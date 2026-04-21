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一張分數紙以外：在「環保盃」看見更重要的事
數碼創科

一張分數紙以外：在「環保盃」看見更重要的事

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　在今日教育語境之中，所謂數碼素養，早已不止於操作電子產品的熟練程度，而是學生能否當學習場域由課室延伸至網上平台、公開活動及比賽現場，線上與線下其實不宜割裂看待；前者提供資訊與材料，後者則讓學生在討論、協作、匯報與思辨之中，把知識真正內化為能力。

 

　　第一屆「環保盃」小學粵語辯論賽，正好呈現了這種學習方向。辯論賽由香港電子環保教育協會主辦、香港菁英會合辦，並由香港教育城支持，初賽於4月18日下午1時至4時在香港教育城舉行。主辦機構相信，環保意識要從小培養，而思辨能力正是理解環保複雜性的重要工具。從這個角度看，這場比賽便不只是一次口才競技，而是一個把環保教育、資訊整理、公開表達與價值教育連結起來的學習平台。

 

　　香港電子環保教育協會成立於2018年，是一間持有88牌的慈善機構，致力推動電子及科技環保教育，推動改善不同領域環境的科技應用，並透過學校講座、比賽、實地考察，以及成立「電子及科技環保教育聯盟（學校）」等方式，向年輕一代灌輸能源與可持續發展的環保知識。

 

一張分數紙以外：在「環保盃」看見更重要的事

孩子在辯論中長大，我們在陪伴裏學習。

 

　　說到底，辯論由預備至臨場，核心始終是溝通。與隊友商議分工，是溝通；回應對方立場，是溝通；面對評判與觀眾，讓別人聽懂、聽信、聽得入心，同樣是溝通。因此，是一種群體協作，也是一場真實的公開交流。讓小學生在辯論比賽中表現得更好，首要之務熟讀內容，但熟讀並不等同逐字背誦，並非氣勢，而是內容。立場是否清楚、理由是否合理、例子是否貼切，辯論是證明自己如何思考，往往比聲量更能決定一段發言的厚度。

 

　　語氣方面，亦須避免流於朗誦。對小學生而言，最可貴的表達，不是像舞台表演般聲情並茂，而是語氣自然，咬字清晰，句句都有著落。身體語言亦應服務於表達，穩定的站姿、自然的眼神接觸、端正而不僵硬的神情。當他們坐在座位上時，雙腿有時仍會不自覺地微微晃動；那不是得意忘形，而是孩子尚未完全藏得住的緊張、興奮與稚氣。這些細節其實很真，也很可愛，只是在辯論場合之中，若能透過練習慢慢收住，整體表達便會更穩、更從容。

 

　　孩子學辯論，另一個很重要、卻常被忽略的部分，是聆聽。

 

　　也正因為今天是數碼轉型愈來愈快的時代，我們更不能忽略研究倫理。數碼素養若只停留在「找到資料」，真正重要的，是懂得以誠實、審慎和負責任的態度去整理、運用與表達資料。這不只是技巧，更是品格。

 

　　然而，數碼轉型愈快，愈讓人明白實體在場的珍貴。平台可以提供資訊，系統可以整理數據，工具可以提升效率，但真正叫孩子在緊張中穩住自己的，很多時不是螢幕，而是身邊的人，那些面對面的支持，都不是任何演算法可以真正取代的。真正有溫度的教育，始終來自人的在場。

 

　　而最觸動我的，往往還有比賽之後的另一幕。當孩子走下台，家長比他們更緊張，不少人急著想知道評判團究竟說了甚麼，想再聽清楚每一句評語，甚至拿起手機，把整張總分紙仔細拍下來。那一刻，我看見的，不只是分數，而是父母心裏深深的期望，是盼望孩子進步，也盼望他的努力沒有白費。

 

　　只是，當再往回想，想到孩子剛來到這個世界的第一天，作為大人，其實並沒有那麼多要求。我們最初的心願，不過是希望他平安、健康、快樂地長大。後來，隨著年月漸長，我們開始在乎表現、成績、排名、評語，甚至連一張分數紙也會反覆端詳。然而，若把時間拉長、把人生看遠，也許便會明白，真正支撐一個孩子走下去的，從來不只是分數，而是被理解、被接住、被珍惜。

 

　　整場比賽裏，最令人動容的，往往並非哪一句最見鋒芒，而是那些靜默卻真實的瞬間。當一位同學完成發言，回到自己的位置時，身旁的隊友立刻向他微笑示意；那樣一個細小的表情，已勝過許多言語。那不是形式上的鼓掌，而是一種無聲的支持，也是一種真誠的肯定。就在那一刻，人會忽然明白，辯論真正可貴之處，並不只在訓練口才與思辨，更在於讓孩子學會彼此配合、彼此鼓勵、彼此欣賞。

 

　　經過這一天的比賽，最深的體會或許正是如此：真正值得珍惜的，從來不只是一次比賽的結果，而是每一次能夠真誠與人溝通的機會。孩子在辯論中學習思辨與表達，也在數碼時代裏學習如何判斷資訊、尊重事實、負責任地使用資料；而我們作為大人，也在他們身上重新學習：在有限的人生裏，應當更真誠地說話，更用心地聆聽，更溫柔地對待身邊的人。若這正是「環保盃」所留下的，那麼一張分數紙以外，我們看見的，便是更重要的事。

 

一張分數紙以外：在「環保盃」看見更重要的事

一場辯論賽，照見孩子，也照見大人

 

一張分數紙以外：在「環保盃」看見更重要的事

 

Tags:#數碼素養#香港電子環保教育協會#香港菁英會#香港教育城
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