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70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆尹志強離世後感情生活
娛樂新聞

70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆尹志強離世後感情生活

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　米雪是電視界飾演第一代俏「黃蓉」，轉眼入行已55年，踏入70歲的她為慶祝入行周年，宣布會在6月舉行演唱會，以歌會歌迷兼且跟朋友聚會。把工作填得滿滿的米雪，自伴侶尹志強病逝後一直保持單身，她接受訪問時透露自己的感情生活。

 

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　　70歲米雪入行55年，近年更發展唱歌事業，永不言休，近年除了參與舞台劇演出外，她更打算在6月13日於旺角麥花臣場館舉行職業生涯首個個人音樂演出《友你有米55派對騷》，昨日（20日）舉行記者會，得到圈中好友及家人支持。

 

70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆愛侶尹志強離世後感情生活

 

　　米雪兩位妹妹「蘋果」和「雪梨」及姨甥徐偉棟到場送花支持，雪梨提到一家人往事，笑言家姐管教甚嚴，經常會訓示，背後取笑家姐是「黑白天鵝」，長大後米雪仍然肉緊兩位妹妹，愛上跑步的米雪，也會拉著妹妹跑步減肥。

 

70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆愛侶尹志強離世後感情生活

 

　　米雪預告這次演唱會，認識多年好友也會來捧場，但她賣關子並不肯透露上台嘉賓名單。米雪表示今次回顧演藝生涯，曾計劃邀請佳視年代認識的梁小龍，可惜對方已經離世。現時米雪已經積極準備開騷，日日堅持做運動，她感激周潤發帶領每天跑步練氣，更加緊練習唱歌，練到聲音沙啞。

 

70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆愛侶尹志強離世後感情生活

70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆愛侶尹志強離世後感情生活

 

　　自從2010年老伴尹志強因鼻咽癌病逝後，米雪一直維持單身，外間都關心她的感情生活去向，米雪早前接受演唱會監製楊紹雄的YouTube節目《小鴻吹水站3》訪問，大談自己單身生活，雖然並沒有伴侶，但米雪自言生活相當精彩。

 

70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆愛侶尹志強離世後感情生活

 

　　米雪稱每天也很忙碌，連助手也受不了想辭職：「眨眼就十幾年，但我根本冇停過，拍戲係我副業，其實我仲有好多嘢做，其實我有做社工，係一個好好聆聽者，有人要訴苦我就坐喺度聽，佢哋好鍾意同我講嘢，我係拉鏈嘴。」並且坦言不會感到寂寞孤單，笑言希望一天有48小時，讓她有足夠時間做很多事情。

 

Tags:#米雪#雪梨#凍齡#演唱會#麥花臣#影視娛樂#娛樂新聞#尹志強
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