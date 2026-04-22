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睇埋4月23日
股市動向

睇埋4月23日

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　4月23日是特朗普設下的和談最後日，傾唔掂就再開打，傾掂就特朗普會為和議加持。即管睇睇「耶穌級」的特朗普會有幾大讓步，慈悲？

 

　　據路透，美國方面表示相信與伊朗的和平談判將在巴基斯坦繼續進行，一名伊朗高級官員稱德黑蘭正考慮參與其中，但隨著停火協議即將結束，仍存在重大阻礙和不確定性。伊朗官員在接受路透社採訪時表示，儘管此前已排除參與談判的可能性，但德黑蘭正在「積極考慮」參與此事。但他強調尚未做出最終決定。參與此次討論的一名巴基斯坦人士則表示，周三重啟談判的勢頭已形成，如果能達成協議，特朗普有可能親自出席，或者以遠程方式參與。消息人士在周二（21日）表示：「事情正在向前推進，談判有望在明天繼續進行。」

 

　　和？買銀行。

 

　　摩根大通發布研報，預計滙控(00005)首季收入及經調整稅前利潤按年分別增長5%及4%，渣打集團(02888)同期收入及經調整稅前利潤按年增幅則為3%及0。該行指出，受利率走勢不明朗影響，兩家銀行現階段暫不會調整淨利息收入指引。

 

　　兩家銀行的金融市場業務將依託外匯及利率波動實現強勁表現。財富管理業務保持增長動力，按年平均增幅達16%，主要受益於香港訪客量按年12%的漲幅以及活躍的IPO市場，但增長幅度受市場回落帶來的疲弱情緒有所抵銷。

 

　　該行預計，滙控將在當前市場環境下，於第二季業績公布期間恢復股份回購。

 

　　從宏觀環境來看，滙控相比渣打集團更能受益於英國利率前景轉向鷹派的市場變化。2025財年英國業務佔滙豐收入的31%、稅前利潤的18%，而該業務板塊在渣打集團收入及稅前利潤中的佔比僅為8%和3%。考慮到中東衝突發展態勢尚未明確，該行將在相關局勢清晰前優先看好滙控，同時給予兩家銀行「增持」評級。

 

　　和唔和都可以賭。

 

　　港交所(00388)正推動於2027年第一季推出掛勾恒生指數的零日到期期權合約。2025年市場曾傳出港交所擬最快於2026年上半年推出該產品。

 

　　這類被稱為0DTE的零日期權工具，支持交易者針對盤中市場走勢、波動事件及數據發布表達短期觀點並開展策略性押注。美國2022年推出同類產品後，相關交易模式發生改變，當前每日到期的該類合約佔標普500指數期權總成交量的一半以上。

 

　　此次港交所擬推出該產品，旨在提升衍生商品交易量，強化與全球同業的競爭力。此前在2024年，港交所已擴大每周合約產品線，推出恒生科技指數及10檔單一股票的每周合約，並後續持續拓展該類產品覆蓋範圍。

 

　　賭場加大客源，必利好。

 

睇埋4月23日

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#伊朗與美國關係#和平談判#唐納德·特朗普#巴基斯坦#德黑蘭#摩根士丹利#滙豐#渣打銀行#香港股票交易所#恆生指數#衍生工具#交易#金融市場#00005#00388
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