KK星期二｜新股賺錢效應顯著致富全攻略 | 集資王勝宏科技半日升五成！ | MINIMAX及智譜後市追揸沽

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

新股表現持續熾熱，今年本港IPO集資王、英偉達供應商之一、印刷線路板（PCB）製造商勝宏科技今日（21日）首掛，半日收報315元，較招股價209.88元高出五成，以每手100股計，不計手續費，每手勁賺10512元。該股最終發售價每股H股209.88元，超額認購約430.15倍，分配比率0.71%，認購2萬股即200手方穩獲一手。

此前上市的AI大模型概念股，MINIMAX-W(00100)及智譜(02513)，上市約4個月已分別累計升幅約4.5倍及7.4倍升幅，打新賺錢效應顯著，新股應如何部署？

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