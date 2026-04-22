在這個「多渠道商貿」時代，單單開一個網站已經跟不上消費者的購物習慣。現今香港消費者習慣在 Instagram 看新品、WhatsApp 問詳情、網店 / 門市再結帳。選錯平台，不僅浪費金錢，更會因為系統不相連，製造大量重複工作、拖慢效率、白白流失訂單。

準備開網店或升級系統的你，面對五花八門的平台，到底應該怎樣揀？本文一次過對比 2026 香港最主流 5 大網店平台：掌舖 Boutir、Shopline、Storeberry、Mshop、Shopage，從定位、收費、AI 能力、隱藏成本全部講清，幫你避雷之餘，找到真正適合香港中小企的「賺到錢的網店」！

1. 掌舖 Boutir：一站式 AI 全渠道零售管理平台

創立於 2015 年，亞洲領先全渠道零售管理 SaaS，專為中小企量身打造。掌舖不只是「網店工具」，而是定位成 「AI 超級員工」，將網店、實體店 mPOS、社交媒體（IG/FB）及 WhatsApp 完全打通，用 AI 自動處理繁瑣工作，讓業績自動增長。

核心賣點

● 強大 AI 賦能： 提供 AI 快速上架（拍照即自動退地、生成標題及描述）及 AI 社交接單功能。

● 社交流量轉化助手 (SocialConvert)：IG /FB 貼文自動變商品，當顧客在貼文留言或 DM，AI 智能客服 24/7 即時回覆並推送購買連結與優惠券，讓社交流量直接變收入。

● WhatsApp 電商串接 + 獨家 AI 智能營銷精靈 (BoostAI) ：自動分析數據，在最佳時機透過 WhatsApp 發送個人化優惠（如挽回棄單、回購提醒）；AI 顧客分群：自動標籤新客、忠誠客、流失客、棄單客，儲存分群名單後一鍵透過 WABA 發送個人化推廣訊息。

● 180 秒可購式短片、多平台同步直播：即看即買，提升轉化

平台計劃與收費

計劃名稱 平均月費 (年繳) 功能細節 全能網店計劃 HK$416 AI 快速上架、SEO 優化、無限商品、基礎會員制。 全面進階計劃 HK$1,241 進階優惠券與促銷活動設定、線上線下會員積分貫通、加入社交流量轉化助手、WABA (WhatsApp 商業 API 串接)、BoostAI 智能營銷、mPOS 線下同步、推廣聯盟系統。 多元直播計劃 HK$1,574 支援多平台同步直播（FB/IG/網店）、1 對 1 專業網店管家支援。

✅ 優點：

● AI 功能全港最深： 內建 AI 快速上架、BoostAI 營銷精靈、AI 訂單生成及顧客分群，大幅節省營運時間並提升轉化率。

● 最強社交與 WhatsApp 轉化： 全港獨家社交流量轉化助手（IG/FB 貼文自動轉商品及 24/7 自動回覆）與官方 WABA 串接，自動發送個人化再行銷訊息。

● 真正 0% 抽成與透明收費： 所有計劃均免 GMV 抽成及交易手續費，且核心 AI 功能內置，毋須依賴昂貴的第三方外掛。

● 本地化支援極佳： 涵蓋全港最齊全的本地支付，並提供獨有的 7 天真人 WhatsApp 客服。

● 手機管理極致化： 真正做到一部手機管理網店、mPOS、直播與訂單。

❌ 缺點：針對需要極度客製化或大型 ERP 系統對接的企業，需要轉用其客製化方案。

2. Shopline

Shopline 於 2013 年在香港創立，作為市場上發展最成熟的傳統網店平台之一，Shopline 致力於提供一站式的品牌電商解決方案。Shopline 適合擁有專屬電商團隊、需要精細化營運管理，以及計劃拓展跨境電商業務的中大型品牌。

平台計劃與收費

計劃名稱 平均月費 (年繳) 功能細節 基本開店 HK$499 起 限 1,000個商品，不支援會員分級、進階行銷工具。 進階電商 HK$1,234 起 無限商品、進階折扣設定、Shoplytics 數據分析、多員工權限管理。 進階社交電商 HK$1,666 起 整合 FB 直播/IG 購物、訊息整合中心，但 WABA 等功能通常需額外加購或使用高級 API 接口。 OMO 全方位電商 HK$2,249 起 實體 POS 整合、智能推播、跨渠道會員積分同步、進階 CRM 功能。

