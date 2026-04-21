氣功與術數全解析︱80年代氣功熱潮＋深水埗奇遇分享＋瑜伽咪亂學？符咒同氣功有關？

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。八十年代中國及香港曾有一股氣功熱潮，你有冇印象？當時甚至有千萬人修練氣功，又有大師發功治病、神奇表演等，究竟氣功是甚麼？跟術數又有何關係，今集蔣博士與我們來探討一下。蔣博士解釋今日所講的術數和道家有關，而氣功則來自道家的修練，但1980年代道術不再以宗教包裝，反而叫做氣功。

氣功係咪真係咁神奇？唔講唔知，蔣博士曾經在深水埗遇上氣功奇人異士，親身感受「氣」的存在，究竟習氣功者「出氣」有何秘技，今集一一為你拆解！不過，博士亦勸告大家氣功咪亂學，更分享他朋友學氣功卻「氣不受控」游走身體的經歷。博士建議大家有興趣學習氣功的話，一定要找正正宗宗的師傅，以免誤入邪教而不自知。

同樣道理，學習瑜伽亦要謹慎，尤其練習瑜伽時播放的梵音，其實是印度教的一種修行方法，報名時宜清楚了解師資。即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見