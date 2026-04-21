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銷售心法 │ 資訊不再值錢，靠甚麼留住客戶？是時候重建銷售溢價
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銷售心法 │ 資訊不再值錢，靠甚麼留住客戶？是時候重建銷售溢價

銷售達人
梁子驄 Brian
銷售達人

資訊不再值錢，你的溢價從何而來？

 

　　電商平台崛起之前，做生意靠的是「資訊差」。

 

　　批發商掌握貨源與成本，零售商熟悉本地客路，中間商憑藉對兩端的掌握從中抽佣——整條供應鏈的每個環節，其實都在販賣某種資訊優勢。代理、採購、中介人的核心競爭力，是「我知道你不知道的事」：哪裏有好貨、哪條渠道最划算、哪個廠商可靠。

 

　　然後，淘寶出現了。

 

　　生產商直接面向消費者，過去靠資訊差構築的護城河，幾乎一夜之間消失。這場革命消滅的，不是人的能力，而是一種商業模式——靠壟斷資訊賺差價的時代，到此為止。

 

　　這件事，和今天的銷售從業員有甚麼關係？

 

你仍在販賣資訊嗎？

 

　　在我們的同業的工作習慣裏，「專業」的畫面大概是這樣的：一份準備充分的建議書、一張密密麻麻的比較表、幾個精確到小數點的回報數字。背後傳遞的訊息是：我比你懂，所以你該信我。

 

　　這個邏輯，在過去是成立的。客戶掌握的資訊有限，業務員的產品知識、市場比較、核保條款，都是對方沒有的東西。資訊不對稱，造就了顧問的定價權。

 

　　但今天坐在你對面的客戶，很可能在見面前已看過幾篇比較文章，用 AI 工具粗略算過保障缺口，甚至在理財，不同直播中聽過不同立場的分析。他帶着半滿的水來找你。

 

　　更關鍵的問題是：當商品比較、回報模擬、保障缺口分析都可以在幾秒內由 AI 完成，而且做得比任何人更快、更個人化——你的不可替代性，建立在哪裏？

 

　　靠資訊差維生的模式，正在重演電商消滅代理商的那一幕。

 

　　如果你仍然把自己定位為「答案供應商」，本能反應就是先清空對方的杯子：「網上那些算法不準」、「YouTube 那些講得太理想化」、「你不要看那些啦」——你要他先全盤放棄自己的版本，再接受你的版本。

 

　　但這個策略的有效期，已經用完了。

 

　　否定對方所掌握的資訊，本質上是一種輕視。而信任，很難在被輕視的土壤裏生長。

 

信任，才是真正的溢價

 

　　南華早報與 Ipsos 益普索 (Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur) 今年合作發布的品牌韌性研究，記錄了一個值得細看的現象：在香港富裕消費者中，對某品牌有高度信任的人，忠誠度大約是低信任族群的六倍。更值得注意的是，在市場不確定的時期，高信任品牌即使把價格上調約七個百分點，消費者才會認真考慮轉向競爭對手。

 

　　這份研究談的是企業品牌，但它描述的，是一個普遍的人類決策邏輯：環境愈不穩定，人愈傾向把選擇集中在讓他們放心的對象，哪怕要為此多付一點代價。

 

　　信任，本身就是一種溢價——它不出現在任何報表上，卻實實在在地影響客戶在關鍵時刻的選擇。

 

　　試想兩種業務員。

 

　　第一種，永遠緊貼市場節奏：公司推出新產品，他第一時間廣播優惠和賣點，話術永遠包含「這一期不做就沒了」。對每季主打商品滾瓜爛熟，年度排行榜上的數字也確實亮眼。

 

　　第二種，速度稍慢：有新產品時，他先花時間讀條款、問清楚核保細節，判斷這個產品對哪類客戶真的有用、對哪些人其實不適合。他不常發促銷訊息，但每次主動聯絡，都有具體理由——客戶的人生階段有了變化，或者舊保單有值得重新審視的地方。
從年度業績表來看，第一種往往更「成功」。

 

　　但把時間軸拉長，客戶的心理會發生一件事。第一種人的訊息，久了讓人貼上一個標籤：「有東西要賣才出現的人」。第二種人，雖未必每次被想起，但在真正重要的時刻——換工作、生小孩、父母健康出現變化——他的名字會自然浮出來。

 

　　因為在那些重要的對話裏，他當初沒有急着賣東西，他先問的是：「你現在最擔心的是甚麼？你希望十年後回頭看，最不後悔的是哪一件事？」

 

　　這種被記住的方式，不是任何廣告或促銷活動可以取代的。

 

你的不可替代性，長甚麼樣子？

 

　　電商革命告訴了我們兩件事：靠資訊差賺錢的模式是脆弱的，因為資訊的邊際成本只會愈來愈低；但能夠建立深度信任的服務者，反而在競爭中走得更遠——因為信任這件事，沒有辦法被演算法複製。

 

　　如果有一天，保障比較、回報模擬、財務需求分析全部可以由工具完成，你想留住的、必須由「你」親自提供的，究竟是甚麼？是那種願意多問幾個「為甚麼」的耐心？是客戶看父母健康報告時，陪在旁邊不急着說話的陪伴？還是有時候敢告訴客戶：「這張保單你先不要買，我們先把你手上的舊保單整理清楚」的那份誠實？

 

　　這些東西，AI 做不到。比較表也換不來。

 

向前看：下一個十年的財務顧問

 

　　我相信，未來十年的保險及財務策劃行業，將會出現一次明顯的兩極分化。

 

　　一端，是仍然以產品為核心的業務員。他們的工作流程，會被 AI 工具逐步接管——資料整理、方案比較、初步分析，都將由系統更快更準地完成。這批人並不會完全消失，但他們能創造的差異化價值，會愈來愈窄，定價能力也會持續受壓。

 

　　另一端，是以信任為核心的財務顧問。他們善用工具，但不依賴工具；他們理解產品，但不以產品為起點。他們真正投入的，是對客戶人生處境的理解，是在不同人生階段陪伴決策的能力，是在市場最混亂的時候仍然能夠給人一個穩定視角的定力。這種能力，恰恰是 AI 愈進步、就愈顯珍貴的東西——因為當所有人都能輕鬆得到「標準答案」，人們反而更渴望找到一個真正理解自己處境的人。

 

　　這個方向，不是要業務員變得更「軟」或更「感性」。恰恰相反，它要求更高的專業門檻：你要對市場、產品、法規有足夠深的掌握，才能在客戶面前放下那疊比較表，轉而說一句真正有分量的話。專業知識是底氣，信任關係是護城河，兩者缺一不可。

 

　　過去，保險業務員勝在「我知道你不知道的事」。未來，勝在「我是那個你願意讓他知道你最真實處境的人」。

 

　　這兩句話，看似只差一個字，背後是截然不同的職業路徑。

 

　　你現在走的，是哪一條？

 

Tags:#銷售策略#保險業#銷售#客戶#電商平台#資訊#代理#採購#中介人#競爭力#保險從業員#財務顧問
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