✅ 優點：

● 生態系龐大與擴充性強： 擁有豐富的 App Store 第三方擴充套件，功能全面。

● 數據與行銷工具成熟： 提供強大的 Shoplytics 數據分析與 Broadcast 智能廣播中心，便於精細化營運。

● 跨境電商優勢： 提供完善的跨境物流與金流串接。

❌ 缺點：

● 進階功能（如特定的行銷外掛、Chatbot 擴展）需按月或按年加購。

● 原生 AI 自動化不及掌舖深入。

3. Storeberry

Storeberry 專注為香港中小型企業提供便捷、靈活的 O2O 營商環境。該平台強調完善的本地化支援與社交 CRM 管理，內建雲端庫存管理系統、進階會員及促銷系統等功能。

平台計劃與收費

計劃名稱 平均月費 (年繳) 功能細節 基礎網店入門 HK$288 起 基礎建站、本地收款物流。(限制：1個員工帳號、商品數上限 200 件) 進階網店計劃 HK$688 起 (會員積分及進階會員管理系統需以$450 /月加購)、社交媒體貼文留言銷售、支援 Google 廣告追蹤代碼。 全渠道銷售計劃 HK$1,188 起 包含零售 POS 系統、庫存同步、實體店與網店會員數據同步。 企業專屬方案 HK$2,088 起 進階庫存管理系統、會員推薦獎賞及積分系統。

✅ 優點：

● 雲端 POS 系統成熟，支援多倉庫、多分店的庫存及會員積分同步。

● 介面友善且 0% 交易費： 操作相對直觀，無隱藏的 GMV 抽成。

❌ 缺點：

● 缺乏深度 AI 行銷功能；

● 內建的 Chatbot 僅屬基礎的「關鍵字被動回覆」，缺乏主動分析顧客數據的 AI 營銷引擎（如自動挽回棄單）。

4. Shopage

Shopage 成立於 2015 年，該平台以「無須編程知識」為最大賣點，提供直觀的拖曳式網頁編輯器，讓完全沒有技術背景的用戶也能輕鬆設計出具備個人風格的網上商店。

平台計劃與收費

計劃名稱 平均月費 (年繳) 功能細節 進階 / 尊尚計劃 HK$250–$575 提供基礎網店佈版、基礎會員系統、社交媒體串接（FB/IG 商品目錄、Google Merchant Center）、基本行銷優惠設定。

✅ 優點：

● 採用直觀的拖放式設計（Drag and drop），完全零技術門檻，新手能極速建站。

● 基本功能齊全（涵蓋基礎本地付款與物流），適合低預算新手測試市場。

❌ 缺點：

● 擴充性弱： 當業務增長，需要進階 POS、自動化營銷（如 AI 導購）、多平台直播或社交整合時，平台未必能夠支援。

● 隱藏加購成本： 許多看似基本的進階功能（如 POS）需額外詢價加購，收費不透明。

● 客服與穩定性問題： 客服回應速度普遍偏慢，網上偶有關於系統支援不足的負面評價。

5. Mshop

Mshop 是一個專注於提供簡易全方位電商方案的本地平台，同樣主打「手機開店」及簡單易用的後台管理系統。除了基礎的網店功能外，Mshop 亦提供彈性的客製化方案及專屬品牌 App 開發服務。它適合尋求低門檻開店，但同時希望系統能具備一定擴展彈性（如客製化功能）的初創與中小型商戶。

平台計劃與收費

計劃名稱 平均月費 (年繳) 功能細節 增長計劃 HK$530 起 商品數上限 3,000 款，不含會員分級功能。 進階計劃 HK$900 起 增加會員管理功能、積分換領系統、進階促銷優惠。 企業計劃 HK$1,900 起 每月限10,000張訂單、包含 O2O 整合及POS零售系統。

