ⇋ 屯門 ⇋ 元朗

• 西九文化區 PB5團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）

西九文化區 ⇋ 南昌 ⇋ 青衣 ⇋ 馬灣 ⇋ 愉景北商場 ⇋ 愉景廣場

*地點只於星期六、日及公眾假期停靠

除了現有的「寵物巴士團」月票，九巴推出全新「寵物巴士團」七日票，寵物主人在一星期內隨意乘搭任何一條恆常「寵物巴士團」路線，往返不同寵物友善地點，行程更添彈性！一人一寵票價$80，兩人一寵票價$100，經由西九文化區和西沙GO PARK轉乘其他「寵物巴士團」路線。購買七日票或月票的65歲或以上長者可享半價優惠，帶毛孩外出更抵玩。

服務時間︰

由西沙GO PARK／西九文化區出發星期一至五12nn、2pm、4pm、6pm

星期六、日及公眾假期10am – 7pm（每45分鐘一團）

團費︰ $35（每一名乘客及一隻寵物，可參與其中一個行程一次）

「寵物巴士團」七日票（7天有效期內無限次乘搭寵物巴士路線，特別活動路線除外） $80（每一名乘客及一隻寵物）、 $100（每兩名乘客及一隻寵物）

「寵物巴士團」月票（30天有效期內無限次乘搭寵物巴士路線，特別活動路線除外） $150（每一名乘客及一隻寵物）、 $185（每兩名乘客及一隻寵物）

註︰購買七日票或月票的65歲或以上長者可享半價優惠

網上購票︰https://app.kmb.hk/app1933/deeplink/?utm_source=tourbus

https://www.kmb.hk/index.html