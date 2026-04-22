GLOBAL Wednesday｜中移動中聯通純利倒退屬加稅衝擊預期內？| 特斯拉首季交付量遜預期業績凶多吉少？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

三大中資電訊股中，中移動和中聯通都公布了首季業績。中國移動股東應佔利潤約293億元人民幣，跌4.2%，每股盈利1.36元人民幣，EBITDA為767億元人民幣，下降5%；中聯通純利49億元人民幣，按年下降17.6%，稅前利潤61億元人民幣，按年跌19.5%。今年2月電信服務增值稅稅率上調的影響是否完全反映？

特斯拉將於今日（22日）美股收市後公布首季業績，綜合各家證券行的報告，市場對特斯拉2026 年第一季的業績與營運表現普遍抱持謹慎或保守的態度。多數機構對其交車量疲軟、庫存激增以及儲能業務未達預期表達擔憂，但也有部分機構看好其在自動駕駛（FSD）與人工智能（AI）領域的長期潛力，專家又點睇？

影片網址：https://www.youtube.com/live/bpwq84Rj-lg?si=xseBzAgALEh3fqBm

►把時間軸拉到01:10開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8