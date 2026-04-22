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頭獎2.28億「六合彩50週年金多寶」5月2日攪珠！大館設回顧展，體驗模擬攪珠室、與退役攪珠機拍照留念
香港周圍遊

頭獎2.28億「六合彩50週年金多寶」5月2日攪珠！大館設回顧展，體驗模擬攪珠室、與退役攪珠機拍照留念

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:香港賽馬會

　　不經不覺，六合彩原來已經推出了50年，除了帶給香港人夢想之外，更會透過獎券博彩稅及向獎券基金撥款回饋社會，所以大家繼續落力「追夢」，繼續落力「做善事」！為慶祝六合彩50歲生日，香港賽馬會宣佈將舉辦一連串活動，包括史上最高頭獎基金2.28億「六合彩50週年金多寶」，以及免費入場的「六合彩50週年展覽」。

 

　　馬會將推出兩期「50週年金多寶」，第一期將於5月2日舉行，估計頭獎基金為2.28億港元，是歷來最高的頭獎彩金，並將於4月25日攪珠後在各投注渠道發售，截止售票時間為攪珠日5月2日晚上9時15分。而第二期金多寶的資料會稍後公佈。

 

頭獎2.28億「六合彩50週年金多寶」5月2日攪珠！大館設回顧展，體驗模擬攪珠室、與退役攪珠機拍照留念

 

　　另一個重點活動是在中環大館舉行的「六合彩50週年展覽」，將以「載夢‧積善」爲主題，展出難得一見的珍貴六合彩文物，包括最早期的彩票等，讓參觀者認識六合彩多年來與市民在香港成就夢想、與香港人樂善共行的故事。同場並設有模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片留念。

 

頭獎2.28億「六合彩50週年金多寶」5月2日攪珠！大館設回顧展，體驗模擬攪珠室、與退役攪珠機拍照留念

 

六合彩50週年展覽

日期：5月1-10日

時間：11am-7pm

地點：中環大館「複式展室」

入場費：免費

 

其他重點活動包括：

 

　　●    見證了六合彩16年的第四代攪珠機將於首期50週年金多寶攪珠後退役。隨後，攪珠將採用全新的第五代攪珠機進行，繼續恪守嚴格監管規定，根據嚴謹機制確保攪珠的過程公平、公正及公開。

 

　　●    「六合彩50週年展覽」將優先發售六合彩50週年紀念商品，當中部分商品更為展覽獨家，售完即止。非展覽獨家商品將由5月17日起，在指定場外投注處的「馬場有禮」專櫃、「馬場有禮」門店及網店正式公開發售。

 

　　●    馬會特設主題網站（https://campaigns.hkjc.com/2026-marksix/ch/），讓市民了解六合彩重要里程碑、對社會的重大貢獻、有趣冷知識，內容呼應週年展覽，讓市民細味過去50年與香港並肩同行的非凡旅程。

 

Tags:#六合彩#香港賽馬會#大館#香港周圍遊#六合彩50週年展覽#中環大館#免費活動#馬會#六合彩50週年#金多寶
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