職場面相｜靠搏大霧上位：眼神飊悍＋顴高面頰削，雞嘴耳堅持己見，腮骨露膽大
職場是個光怪陸離的世界，有些人想閃亮，又未必有真材實料，但有時虛幌幾招，也真能做出一台好戲。
不少大公司、大機構都有這些野心爆棚、暗裏發功的人，平日可能不動聲色，伺機紥職。如果你本人平穩務實，只顧埋頭「做好呢份工」，而未洞察到周遭有這種「不安份」的野心家，好容易被其「發圍」時被波及，輕則要收拾殘局，重則被踩着讓其上位，甚至為其「孭鑊」。
最近有一則關於「才女」的新聞讓這種嫌疑人設呼之欲出。
賈淺淺又一次引起震憾。
她現任西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席。西北大學於4月9日宣布，她一篇學術論文涉嫌系統性抄襲，相似度八成，校方已成立工作專班調查。
她一直異常吸睛，因為：
（一）父親是中國文壇舉足輕重的作家、茅盾文學獎得主賈平凹。他亦曾在權威文學協會擔任要職。
（二）她的詩多圍繞屎、尿、屁、性，人們對她的反應頗為兩極，有批評是「骯髒惡心的垃圾文學」，亦有推崇為「天然靠近詩歌本身……語言乾淨自然，樸素靈動。」
讀完詩評，來看相評。
有人讚她美麗，我比較了她的舊照新圖，發覺似乎有後天加工之嫌，現在試剝離嫌疑部份，還原真容，談談她的相：
1. 眼神飊悍：表示
a. 性格十分要強，行事可以極端，狂踩油，去到盡！
b. 很能製造和把握機會
2. 顴高：
a. 善於掌權、勇於決策
b. 對名譽、地位很感興趣
3. 頰削：得不到同儕的認可、同事的信賴或下屬的支持，因此權力沒法牢牢掌握。
4. 雞嘴耳（耳朵非常「雞」，連一丁點耳珠都沒有，益添銳氣）：
a. 喜顛覆傳統、開創潮流
b. 不惜標奇立異，但往往缺乏現實基礎，只是「搏一鋪」
c. 就是全世界和她意見不同，她也會堅持己見
5. 她早年的腮骨很露：
a. 膽大
b. 不容易服人
c. 事業心重
d. 求生能力極強
整體予人的印象是鋒利、強勢、自我感覺良好、非常熱中權位。
如果你工作的環境有這樣一個人物從天而降，就得趕快設防，以免日後出事，弄到人心惶惶。
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