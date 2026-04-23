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職場面相｜靠搏大霧上位：眼神飊悍＋顴高面頰削，雞嘴耳堅持己見，腮骨露膽大
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職場面相｜靠搏大霧上位：眼神飊悍＋顴高面頰削，雞嘴耳堅持己見，腮骨露膽大

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　職場是個光怪陸離的世界，有些人想閃亮，又未必有真材實料，但有時虛幌幾招，也真能做出一台好戲。

 

　　不少大公司、大機構都有這些野心爆棚、暗裏發功的人，平日可能不動聲色，伺機紥職。如果你本人平穩務實，只顧埋頭「做好呢份工」，而未洞察到周遭有這種「不安份」的野心家，好容易被其「發圍」時被波及，輕則要收拾殘局，重則被踩着讓其上位，甚至為其「孭鑊」。

 

　　最近有一則關於「才女」的新聞讓這種嫌疑人設呼之欲出。

 

　　賈淺淺又一次引起震憾。

 

　　她現任西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席。西北大學於4月9日宣布，她一篇學術論文涉嫌系統性抄襲，相似度八成，校方已成立工作專班調查。

 

　　她一直異常吸睛，因為：

 

　　（一）父親是中國文壇舉足輕重的作家、茅盾文學獎得主賈平凹。他亦曾在權威文學協會擔任要職。

 

　　（二）她的詩多圍繞屎、尿、屁、性，人們對她的反應頗為兩極，有批評是「骯髒惡心的垃圾文學」，亦有推崇為「天然靠近詩歌本身……語言乾淨自然，樸素靈動。」

 

　　讀完詩評，來看相評。

 

　　有人讚她美麗，我比較了她的舊照新圖，發覺似乎有後天加工之嫌，現在試剝離嫌疑部份，還原真容，談談她的相：

 

1. 眼神飊悍：表示 
 

a. 性格十分要強，行事可以極端，狂踩油，去到盡！ 
 
b. 很能製造和把握機會

 

2. 顴高： 
 
a. 善於掌權、勇於決策 
 
b. 對名譽、地位很感興趣

 

3. 頰削：得不到同儕的認可、同事的信賴或下屬的支持，因此權力沒法牢牢掌握。 

 

4. 雞嘴耳（耳朵非常「雞」，連一丁點耳珠都沒有，益添銳氣）： 
 
a. 喜顛覆傳統、開創潮流 
 
b. 不惜標奇立異，但往往缺乏現實基礎，只是「搏一鋪」 
 
c. 就是全世界和她意見不同，她也會堅持己見 
 

5. 她早年的腮骨很露： 
 
a. 膽大 
 
b. 不容易服人 
 
c. 事業心重 
 
d. 求生能力極強

 

　　整體予人的印象是鋒利、強勢、自我感覺良好、非常熱中權位。

 

　　如果你工作的環境有這樣一個人物從天而降，就得趕快設防，以免日後出事，弄到人心惶惶。 

Tags:#TAG:#風水#面相#職場
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