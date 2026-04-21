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母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠
美食情報
美食優惠

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:東海堂、龍島

　　之前介紹的母親節蛋糕推介未啱心水，不如睇埋睇東海堂推出母親節蛋糕系列，芒果夢幻蝴蝶蛋糕香甜上市，蛋糕花盒套裝將蛋糕與香皂花盒二合為一，網上限量手袋蛋糕則打卡靚吸睛，會員訂購最多享86折；非會員輸入優惠碼亦有88折優惠，有著數！另外，龍島新推兩款全新限量蛋糕，包括白桃鳳凰單欉戚風蛋糕 及香芒椰子斑蘭戚風蛋糕，4月30日前會員選購即享9折優惠。

 

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母親節蛋糕2026︱美心永生花首飾盒蛋糕早鳥88折， Häagen-Dazs母親節蛋糕8折＋送朱古力牌

 

　　母親節將至，東海堂アローム即日起，推出「Sweet Thanks最高のお母さん」母親節蛋糕系列，11款精緻細膩的母親節蛋糕各有特式。4月15日至5月7日期間，Eatizen美心薈會員可優先以86折優惠訂購$239或以上的蛋糕；非會員只需輸入優惠碼「88MDAY2026」，可享88折優惠。

 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

 

　　3款主打推介包括：芒果夢幻蝴蝶蛋糕內有輕盈雲呢嗱味牛奶慕絲，融合新鮮芒果軟心醬及熱帶果香，層次豐富、清新甜蜜。開心果fans媽媽可以揀雙重開心果禮物蛋糕，內有濃郁開心果忌廉及奶凍，而溫馨熊仔心型草莓朱古力忌廉蛋糕賣相可愛。

 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

果夢幻蝴蝶蛋糕$309
 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

雙重開心果禮物蛋糕 $289
 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

溫馨熊仔心型草莓朱古力忌廉蛋糕 $289

 

　　甜蜜窩心蛋糕花盒套裝，集草莓玫瑰花巴斯克芝士蛋糕與日系幸福玫瑰香皂花盒於一身，另外網上限量300個的瑰麗愛意手袋蛋糕，以幼滑茉莉茶忌廉及手工唧花手藝，打造出像真度極高的粉色調「包包」，打卡最搶眼！

 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

甜蜜窩心蛋糕花盒套裝(蛋糕4.5吋) Eatizen美心薈會員專享優惠$269、套裝優惠價$289
 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

[網上限定]瑰麗愛意手袋蛋糕  零售價：$399 (限量發售300個，售完即止)

 

　　即日起，凡購買任何母親節蛋糕系列，即可以$89加購「絢麗玫瑰康乃馨香皂花束」或「日系幸福玫瑰香皂花盒」，送上更多驚喜！ 

 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

 

LUCULLUS 龍島蛋糕9折優惠

 

　　臨近母親節， LUCULLUS 龍島推出兩款全新限量蛋糕——「Amber Bloom」白桃鳳凰單欉戚風蛋糕 及 「Golden Tropics」香芒椰子斑蘭戚風蛋糕。兩款蛋糕均以輕盈的皇牌戚風蛋糕為基底，龍島會員即日起至2026年4月30日選購即享9折優惠。
「Amber Bloom」白桃鳳凰單欉戚風蛋糕，茶韻幽香持久；內層依次融入香甜白桃醬、幼滑白桃慕絲及清香白桃果肉，並配以鳳凰單欉奶凍，每一口均散發茶香與果味的平衡。

 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

 

　　「Golden Tropics」香芒椰子斑蘭戚風蛋糕則以熱帶風情為靈感，配搭新鮮芒果及香甜芒果醬，果味四溢，並加入椰子吉士醬、芒果意式軟芝士忌廉，底層鋪有椰子黑朱古力脆脆，蛋糕頂層綴以淡綠色的忌廉花和糖霜製成的斑蘭葉。

 

母親節蛋糕2026︱東海堂粉紅手袋＋花盒套裝早鳥86折＋龍島戚風蛋糕9折優惠

 

Tags:#東海堂#龍島#美食情報#美食優惠#母親節蛋糕2026#母親節 2026
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