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KK星期二｜新股賺錢效應顯著致富全攻略 | 集資王勝宏科技半日升五成！ | MINIMAX及智譜後市追揸沽

市場最熱點
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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　新股表現持續熾熱，今年本港IPO集資王、英偉達供應商之一、印刷線路板（PCB）製造商勝宏科技今日（21日）首掛，半日收報315元，較招股價209.88元高出五成，以每手100股計，不計手續費，每手勁賺10512元。該股最終發售價每股H股209.88元，超額認購約430.15倍，分配比率0.71%，認購2萬股即200手方穩獲一手。

 

　　此前上市的AI大模型概念股，MINIMAX-W(00100)及智譜(02513)，上市約4個月已分別累計升幅約4.5倍及7.4倍升幅，打新賺錢效應顯著，新股應如何部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/QmN21kcjovo?si=poR1xCW89K7E2Gv8

 

►把時間軸拉到01:18開始 — 節目開始

 

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