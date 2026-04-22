歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

02
五月
啟德體育園｜FWD 富衛保險 全力呈獻 x 南洋商業銀行 合作夥伴：太極樂隊 40 周年巡迴演唱會 - 香港站 啟德體育園｜FWD 富衛保險 全力呈獻 x 南洋商業銀行 合作夥伴：太極樂隊 40 周年巡迴演唱會 - 香港站
文化藝術 音樂會
啟德體育園｜FWD 富衛保險 全力呈獻 x 南洋商業銀行 合作夥伴：太極樂隊 40 周年巡迴演唱會 ...
推介度：
02/05/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
2月底當美國總統特朗普聯同以色列攻打伊朗，掀起一場中東危機後，環球金融市場，尤其是石油市場，開始大幅波動，即是股市下跌，而油價則上升！
理財智慧

妳準備好投資美股未？

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　2月底當美國總統特朗普聯同以色列攻打伊朗，掀起一場中東危機後，環球金融市場，尤其是石油市場，開始大幅波動，即是股市下跌，而油價則上升！

 

　　不過，戰事持續個多月後，雙方已經同意停火，甚至坐下來面對面談判。執筆時，事態似乎都向好的方向發展，雖然雙方未能啟動第二次面對面的談判，但特朗普仍然同意延長停火（表面上，兩者都不示弱，但實際上，雙方都想戰事盡快結束，以減少損失），令到美國股市三大指數，即道指、納指和標指，從低位回升至開戰前水平，納指和標指更創新高。

 

　　談到美股，近期電台電視也有一個券商廣告是宣傳美股的。在廣告中，老公猛說「美期」好正，老婆就迫供，問老公是哪個「美琪」？是否他的秘書「美琪」？但老公說，不是他的秘書「美琪」，是美國指數期貨「美期」，因為美股期貨不斷創新高！

 

　　老婆就說，她也好想賺錢，想買「美期」，但就不知道去哪裏開戶最抵最著數。之後當然是那家券商的廣告宣傳。

 

妳準備好投資美股未？

近年美股氣勢如虹，令不少散戶從港股轉投美股。(Shutterstock)

 

　　無可否認，在客觀形勢（美股反覆上升）和廣告宣傳推動下，近年確實有很多人想去炒美股。過去港人開美股戶口比較複雜，所以不是太多人會認真去開戶買美股。但現在連一些做港股的券商，也因為美股形勢一片大好，而要提供美股的服務，遑論那些線上股票交易平台，因為這些平台可以提供很多市場的股票或期貨買賣，其實也很方便。

 

　　我身邊已有一些姊妹對美股非常熱衷，認為港股升來升去都升唔上，但美股則氣勢如虹，不斷創新高；有些則是完全放棄港股，轉了去炒美股；有些就分一部分資金去買美股，但仍然保留一些港股。

 

　　很多時，一個市場是否「紅」，也要看有否明星股。正好這幾年，美股市場湧現不少明星股，例如早些年的Google和Facebook，即現在的Alphabet(US.GOOG)和Meta(US.META)，以及稍近的Apple(US.AAPL)，以至後來的Tesla(US.TSLA)和最新的Nvidia(US.NVDA)等等。

 

　　港股則來來去去都只有騰訊(00700)，而事實上，過去一年，騰訊的股價也停滯不前。早些時候有隻泡泡瑪特(09992)，但炒了一年左右就無以為繼。而最新的寧德時代(03750)未知可否接力。

 

　　但美股則不同，除了明星股有「升」味之外，又可以一股一股的買，不用一手一手去買，所以，入場門檻幾乎完全不是問題（除了股神巴菲特的旗艦公司巴郡，因為即使是1股，股價也要70多萬美元，似乎只有富豪才能分一杯羹）。

 

　　我的姊妹Lucy當然也是先驅，一來她是鳳凰，無寶不落；二來，她也是潮流的先驅，眼見港股有波幅無升幅，她已經減持手上的港股，把資金轉移至美股。某程度上，她對美股的認識，可能已經超越我了。只不過，我覺得她的觀念仍未正確，所以，前兩日我和她碰面時，大家就談到投資美股的事。

 

　　有關內容，下次再和大家分享。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

Tags:#女子愛財#股市#投資#美股#道指#納指#標指#美國指數期貨#線上股票交易平台#港股#明星股#Alphabet(US.GOOG)#Meta(US.META)#Apple(US.AAPL)#Tesla(US.TSLA)#Nvidia(US.NVDA)#騰訊(00700)#泡泡瑪特(09992)#寧德時代(03750)#00700#03750#09992
Add a comment ...Add a comment ...
學習的意義：選擇權
更多女子愛財文章
學習的意義：選擇權

投票區

白宮記協晚宴爆發槍擊案
112
|
1

你認為本次事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？

12%
不會
84%
無意見
4%
投票期：2026-04-27 ~ 2026-05-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處