妳準備好投資美股未？

2月底當美國總統特朗普聯同以色列攻打伊朗，掀起一場中東危機後，環球金融市場，尤其是石油市場，開始大幅波動，即是股市下跌，而油價則上升！

不過，戰事持續個多月後，雙方已經同意停火，甚至坐下來面對面談判。執筆時，事態似乎都向好的方向發展，雖然雙方未能啟動第二次面對面的談判，但特朗普仍然同意延長停火（表面上，兩者都不示弱，但實際上，雙方都想戰事盡快結束，以減少損失），令到美國股市三大指數，即道指、納指和標指，從低位回升至開戰前水平，納指和標指更創新高。

談到美股，近期電台電視也有一個券商廣告是宣傳美股的。在廣告中，老公猛說「美期」好正，老婆就迫供，問老公是哪個「美琪」？是否他的秘書「美琪」？但老公說，不是他的秘書「美琪」，是美國指數期貨「美期」，因為美股期貨不斷創新高！

老婆就說，她也好想賺錢，想買「美期」，但就不知道去哪裏開戶最抵最著數。之後當然是那家券商的廣告宣傳。

近年美股氣勢如虹，令不少散戶從港股轉投美股。(Shutterstock)

無可否認，在客觀形勢（美股反覆上升）和廣告宣傳推動下，近年確實有很多人想去炒美股。過去港人開美股戶口比較複雜，所以不是太多人會認真去開戶買美股。但現在連一些做港股的券商，也因為美股形勢一片大好，而要提供美股的服務，遑論那些線上股票交易平台，因為這些平台可以提供很多市場的股票或期貨買賣，其實也很方便。

我身邊已有一些姊妹對美股非常熱衷，認為港股升來升去都升唔上，但美股則氣勢如虹，不斷創新高；有些則是完全放棄港股，轉了去炒美股；有些就分一部分資金去買美股，但仍然保留一些港股。

很多時，一個市場是否「紅」，也要看有否明星股。正好這幾年，美股市場湧現不少明星股，例如早些年的Google和Facebook，即現在的Alphabet(US.GOOG)和Meta(US.META)，以及稍近的Apple(US.AAPL)，以至後來的Tesla(US.TSLA)和最新的Nvidia(US.NVDA)等等。

港股則來來去去都只有騰訊(00700)，而事實上，過去一年，騰訊的股價也停滯不前。早些時候有隻泡泡瑪特(09992)，但炒了一年左右就無以為繼。而最新的寧德時代(03750)未知可否接力。

但美股則不同，除了明星股有「升」味之外，又可以一股一股的買，不用一手一手去買，所以，入場門檻幾乎完全不是問題（除了股神巴菲特的旗艦公司巴郡，因為即使是1股，股價也要70多萬美元，似乎只有富豪才能分一杯羹）。

我的姊妹Lucy當然也是先驅，一來她是鳳凰，無寶不落；二來，她也是潮流的先驅，眼見港股有波幅無升幅，她已經減持手上的港股，把資金轉移至美股。某程度上，她對美股的認識，可能已經超越我了。只不過，我覺得她的觀念仍未正確，所以，前兩日我和她碰面時，大家就談到投資美股的事。

有關內容，下次再和大家分享。

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