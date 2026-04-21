國泰「寰宇堂」頭等貴賓室重開：著名中菜館「卅二公館」設計特色餐單、提供肩頸／頭部／足部按摩及眼部護理服務

國泰航空「寰宇堂」頭等貴賓室（鄰近1-4號登機口）經過升級改造後，將於4月22日重開，記者昨日（4月20日）跟來自世界各地的傳媒率先參觀貴賓室的設施，並試食餐飲團隊特別為國泰頭等艙乘客及鑽石卡會員設計的菜單。

「寰宇堂」位於一號客運大樓鄰近1-4號登機口，不少國泰的航班都在這裏登機，位置非常方便。

入口的接待櫃位以頭等貴賓室專用的綠瑪瑙與黃銅打造，牆上以黃銅製造的國泰航空「翹首振翅」標誌，與機艙內的設計遙相呼應。

「寰宇堂」（The Wing, First）位於一號客運大樓鄰近1-4號登機口，位置非常方便，出境後轉個彎就到！這次升級改造，國泰繼續與倫敦工作室STUDIOILSE的合作，打造出舒適愜意的空間。踏入「寰宇堂」，最大的感覺是──非常明亮及很有空間感，我覺得這個設計，對於即將要面對幾個甚至十幾個小時航程的乘客來說，是非常重要的。即使是乘坐頭等客艙，畢竟是在飛機上，難免會有侷促感。如果可以於登機前在這裏休息一下，舒適地吃個早／午／晚餐，或是小斟一杯，甚至是享受按摩的服務，讓身心都放鬆，才展開空中的旅程，落機後絕對可以最佳的狀態去開會或見重要的客人，就算是去度假，都會更神采飛揚！

新一代設計的亮點之一，是用上花崗岩，很有特色。

「中庭園」是貴賓室最開揚的地方，顧客可以在這裏享用新鮮製作的早餐及下午茶，黃昏會變身成小酒館，供應特色飲品、精選美酒及佐酒小食。

想坐得舒服一點，貴賓室亦設有梳化區，挑高的天花板設計，開揚舒適。

記者昨日幸運地從貴賓室見到慶祝國泰80周年的特別塗裝客機，只此一架！（另有一架是貨機）

「寰宇堂」頭等貴賓室跟國泰「玉衡堂」頭等貴賓室（鄰近63號登機口）同樣設有「悠然軒」，提供肩頸、頭部及足部按摩服務，讓顧客在登機前得以放鬆身心。另外更見到有「眼部護理」的療程──採用Subtle Energies的Alma眼霜進行眼部護理，補水、煥活及提亮！每個療程為15分鐘，合資格顧客可於國泰官網提前預約。另外，「寰宇堂」頭等貴賓室內設有11間寬闊及設備完善的淋浴間，以及1間無障礙及家庭淋浴間，讓乘坐長途機的客人沖完涼、洗完頭、把頭髮吹乾，舒舒服服地登機！

貴賓室內的「悠然軒」設有七個獨立隔間，提供肩頸、頭部及足部按摩服務，室內設計及燈光和諧舒適，營造出靜謐的氛圍。

寬闊及設備完善的淋浴間，在照片拍不到的位置更設有廁所。

淋浴間備有頂級英國健康生活品牌Bamford的清潔及護膚用品。

雖然，國泰頭等及商務客艙機上的餐飲選擇不算少，但不少客人都會選擇於登機前舒適地享用美食。「寰宇堂」頭等貴賓室內設有3個美食專區──饌薈廳、中庭園及輕饌坊。「饌薈廳」以提供亞洲和環球經典單點美食為主，每道菜均採用新鮮時令食材，即叫即製，並定期更換菜單，近期聯乘著名中菜食府「卅二公館」推出創意美食，包括虎蝦麻婆豆腐、椒鹽鮮魷粟米芯、樟茶鴨子沙律及紅燒素獅子頭。另外，這裏亦可以吃到經典雲吞麵與擔擔麵。

