人哋得，香港點解唔得？

任何推廣香港的宣傳片，都會講到本城如何前衛、先進、現代、自由⋯⋯多姿多彩五光十色。香港人，不時出外旅行，自然對香港自己唱好自己的宣傳片，有幾成真、幾多是「大隻講」，心裏有數。

香港遠看是國際一級城市，但其實好多政府政策仍未掂。

上周剛剛去了一轉首爾，一日內已體驗到香港其實無得牙擦擦，因三樣基本應該做到的，我哋個「先進政府」搞到成身汗仍烏吓烏吓。

第一項是「網約車政策」。

當今大城市，有哪個無網約車？單單一間Uber，已經覆蓋全球，我的手機雖只有這個call車App，但已可走勻全世界，企在任何城市街角都call到車。例如首爾，城內滿布Uber Taxi，你可揮手截車，又可以網約，合法、光明正大又方便。

反觀香港，運輸決策官員，多年來搞呀搞，仍未能將一個如此簡單的政策通過立法，於是，全城不少人迫住做「無乜人會執法的犯法事」，何其荒謬！這情況，究竟政府有乜難言之隱？點解個個城市搞得掂，包括內地，唯獨我哋個政府就搞唔掂，有無一個官員可以企出來，有理有據解釋「衰在哪裏」呢？事實，香港好多人唔忿氣㗎！

網約車早在全球城市通行，香港呢？運輸政策官員搞咗N年仍未有法案上立法會，造成大家日日「犯法」但無人「執法」的荒謬現象。

第二項是「垃圾政策」。

你看加拿大、澳洲、台灣、日本、韓國⋯⋯以至不少內地城市，已基本搞掂垃圾分類及市民慣性垃圾不落地。

香港人教育程度絕不下於上述國家及城市，為乜就是唔成功？單講垃圾分類，已令人睇到眼冤。一個又一個垃圾分類桶隨隨便便亂放，從未見有人認真處理，更無政策落實賞與罰，一切「懶懶閒」。當人人做慣垃圾蟲及無乜後果時，自然劣幣驅逐良幣，因守法守規矩者極麻煩，亂來者卻享受方便又無後果，於是搞到香港這個「先進城市」處處垃圾，恍似無一個部門、無一個高官在負責，完全毋須上身。

作為國際金融中心，垃圾滿街的「奇景」成為「旅遊景點」，因我哋周邊城市已經少見。難得負責的局長處長仍年年收幾百萬年薪而不面紅，也不問責。

又係嘞，有無一個問責官員願意有理有據企出來解釋為乜咁羞家，人人做到的我哋就係做唔到？

第三項，是「去現金化政策」。

今次到首爾，驚覺有一香港長期搞到唔湯唔水的政策，竟可在此全面成功，就是，去到邊消費，無論上中下級場所，甚至街頭購物，已經全面電子化。只要你有一張信用卡，基本已可走天涯，享盡路路𣈱通的快捷方便感。

在首爾消費，極度先進、簡單、方便，一張信用咭在手，「嘟」一種機已可，沒有煩到抽筋的五花八門收費法，也毋須帶現金。

這個，本來內地也早早起步，但就因這樣那樣的問題（大量人不願意消費有記錄？），無法全面成功落實，正是同志仍須努力。

香港又如何？就我個人而言，覺得本城的付費政策，簡直是一塌糊塗。唔知邊個高官諗出一個以為「愈多愈好」的政策，搞到付費方式百花齊放，煩到抽筋，都唔知為乜、有乜需要。

香港購物付款方式五花八門，多餘也煩厭，完全無需要，香港的財金官員可否做吓嘢？

眾所周知，收費機制是個大水塘，故此各大集團皆想爭一杯羹，話之情況幾混亂。終於，你去便利店買嘢，櫃枱前有N款付費方式，個個客人打開手機猛掃，阻頭阻勢，遇著返工返學時間易引起爭執。

首爾商店，全部用一部卡機，有信用卡，一嘟走得，方便快捷現代又環保。

又係嘞，有無高官願意企出來解釋，點解首爾做到百分百的利民付費政策，而我哋就做唔到？

香港市民要求卑微，只希望政府的政策與執行，不要落後內地及隔籬的亞洲城市太遠，以挽回多少面子與自尊。

香港，單單唱自己現代先進前衛係無用的，因現實上，好多方面根本唔係！

有無人肯將呢篇「痛心之言」傳畀特首超哥睇？