香港文化博物館︱蒙娜麗莎沉浸式展覽免費睇！光影劇場＋互動裝置＋達文西手稿＋免費放映會

今個5月走進蒙娜麗莎的世界！香港文化博物館與法國五月藝術節，帶來焦點展覽《香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》，將於5月1日至7月27日舉行。市民可免費入場參觀，沉浸式體驗光影劇場內的蒙娜麗莎影像，投入主題多媒體互動裝置及遊戲。除此之外，展覽亦特別展出法國和意大利著名文博機構借展的文藝復興時期珍品，包括達文西手稿，令人大開眼界，你更可參加一系列專題講座及免費放映會。

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》結合羅浮宮和大皇宮沉浸式展覽的《邂逅蒙娜麗莎》感官體驗，以及由法國國家文藝復興博物館、意大利昂布羅修藝術博物館及法國大皇宮國家博物館聯盟為香港精心策劃的《文藝復興的再現》展覽部分。

展覽分為「邂逅蒙娜麗莎」及「文藝復興的再現」兩大部份，以李奧納多．達文西的名作《蒙娜麗莎》為主軸，「邂逅蒙娜麗莎」部份將「蒙娜麗莎」編寫成六個章節，大家可以沉浸式體驗全景式肖像及風景投映、投入達文西繪畫技法的多媒體互動裝置的介紹、充滿趣味的遊戲，以及沉浸式攝影場景，走進《蒙娜麗莎》的世界。

「蒙娜麗莎」將親自介紹達文西這幅受委託而繪畫，卻至臨終時仍未能完成交付的肖像畫的傳奇故事。

蒙娜麗莎的神秘笑容之迷一直為人津津樂道，屆時現場燈光、聲音與影像將隨空間轉化，其中更會由光影劇場內的蒙娜麗莎影像，帶領大家認識她的故事。

展覽互動裝置

除此之外，「文藝復興的再現」部份精選來自法國及意大利多間著名文博機構的藝術珍品，當中包括四張彌足珍貴的達文西手稿，你更可以欣賞繪畫、版畫、雕塑、工藝美術以至日常用器等藝術作品，認識極具代表性的文藝時期。

大西洋手稿選頁，第180頁（局部）李奧納多．達文西（1452–1519）© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio.

聖母子與幼年施洗聖若翰 盧卡．彭尼 （1500/1504–1557）© GrandPalaisRmn (musée de la Renaissance, château d'Ecouen)

受難圖 諾埃爾．貝爾馬爾（?–1546）© GrandPalaisRmn (musée de la Renaissance, château d'Ecouen)

反抗的奴隸 米開朗基羅‧博納羅蒂（1475–1564）© Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn

除此之外，香港文化博物館三件精選館藏以及內地藝術家徐累的繪畫亦會一併同場展出，藉以跟文藝復興時期的藝術品進行一場跨越時空的對話，突顯這場源於十四世紀歐洲的文化思潮的影響力。

翡冷翠早餐桌上的奧米伽3雞蛋 黃楚喬（1953–2024）香港文化博物館藏品，HM2004.38.6

展覽為2026年法國五月藝術節的重點節目，展覽期間將會舉辦一系列專題活動，包括《達文西：世紀修復》紀錄片免費放映會，影片帶你深入探索達文西曠世巨作《聖安妮》的修復過程，一窺精密繁複的修復工藝，揭示為後世保存這件藝術瑰寶所面臨的挑戰與發現。

《達文西：世紀修復》放映會

日期︰5月2日3:30pm、5 月24日3:30pm

地點︰香港文化博物館劇院

名額有限，先到先得，無需預先報名

邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現

日期︰2026年5月1日至7月27日

時間︰10am-6pm（星期二休館）

地點︰沙田文林路1號香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五

免費入場

網址www.frenchmay.com/cn/programmes/modern-and-contemporary-art/meet-mona-lisa-and-portraying-the-renaissance