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西方沒有「家用」文化？在英國重新理解「養兒防老」
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西方沒有「家用」文化？在英國重新理解「養兒防老」

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　對不少香港家庭而言，「畀家用」幾乎是理所當然的安排。父母供書教學多年，子女投身社會後，以收入回饋家庭，被視為對養育之恩的回應。這種建立在責任與情感之間的連結，在不少東方社會相當普遍；只是，在愈來愈強調個人自主的世代，這種界線較為模糊的關係，有時亦容易演變為「情緒勒索」，甚至道德綁架。

 

　　在英國，情況則截然不同。子女成年後逐步經濟獨立，被視為成長的一部分。無論是大學學費還是生活開支，不少人會透過貸款或工作自行承擔。父母並非一定無力支持，而是普遍認為，過度介入反而會削弱子女面對人生的能力。

 

　　這種「各自負責」的觀念，同樣延伸至晚年。不少英國人將儲蓄視為保障自身退休生活的基礎，包括醫療需要及日後入住護老院的開支。相較於將財產留給下一代，他們更重視在年老時維持生活的自主性，即使獨居，也不願過分依賴子女。「不成為他人負擔」，某程度上被理解為一種尊嚴。

 

　　因此，「家用」並非西方家庭中的常見概念。子女或會在節日或特別日子向父母送上禮物，以表心意，但一般不會按收入比例長期供養父母，家庭之間的經濟界線相對分明。

 

西方沒有「家用」文化？在英國重新理解「養兒防老」

 

　　相對而言，亞洲社會更傾向將家庭理解為一個延續性的整體。父母供養子女成長，被視為責任；子女在經濟能力許可下回饋家庭，亦被視為理所當然。「家用」正是在這種脈絡中形成，不僅是經濟支持，同時亦承載着倫理與關係的意義。

 

　　與此同時，「遺產」在亞洲文化中具有特殊意義。父母傾向將資產留給下一代，視之為家庭延續的一部分；而子女則在父母晚年承擔照顧與供養的角色。

 

西方沒有「家用」文化？在英國重新理解「養兒防老」

 

　　在這種家庭與資源分配方式之中，東西方的差異逐漸浮現。個人主義之下，個體需要承擔更高風險，尤其在經濟或健康出現變數時，支援系統相對有限；集體主義之中，雖然家庭網絡較為穩固，但同時亦可能對個人選擇構成壓力，使人生難以完全按照自身意願展開。

 

　　在不同價值之間，如何理解「家用」文化往往難以有單一答案，或許更值得思考的，不在於選擇哪一種制度，而是理解背後的價值取向。當我們談論是否應該供養父母，或是否應該為子女留下資產，其實同時在回答另一個問題：我們如何看待「家庭」這個單位，是彼此依存的共同體，還是各自獨立而仍然彼此關心的個體？

 

Tags:#移英港人#移民#英國#辦公室求生術#養老
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