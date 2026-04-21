職場新人穿搭｜返工著西裝才夠專業？拆解衣著誤解，教你穿搭3部曲

幾乎每次為畢業生和實習生預備進入職場的工作坊，都會有人問：「西裝是否必須的？」而且部分人更有憧憬：要穿得像中環OL及金融財俊的格調！我甚至有朋友的兒子以「將來可以著西裝」為升學選科的指標！還有一些受了電視電影場景影響的想法如： 黑色正裝是上班必備！大人感穿搭就是外套、恤衫領呔＋西褲/裙！

這些都是職場新人對上班穿搭的普遍誤解！其實初出茅蘆不是要穿黑色正裝就會變成大人的模樣，而且同一套版型的西裝套裝，更換不同顏色、更換內搭，從正式襯衫換成針織/T-shirt/背心，正式程度已可以往下調整，整體仍然得體但氣場不同。

職場穿搭不是一成不變，而且還可以加入個人風格，現簡略介紹「職場新人穿搭三部曲」：

Step 1：觀察環境

不要第一天就把個人風格全部展示！上班的頭一週，我建議先觀察留意公司整體的穿著文化是保守還是輕鬆？上級的穿著是偏 formal 還是 smart casual？這就是你日後穿搭的基準！至於是否需要穿正裝，也要看行業性質，例如在創意或服務型職場就不一定要穿西裝套裝。

Step 2：定立形象

穿著會為你建立一個初始印象，避免標奇立異、花枝招展！最無害的印象可以考慮：

「可靠型」 - 維持低彩度（不鮮艷）、有結構感的單品如薄肩墊外套、有領上衣、有骨線的挺身長褲等；

「靈活型」 - 在可靠型的基礎下只作一個變化，例如換一個顏色、換一種布料或換一個配飾；

「親和型」 - 柔和色調為主、不強烈的色彩及布料，例如針織比硬挺恤衫更有溫度。

Step 3：按喜好執行

慢慢加入喜歡的元素，避免把喜好全都放進職場穿搭內，個人風格是可以慢慢建立不用著急的！

個人喜好 - 在職場上不代表「我喜歡甚麼就穿甚麼」這種無限制的自由穿搭。我認為是在你已經熟悉環境文化、定好自己的形象後，在框架內選自己喜歡的。只是要用對場合，喜歡大地色就選啡色系，喜歡針織質感就穿於內搭，喜歡俐落感就以單色及簡約剪裁，有限度地將個人喜好展現是完全沒問題的。