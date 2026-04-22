61歲張曼玉僵硬外表嚇親網民，蘋果肌突出面目全非

金像獎影后張曼玉，被指多年在外地過着半退休的生活，間中被影到在歐洲出現，去年曾分享田園生活爬樹拾童真。心境再年輕，外表卻敵不過歲月催人，2024年拍攝護膚品廣告時，下顎線、性感鎖骨仍在，不過近日她在北京出席活動時，可見面部表情僵硬，狀態竟嚇親人，影迷表示心痛並覺得她「五官徹底分離」。

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61歲張曼玉仍然是萬人迷，每次出現大家都爭住影相，分享遇到大明星經歷。近年她處於半退休生活，經常遊走歐洲等地。張曼玉的狀態比較飄忽，曾被指走樣崩壞，2024年為護膚品拍攝廣告，又見狀態回勇，準備「登六」的她，下顎線、性感鎖骨清晰可見。

不過，近日張曼玉在北京出席商業活動，外貌再度受到批評，雖然仍能保持衣着品味時尚，據知外套價值約29,000人民幣、闊腳褲也要15,700人民幣，但她的樣貌變化卻因嚇親人而惹熱議，從網民在社交平台分享照片中可見，張曼玉在零濾鏡下被指表情僵硬，尤其是蘋果肌更異常飽滿突出，有網民覺得她的櫻桃小嘴不見了，嘴唇明顯比以前厚。

大批網民批評張曼玉的外貌，有人覺得「五官已經徹底分離」，甚至有人直言，「我的曼神的臉也有點怪怪的感覺啊」。很多人覺得過度信賴醫美，對她昔日入行時的外貌甚為掛念。

張曼玉近年生活優閒，不時在歐洲各地旅遊，早前分享在法國波爾多（Bordeaux）的郊外爬樹、採摘無花果的生活點滴，盡顯童真一面。1983年張曼玉18歲參加《香港小姐》選舉，獲得亞軍及最上鏡小姐，之後赴英國參加《世界小姐選美》打入15強。之後拍攝電視劇《新紮師兄》飾演「穎芝」一角，其清純甜美形象，令人印象難忘。