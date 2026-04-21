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香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇
美食情報
美食優惠

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港維港凱悅尚萃酒店

　　香港維港凱悅尚萃酒店全新川菜館「北川小館」新開幕，北角又多個川菜選擇！餐廳坐擁維港海景，環境舒適，是嗜辣一族全新聚腳點，必點招牌口水雞、麻辣水煮牛肉、酸菜魚、紅油抄手等菜式，而且你可以自選五大辣度逐一挑戰。即日起5月31日，北川小館的單點菜單可享八五折優惠！

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

 

　　「北川小館」以輕鬆親切的命名風格——「北」字標示酒店所在的北角地段，「川」字則點出菜餚中融入的川菜烹飪精髓。餐廳主打多款川菜經典，可選標準辣度或自選其他辣度等級，包括BB辣、正常辣、爆汗辣、特級辣、地獄辣等選擇，好讓大家一一挑戰。餐牌更貼心附上趣味十足的「食辣挑戰」卡，靈感源自傳統「畫鬼腳遊戲」，以玩味方式幫助食客選擇辣度。為慶祝開幕，北川小館 特別推出全部食品八五折優惠，優惠期至 2026 年 5 月 31 日。 

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

餐廳標誌以無限符號作為設計靈感，既象徵永恆，亦因其形似數字「8」——在中文裏與「發」諧音，而寓意繁榮昌盛、財富滿貫。

 

　　「北川小館」涼拌小菜推介有招牌川味口水雞，雞肉切片後以冷盤方式呈上，經低溫鎮涼後雞皮更爽脆。最後淋上以辣椒紅油為基底，揉合芝麻與花生香氣的濃郁醬汁，香辣非常。而蒜泥白肉卷，亦是必點推介，五花肉肥瘦相間，肉脂香配合大量碎蒜及辣油，香辣滋味於味蕾大爆發。
 

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

蒜泥白肉卷$148

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

招牌川味口水雞$148

 

　　麻辣水煮牛肉為 川菜經典名菜，餐廳以全新方式演繹，特別加入菠菜一同燙煮，使其充分吸收麻辣湯汁的精華。牛肉選用本地黃牛入饌，肉味更香濃搭配層次分明的四川麻辣醬汁，香麻交織，餘韻悠長。

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

麻辣水煮牛肉$318

 

　　酸菜魚湯桂花魚嚴選肉質細滑、味道清雅的桂魚（又稱鱸魚），魚片入口柔嫩，湯底亦十分講究，以白鯽魚熬製而成，加上大廚湯底特意減少油的用量，令口感更清爽順口；搭配吸滿湯汁的萵筍及冬粉一同入口，酸辣開胃，令人回味。

 

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

酸菜魚湯桂花魚$368

 

　　「重慶辣子雞」將一口大小的雞肉以大量乾辣椒與四川花椒爆炒，麻辣香氣撲鼻；外層金黃酥脆，內裏肉嫩多汁，香辣風味令人欲罷不能，嗜辣的朋友必點之選。解辣特飲又怎可缺少，「北川小館」與姊妹餐廳「尚萃軒」共享飲品菜單，香蕉椰子、菠蘿蜜瓜及士多啤梨藍莓三款口味解辣沙冰任君選擇。「Mala Punch」鷄尾酒混合洋甘菊龍舌蘭酒、金巴利、菠蘿汁與青檸汁，巧妙將麻辣香氣轉化為清爽解膩的味覺體驗，還有一系列港式特飲包括經典港式奶茶及北海道十勝紅豆冰，同樣帶來冰凍快感。

 

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歌樂山辣子雞$248
 

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四川紅油抄手（5 件）$118
 

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

招牌北川炒飯 $248
 

香港維港凱悅尚萃酒店︱全新川菜館「北川小館」85折＋招牌口水雞＋麻辣水煮牛肉＋五大辣度選擇

Mala Punch鷄尾酒$108、解辣沙冰$70、港式特飲$65

 

北川小館

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店2樓（西座）

營業時間：每日午市12nn-3pm、晚市6pm-10pm

電話： 3896 9900

網站：https://www.hyatt.com/hyatt-centric/en-US/hkgct-hyatt-centric-victoria-harbour-hong-kong/dining/sichuan-verandah

https://www.facebook.com/sichuanverandah

 

Tags:#美食優惠#美食情報#香港維港凱悅尚萃酒店#北川小館#北角#川菜
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