提供table service的「寰宇堂」，座位較寬闊，用上玻璃窗的設計，讓自然光線透進室內。

「寰宇堂」提供貼心的選擇，左邊3款是為素食者而設的美食，當中包括純素的甜品；右邊4款是「卅二公館」為貴賓室設計的創意菜式。

「卅二公館」的紅燒素獅子頭。

「卅二公館」的椒鹽鮮魷粟米芯、虎蝦麻婆豆腐。

「寰宇堂」的招牌前菜──八爪魚薄切。

「寰宇堂」的招牌主菜──澳洲和牛封門柳配香草醬。

早餐的選擇有很多，除了蝦餃、燒賣、白粥、炒麵外，還有班尼迪蛋、巴西莓果碗，以及葱油餅、印尼炒飯等。

「中庭園」跟「饌薈廳」同樣都會提供table service，不同時段會供應不同的美食，早餐除了可以揀中式早餐套餐之外，還有龍蝦班尼迪蛋及其他環球風味美食；下午茶會有鹹甜風味的傳統茶點，配JING茶品。黃昏開始就會變身成小酒館，提供特色飲品、精選美酒，以及佐酒小食，如龍蝦包、薄脆和牛芝士漢堡等。

「中庭園」設有小酒吧，最適合登機前小斟一杯。

「中庭園」招牌美食龍蝦包，牛油麵包是來自Bakehouse的，難怪如此出色！招牌雞尾酒是「Hong Kong Bloody Mary」，配上一件皮脆肉嫩的燒肉，非常有香港特色！

薄脆和牛芝士漢堡

醃鯷魚配酸種多士

斯特拉恰特拉芝士配車厘茄及羅勒

早餐三文治、龍蝦班尼迪蛋

上機前如果不想吃太飽，可以選擇到「中庭園」旁邊的「輕饌坊」，入面有多款精選輕食，如芝士、麵包、沙律、火腿、蛋糕及甜品，客人可以自選喜歡的，再到外面找個舒適的位置慢慢享用；「中庭園」的客人亦可以到這裏拿前菜及甜品。國泰貴賓室以美食聞名，不少客人都會為此而提早入閘！

「輕饌坊」提供多款新鮮製作的自助精選輕食。

火腿、肉批

賣相精美的燒牛肉及煙肉露筍卷。

「輕饌坊」有多款蛋糕及甜品，我試了巴斯克芝士蛋糕，非常美味！

雪櫃內放了多款汽水、水、果汁及啤酒，方便登機前想快速而輕鬆用餐的客人。

「寰宇堂」頭等貴賓室另一個亮點，是入口旁設有兩個獨立空間，讓顧客登機前可以專注工作──採用全封閉設計，以保障私隱，讓顧客免受打擾。另外，隔音板與隱私玻璃的設計，不僅提升私密性，亦營造出適合個人工作或視訊會議的環境。

或者我拍的照片未能表達到，但這個獨立空間，絕對是非常舒適及寧靜，很適合開視訊會議。

「寰宇堂」頭等貴賓室現階段只開放予以下乘客：

● 乘搭任何「寰宇一家」聯盟航空公司航班的國泰航空鑽石卡或以上級別會員

● 國泰航空頭等艙乘客

● 渣打國泰Mastercard頭等貴賓室通行證持有人

（「寰宇一家」綠寶石會員、其他「寰宇一家」聯盟航空公司的頭等艙乘客，將獲邀使用「玉衡堂」頭等貴賓室、國泰航空或其他「寰宇一家」聯盟航空公司設於香港國際機場的貴賓室。）

「寰宇堂」頭等貴賓室

位置：香港國際機場一號客運大樓（鄰近1-4號登機口）

開放時間：每日早上0530至國泰航空最後一班航班起飛

座位數目：237張

網址：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/destinations/lounges.html