✅優點：

● 客服支援紮實： 提供直屬 WhatsApp 群組、電話及一對一諮詢。

● 0% 交易費： 無論選用何種計劃，均不收取任何交易抽成。

❌缺點：

● 零 AI 賦能： 沒有AI 顧客分群或智能營銷等現代化電商工具。

● 缺乏進階社交轉化： 沒有 IG/WhatsApp 的深度接單整合能力，未能有效將社交流量直接變現。

2026 揀網店平台最真實指南（中小企必看）| 如何選擇合適的網店平台？

一、按業務規模揀選

初創／副業起步（月預算 HK$500 以下）

初創階段的商戶普遍面對三大現實：市場反應未明、一人全職處理、成本必須精準控制。此階段選擇平台，不應只看月費，更要看能否真正節省時間與人力。

● 如果你剛剛起步，仍在測試市場，預算有限，Shopage 可作為最低門檻試水溫的選擇。但需留意其功能局限性，當業務增長後可能需要轉平台，屆時遷移成本亦需考慮。

● 另一選擇是從 掌舖 Boutir 全能網店計劃 HK$416/月 起步，AI 上架功能本身已可節省大量人力成本，長遠計其實性價比更高，且日後升級毋須轉換平台。

小型零售／社交電商賣家（月預算 HK$500–1,500）

此階段商戶通常已有穩定社群或 WhatsApp 客群，但普遍遇到增長瓶頸：IG 有互動但轉化低、人手處理耗時、廣告效益下滑、難以應付大量客戶查詢。

● 如果你主要透過 IG、Facebook 或 WhatsApp 接單，掌舖 Boutir 進階計劃（HK$1,241/月） 是最強選擇：

○ 社交流量轉化助手讓你的 IG/FB 貼文自動變成購物入口

○ WABA 官方串接，穩定安全，自動發訂單通知

○ AI 智能營銷 + AI 顧客分群，棄單挽回、沉睡客喚醒全自動

○ 推廣聯盟讓忠實顧客和 KOL 為你高效帶客

● 同預算區間的 Shopline 對應方案（HK$498–998 / 月）看似價格較低，但存在關鍵功能缺口：缺乏 WhatsApp 電商串接，AI 智能營銷及 AI 分群等核心功能，且有額外流量維護費。

中型電商品牌（月預算 HK$1,000–2,500）

當業務踏入中型規模，你已具備穩定客群、多渠道銷售，甚至同時經營線下門市。此階段核心挑戰不再是「如何開店」，而是提升營運效率、降低顧客流失、以更少人力處理更大業務量。

● 掌舖 Boutir 進階計劃 HK$1,241/月：提供完整 AI 增長閉環，AI 上架 → 社交轉化 → WABA 訂單通知自動化 → AI 分群精準再行銷 → 推廣聯盟社群帶客 → mPOS 線上線下打通。毋須額外外掛工具，AI 全天候運作，相當於一個永不休息的銷售團隊。如有直播需求，升級至直播計劃（HK$1,574/月）即可加入多平台同步直播、直播重溫及 1 對 1 網店管家服務，對直播帶貨商戶而言性價比極高。

● Shopline OMO 方案 HK$2,417/月（含額外費用後實際更高）：更強數據分析（Shoplytics）、Broadcast 智能廣播中心，適合需要複雜 CRM 與多市場策略的品牌；但需注意隱藏收費。對於主力市場在香港、對 AI 自動化需求高的品牌，這個溢價難以說服。

● Mshop 企業計劃 HK$1,900/月：功能齊全、附加費少、0% 交易佣金，客服支援紮實，對於業務模式相對傳統、對 WhatsApp 整合與 AI 需求不高的商戶，是務實的中間選項。但明顯短板是近乎零 AI 能力，社交轉化、會員經營、自動化行銷仍需依賴人手，未來業務擴張需額外補充工具。

二、按主要銷售渠道揀選

主要渠道 推薦平台 理由 IG / Facebook 社交為主 掌舖 Boutir 社交流量轉化功能 將 IG+FB 貼文直接變購物入口，AI 24/7 自動回覆轉化 WhatsApp 為主 掌舖 Boutir WABA 官方串接 + AI 訂單擷取智能建立訂單，全港獨有 實體店為主 Storeberry / 掌舖 Boutir Storeberry POS 功能紮實；掌舖 mPOS 整合全渠道能力強 純網店起步 掌舖 Boutir （全能計劃） / mShop 基本配套齊全，性價比合理，配合業務增長的擴充性強 直播帶貨 掌舖 Boutir（直播計劃） / Shopline / Storeberry 掌舖支援多平台同步直播及 AI 影片生成；Storeberry 及 Shopline FB/IG +1 落單亦成熟 跨境電商 Shopline（如台灣/東南亞） 多市場佈局，跨境支援較全面

預算有限該怎麼選？

關鍵原則：不要只睇月費，要睇「總擁有成本（TCO）」

很多商戶被低月費吸引，忽略了後期的附加費。以下是各平台的真實成本分析：

掌舖 Boutir

● 月費透明，0% GMV

● AI 功能內置，毋須外掛 WhatsApp 工具、社交管理工具、棄單挽回工具（業界各類工具合計可能 HK$500–2,000/月）

● 進階計劃 HK$1,241/月 實際上替代了多個外部工具

Shopline

● 表面月費吸引，但 0.3%–0.8% 系統維護費長期累積

● 使用 SHOPLINE Payments 信用卡交易另收 2.99%+HK$2.35/筆

● Broadcast、Chatbot 等行銷功能需升級最高計劃方可使用

● 實際總擁有成本（TCO） 往往高於帳面月費

Storeberry

● 基礎 O2O 功能（POS、庫存、CRM）已內置，額外附加費相對較少

● 不同渠道組合（純網店、網店+POS）收費不同，需按業務需求計算

● 不提供 AI 上架或 WhatsApp 行銷工具，仍需依靠人手或第三方方案補足

Mshop

● 計劃內包含大部分功能，額外費用較少

● HK$530/月 起且 0% 交易費，是 AI 需求不高商戶的務實選擇

Shopage

● 優惠期間月費最低，但 POS、電郵等需額外加購

● 功能瓶頸出現較早，業務增長後轉平台成本不低

建議： 預算有限但有增長目標的商戶，建議從掌舖 Boutir 全能計劃起步，AI 上架功能本身就可節省數小時人工，等於在月費內已「賺回」部分成本。

開網店需要特別留意的收費陷阱（一定要避）

⚠️ 附加費／外掛程式費用

● Shopline：進階功能（Broadcast 廣播、Chatbot 聊天機械人、Shoplytics 數據、品牌手機 App）需升級計劃或另行加購，總費用可大幅超出基礎月費

● Shopage：POS 及電郵服務需吳另外諮詢，費用不透明

● MShop：每月支援訂單數量有限制，超過需額外每張收費

● 掌舖 Boutir：AI 核心功能均內置，避免外掛拼湊，成本結構最透明

⚠️ GMV／交易抽成

● 所有比較平台均聲稱 0% GMV 抽成，但需區分「平台 GMV 費」與「支付手續費」：

● SHOPLINE Payments 信用卡交易收 2.99% + HK$2.35/筆，月銷售額高的商戶應特別注意

● 掌舖 Boutir 支付手續費取決於選用的支付方式，本身 0% 平台抽成

⚠️ 隱藏收費

● 域名及 SSL：大部分平台需另購域名，掌舖年費計劃免費送 .store 域名

● SMS 短訊費：部分平台發送訂單通知會額外收 SMS 費（掌舖 WABA 方案以 WhatsApp 取代 SMS，節省成本）

總結：邊個網店平台最強？

市場上不缺平台，但真正把 AI 深度整合進日常網店營運的，香港目前只有掌舖 Boutir。

傳統網店提供的是「開網店工具」，掌舖提供的是一個會自動幫你賺錢的 AI 超級員工和一個自動增長的業務系統：AI 自動商品上架 → FB/ IG 留言變訂單→ 多渠道訂單自動擷取 → 會員自動積累 → AI 精準觸達 → 棄單自動挽回 → 口碑推廣自動擴散。每個環節 AI 都在幫你省時間、省人力、省廣告費。

立即預約30分鐘免費一對一諮詢，了解 掌舖 的智能 AI 工具如何成為你的超級團隊，助你建立「自動增長」嘅銷售網絡！

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的團隊：

FB Messenger ／ WhatsApp ／ Email

服務時間：

● 星期一至五：10:00 – 23:00

● 星期六、日、公眾假期：12:00 – 18:00